💥Новости на Клерке 23.07.25

Связь заблокируют с 01 сентября. Дом за 1 евро, но есть нюанс.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1️⃣Блокировка связи с 01.09.25

Депутаты придумали закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Это Ок😉

Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями. Критерии подозрительности есть?🤔

После вступления закона в силу схема кражи денег через мобильные платежи станет неэффективной. Например, если злоумышленник похитит деньги и попытается перевести их на подконтрольный номер, полиция по заявлению потерпевшего мгновенно заблокирует счет. Все украденные средства перейдут в статус «арестовано», а на номере не останется свободных денег даже для оплаты самого дешевого тарифа. В результате оператор отключит SIM-карту за неуплату, и любые попытки воспользоваться украденными средствами - покупка кодов, получение SMS-подтверждений или перевод баланса - будут заблокированы. Деньги будут видны следствию, и злоумышленник не сможет их заполучить.

Однако, оперативно😏

2️⃣Bonjour однако

Клерки, налетай! Во французском городе Амбер дома за 1 евро распродают. Это ж сыр такой есть, да?🧀Правда домики — не новостройки, поэтому необходимо будет отреставрировать фасады, укрепить фундамент, вложиться в инфраструктуру. Одним словом — привести уровень комфорта к надлежащим современным стандартам. Ну тысяч 50 евро еще надо будет.😏А так, за 1 евро норм.

3️⃣МРОТ по Миронову

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов разработал законопроект, которым предлагается поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Документ в среду будет внесен в Госдуму. Ждем?🧐

Приколюха на день😉