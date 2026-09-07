📢ИИ мешает бухгалтерам учиться

Занятость среди работников США 22–25 лет в профессиях, наиболее подверженных автоматизации ИИ, была примерно на 19% ниже ожидаемого уровня по данным на август 2026 года - разрыв вырос с 15% в июле 2025 года; у опытных сотрудников сопоставимого разрыва не зафиксировано.

Компании EY и PwC в 2026 году удвоили бонусы за наём выпускников, сдавших экзамен CPA, до 10 000 долларов.

74% руководителей финансовых и бухгалтерских служб планируют увеличить постоянный штат во второй половине 2026 года.

75% руководителей за последний год сталкивались с нехваткой квалифицированных кадров, которая срывала сроки проектов.