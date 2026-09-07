📢ИИ мешает бухгалтерам учиться

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом. Управленческий учет для бухгалтерских фирм
✅Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года✅
1️⃣Тревога: ИИ вымывает «школу» для молодых бухгалтеров и аудиторов
Занятость среди работников США 22–25 лет в профессиях, наиболее подверженных автоматизации ИИ, была примерно на 19% ниже ожидаемого уровня по данным на август 2026 года - разрыв вырос с 15% в июле 2025 года; у опытных сотрудников сопоставимого разрыва не зафиксировано.
Компании EY и PwC в 2026 году удвоили бонусы за наём выпускников, сдавших экзамен CPA, до 10 000 долларов.
74% руководителей финансовых и бухгалтерских служб планируют увеличить постоянный штат во второй половине 2026 года.
75% руководителей за последний год сталкивались с нехваткой квалифицированных кадров, которая срывала сроки проектов.
Авторы обеих колонок сходятся в одном: рутинные задачи, которые раньше служили «школой» для стажёров, теперь берёт на себя ИИ, и фирмам нужно осознанно проектировать замену этой школе - наставничество, разбор реальных кейсов с клиентами, целевое обучение работе с ИИ.
❗✅❗Автоматизация рутины бьёт не только по затратам, но и по кадровому конвейеру отрасли: если фирма не выстраивает наставничество отдельно от рутинных задач, через несколько лет ей будет некем закрывать партнёрские позиции.
2️⃣AuditFile выпустила «оркестратор» автономных ИИ-агентов для аудита
Компания AuditFile представила Agentic AI Orchestrator Suite - комплект автономных ИИ-агентов, координирующих работу над аудиторскими проверками; продукт доступен с 1 сентября 2026 года для клиентов тарифов Pro Plus и Enterprise.
Новинка развивает технологию AI Audit Agents, получившую премию CPA Practice Advisor Technology Innovation Award в 2025 году.
Агенты формируют и проверяют списки запрашиваемых у клиента документов, готовят оценку рисков, классифицируют обороты по счетам, формируют финансовую отчётность и заполняют чек-листы раскрытий в непрерывном режиме.
По заявлению разработчика, это первая аудиторская платформа, управляемая со смартфонов и смарт-часов (iPad, iPhone, Apple Watch).
Все действия агентов фиксируются в неизменяемом журнале аудита; предусмотрена опция «принеси свой токен» (BYOT) - фирма сама контролирует расходы на ИИ-модели и данные.
❗✅❗Аудиторские фирмы получают инструмент, где ИИ-агенты и сотрудники встроены в один и тот же процесс постановки задач и контроля - грань между исполнителем-человеком и исполнителем-агентом в аудите стирается быстрее, чем ожидалось.
3️⃣Опрос Karbon: клиенты бухгалтерских фирм ценят не ИИ, а бухгалтера с освободившимся временем
По данным опроса 350 владельцев малого бизнеса, проведённого компанией Karbon (данные на сентябрь 2026 года), 81% считают, что их бухгалтер становится более ценным, когда ИИ берёт на себя рутинные задачи, а освободившееся время бухгалтер направляет на стратегические консультации.
84% опрошенных клиентов заявили, что порекомендовали бы свою бухгалтерскую фирму.
Задача, которую клиенты охотнее всего готовы доверить ИИ, — обнаружение аномалий в данных.
В качестве примера приведена практика фирмы BNA (Южная Каролина, США), где высвобождённое время используется для более глубокой работы с клиентами и местным бизнес-сообществом.
❗✅❗Клиенты бухгалтерских фирм не боятся ИИ - они ждут от бухгалтера ровно того, что автоматизация пока не умеет: понимания контекста бизнеса, а не только цифр в отчёте.
4️⃣Альфа-Банк открывает лабораторию роботизации для крупного и среднего бизнеса
Альфа-Банк объявил о создании внутри банка лаборатории роботизации, которая будет диагностировать бизнес-процессы клиентов и подбирать решения по автоматизации и внедрению ИИ.
Целевая аудитория - крупный и средний бизнес в рознице, логистике, промышленности и агросекторе.
Лаборатория объединяет техническую экспертизу, финансовые продукты банка и оценку рисков в формате «одного окна».
Конкретные объёмы финансирования и число клиентов на старте банк не раскрывает - ориентируется на спрос рынка.
❗✅❗Банки в России всё активнее выступают не просто кредиторами, а поставщиками ИИ-решений «под ключ» для среднего бизнеса - граница между банковским и ИТ-консалтингом продолжает размываться.
5️⃣Крупные российские компании обменяются опытом внедрения ИИ на CNews FORUM 2026
На CNews FORUM 2026 (пройдёт 12 ноября) о своём опыте внедрения ИИ расскажут представители EVRAZ, BIOCAD, Газпромбанка, РУСАЛа, Росгосстраха, аэропорта Пулково, РЕСО-Лизинга и других крупных компаний.
Ожидается участие более 1800 ИТ-директоров российских компаний и государственных структур; форум проходит в 18-й раз.
ИИ и большие данные выделены в отдельную тематическую секцию из шести запланированных.
Организаторы анонсировали участие министра цифрового развития Максута Шадаева.
❗✅❗Обсуждение ИИ в России смещается от единичных пилотов к обмену практическим опытом внедрения между крупными компаниями разных отраслей - рынок проходит стадию «зрелого пилотирования».
Читайте и ловите тренды🤖
Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом💯
Первичку разносить некому что ли будет?😏Дела...
Напрягатель мозгов для бухгалтеров вовсю старается сократить себе объем работы и увеличить территории кладбищ? :))))
Что просто компьютер, что ИИ - чуть более усовершенствованная пилочка для ногтей.
Надо знать, как задать вопрос ИИ, а потом посмотреть, как он ответил.
Рутину он забирает. Но полагаться на него полностью нельзя.
Помню, как-то девушка-бухгалтер принесла мне на подпись декларацию по налогу на имущество за полугодие (лет 20 назад, тогда от всех ОС его считали), а там его сумма - чуть ли не половина стоимости всех этих объектов.
Спрашиваю: а что так много-то?
а так программа посчитала.
Выяснилось, что она случайно три или четыре нолика к стоимости объектов добавила (ноготочком клавишу зацепила). А подумать не захотела (или не могла)