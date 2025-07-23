💥Новости на Клерке 23.07.25
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
1️⃣Блокировка связи с 01.09.25
Депутаты придумали закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Это Ок😉
Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями. Критерии подозрительности есть?🤔
После вступления закона в силу схема кражи денег через мобильные платежи станет неэффективной. Например, если злоумышленник похитит деньги и попытается перевести их на подконтрольный номер, полиция по заявлению потерпевшего мгновенно заблокирует счет. Все украденные средства перейдут в статус «арестовано», а на номере не останется свободных денег даже для оплаты самого дешевого тарифа. В результате оператор отключит SIM-карту за неуплату, и любые попытки воспользоваться украденными средствами - покупка кодов, получение SMS-подтверждений или перевод баланса - будут заблокированы. Деньги будут видны следствию, и злоумышленник не сможет их заполучить.
Однако, оперативно😏
2️⃣Bonjour однако
Клерки, налетай! Во французском городе Амбер дома за 1 евро распродают. Это ж сыр такой есть, да?🧀Правда домики — не новостройки, поэтому необходимо будет отреставрировать фасады, укрепить фундамент, вложиться в инфраструктуру. Одним словом — привести уровень комфорта к надлежащим современным стандартам. Ну тысяч 50 евро еще надо будет.😏А так, за 1 евро норм.
3️⃣МРОТ по Миронову
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов разработал законопроект, которым предлагается поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Документ в среду будет внесен в Госдуму. Ждем?🧐
Приколюха на день😉
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Комментарии24
а как же тарифы с кредитом?
Че т не знаю про такие🤔
Это будет расценено, как схематоз чистой воды😄
Ой, чего это я без приветствия-то..
Совсем распоясались, мыши с добрым утром желают)))
Котейки и только котейки!!!
@Ирина,
Можно домыслить и вообразить, что мышонок убегает от котейки) И не подтвердить, ни опровергнуть мы этого не можем)) Так что концептуально регламент соблюден😁
@Владислав Савушкин, что-то не очень похоже на то что он убегает
@Ирина,
Я ждал чего-то подобного, поэтому на заставке он собственной персоной) Дата на газете с 25 раза получилась
@Arhimed0, в моменте поймали кадр) Хороший оператор - на вес золота
@Ирина,
Клерки, доброе средневеково... просто средовое утро🌞Как настроение? Общаемся, улыбаемся и не забываем в перерывах от этих важнейших дел готовить НДС и прочие неприятности😄
Так себе что-то настроение.
@Алейда, Клерки, если этот коммент наберет 15 лайков, то у Алейды поднимется настроение😁Это не точно, но лайкаем в любом случае)
@Владислав Савушкин, спасибо) я уже улыбнулась)))
@Алейда,