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Владислав Савушкин
Нейросети и ИИ
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📢ИИ мешает бухгалтерам учиться

📢ИИ мешает бухгалтерам учиться

Не заметить, как исчезла школа — самый дорогой урок. Я — Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом — разбираю новости об ИИ глазами бизнеса, а не разработчика, и оставляю только то, что действительно касается денег, людей и роста.

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Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом. Управленческий учет для бухгалтерских фирм

✅Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года✅

1️⃣Тревога: ИИ вымывает «школу» для молодых бухгалтеров и аудиторов

  • Занятость среди работников США 22–25 лет в профессиях, наиболее подверженных автоматизации ИИ, была примерно на 19% ниже ожидаемого уровня по данным на август 2026 года - разрыв вырос с 15% в июле 2025 года; у опытных сотрудников сопоставимого разрыва не зафиксировано.

  • Компании EY и PwC в 2026 году удвоили бонусы за наём выпускников, сдавших экзамен CPA, до 10 000 долларов.

  • 74% руководителей финансовых и бухгалтерских служб планируют увеличить постоянный штат во второй половине 2026 года.

  • 75% руководителей за последний год сталкивались с нехваткой квалифицированных кадров, которая срывала сроки проектов.

  • Авторы обеих колонок сходятся в одном: рутинные задачи, которые раньше служили «школой» для стажёров, теперь берёт на себя ИИ, и фирмам нужно осознанно проектировать замену этой школе - наставничество, разбор реальных кейсов с клиентами, целевое обучение работе с ИИ.

❗✅❗Автоматизация рутины бьёт не только по затратам, но и по кадровому конвейеру отрасли: если фирма не выстраивает наставничество отдельно от рутинных задач, через несколько лет ей будет некем закрывать партнёрские позиции.

2️⃣AuditFile выпустила «оркестратор» автономных ИИ-агентов для аудита

  • Компания AuditFile представила Agentic AI Orchestrator Suite - комплект автономных ИИ-агентов, координирующих работу над аудиторскими проверками; продукт доступен с 1 сентября 2026 года для клиентов тарифов Pro Plus и Enterprise.

  • Новинка развивает технологию AI Audit Agents, получившую премию CPA Practice Advisor Technology Innovation Award в 2025 году.

  • Агенты формируют и проверяют списки запрашиваемых у клиента документов, готовят оценку рисков, классифицируют обороты по счетам, формируют финансовую отчётность и заполняют чек-листы раскрытий в непрерывном режиме.

  • По заявлению разработчика, это первая аудиторская платформа, управляемая со смартфонов и смарт-часов (iPad, iPhone, Apple Watch).

  • Все действия агентов фиксируются в неизменяемом журнале аудита; предусмотрена опция «принеси свой токен» (BYOT) - фирма сама контролирует расходы на ИИ-модели и данные.

❗✅❗Аудиторские фирмы получают инструмент, где ИИ-агенты и сотрудники встроены в один и тот же процесс постановки задач и контроля - грань между исполнителем-человеком и исполнителем-агентом в аудите стирается быстрее, чем ожидалось.

📢ИИ мешает бухгалтерам учиться

3️⃣Опрос Karbon: клиенты бухгалтерских фирм ценят не ИИ, а бухгалтера с освободившимся временем

  • По данным опроса 350 владельцев малого бизнеса, проведённого компанией Karbon (данные на сентябрь 2026 года), 81% считают, что их бухгалтер становится более ценным, когда ИИ берёт на себя рутинные задачи, а освободившееся время бухгалтер направляет на стратегические консультации.

  • 84% опрошенных клиентов заявили, что порекомендовали бы свою бухгалтерскую фирму.

  • Задача, которую клиенты охотнее всего готовы доверить ИИ, — обнаружение аномалий в данных.

  • В качестве примера приведена практика фирмы BNA (Южная Каролина, США), где высвобождённое время используется для более глубокой работы с клиентами и местным бизнес-сообществом.

❗✅❗Клиенты бухгалтерских фирм не боятся ИИ - они ждут от бухгалтера ровно того, что автоматизация пока не умеет: понимания контекста бизнеса, а не только цифр в отчёте.

4️⃣Альфа-Банк открывает лабораторию роботизации для крупного и среднего бизнеса

  • Альфа-Банк объявил о создании внутри банка лаборатории роботизации, которая будет диагностировать бизнес-процессы клиентов и подбирать решения по автоматизации и внедрению ИИ.

  • Целевая аудитория - крупный и средний бизнес в рознице, логистике, промышленности и агросекторе.

  • Лаборатория объединяет техническую экспертизу, финансовые продукты банка и оценку рисков в формате «одного окна».

  • Конкретные объёмы финансирования и число клиентов на старте банк не раскрывает - ориентируется на спрос рынка.

❗✅❗Банки в России всё активнее выступают не просто кредиторами, а поставщиками ИИ-решений «под ключ» для среднего бизнеса - граница между банковским и ИТ-консалтингом продолжает размываться.

📢ИИ мешает бухгалтерам учиться

5️⃣Крупные российские компании обменяются опытом внедрения ИИ на CNews FORUM 2026

  • На CNews FORUM 2026 (пройдёт 12 ноября) о своём опыте внедрения ИИ расскажут представители EVRAZ, BIOCAD, Газпромбанка, РУСАЛа, Росгосстраха, аэропорта Пулково, РЕСО-Лизинга и других крупных компаний.

  • Ожидается участие более 1800 ИТ-директоров российских компаний и государственных структур; форум проходит в 18-й раз.

  • ИИ и большие данные выделены в отдельную тематическую секцию из шести запланированных.

  • Организаторы анонсировали участие министра цифрового развития Максута Шадаева.

❗✅❗Обсуждение ИИ в России смещается от единичных пилотов к обмену практическим опытом внедрения между крупными компаниями разных отраслей - рынок проходит стадию «зрелого пилотирования».

Читайте и ловите тренды🤖

Нейросводка №1

Нейросводка №2

Нейросводка №3

Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом💯

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

154 подписчика246 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
4
  • Мирам

    Напрягатель мозгов для бухгалтеров вовсю старается сократить себе объем работы и увеличить территории кладбищ? :))))

  • Сергей Верещагин

    Что просто компьютер, что ИИ - чуть более усовершенствованная пилочка для ногтей.

    Надо знать, как задать вопрос ИИ, а потом посмотреть, как он ответил.

    Рутину он забирает. Но полагаться на него полностью нельзя.

    Помню, как-то девушка-бухгалтер принесла мне на подпись декларацию по налогу на имущество за полугодие (лет 20 назад, тогда от всех ОС его считали), а там его сумма - чуть ли не половина стоимости всех этих объектов.

    Спрашиваю: а что так много-то?

    • а так программа посчитала.

    Выяснилось, что она случайно три или четыре нолика к стоимости объектов добавила (ноготочком клавишу зацепила). А подумать не захотела (или не могла)

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