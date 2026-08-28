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Владислав Савушкин
Тесты для бухгалтеров
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🧠Мозгонапрягатель 33/50

Клерки, общий сбор! Задание от бухгалтера для бухгалтера про бухгалтера.

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🧠Мозгонапрягатель 33/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Управленческий учет для бухгалтерских фирм

Задание❗❓

В одном из заданий на конкурсе бухгалтеров требуется выдать премии сотрудникам некоторого отдела на общую сумму 800'000 рублей (размер премии каждого сотрудника - целое число, кратное 1'000).

Бухгалтеру дают распределение премий, и он должен их выдать без сдачи и размена, имея 250 купюр по 1'000 рублей и 110 купюр по 5'000 рублей.

  1. Удастся ли выполнить задание, если в отделе 40 сотрудников и все должны получить поровну❓

  2. Удастся ли выполнить задание, если ведущему специалисту надо выдать 80 000 рублей, а остальное поделить поровну на 80 сотрудников❓

  3. При каком наибольшем количестве сотрудников в отделе задание удастся выполнить при любом распределении размеров премий❓

🧠Мозгонапрягатель 33/50

🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских фирм🎯

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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