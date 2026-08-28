🧠Мозгонапрягатель 33/50
Клерки, общий сбор! Задание от бухгалтера для бухгалтера про бухгалтера.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
✅Управленческий учет для бухгалтерских фирм✅
Задание❗❓
В одном из заданий на конкурсе бухгалтеров требуется выдать премии сотрудникам некоторого отдела на общую сумму 800'000 рублей (размер премии каждого сотрудника - целое число, кратное 1'000).
Бухгалтеру дают распределение премий, и он должен их выдать без сдачи и размена, имея 250 купюр по 1'000 рублей и 110 купюр по 5'000 рублей.
Удастся ли выполнить задание, если в отделе 40 сотрудников и все должны получить поровну❓
Удастся ли выполнить задание, если ведущему специалисту надо выдать 80 000 рублей, а остальное поделить поровну на 80 сотрудников❓
При каком наибольшем количестве сотрудников в отделе задание удастся выполнить при любом распределении размеров премий❓
🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских фирм🎯
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Комментарии1
Пятница пришла! Влад мозгонапрягатель опубликовал!