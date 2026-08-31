📢ИИ обещает Х, а на деле У. Идем мерить его roi

Внедрить ИИ обещали "почти бесплатно". Слово "почти" за год подорожало втрое. Я - Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом - разбираю новости об ИИ глазами бизнеса, а не разработчика, и оставляю только то, что действительно касается денег, людей и роста.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года. ✅Управленческий учет для бухгалтерских фирм✅

1️⃣Компании внедрили ИИ в финансах массово - но не умеют считать отдачу

CPA Practice Advisor, 26 августа 2026 · CFO Dive, 27 августа 2026

77% финансовых организаций уже применяют ИИ (данные Protiviti Global Finance Trends Survey 2026, опубликованы 26-27 августа 2026 года).

Уверенно измерять отдачу (ROI) от ИИ способны лишь 35% финансовых руководителей.

Только 14% финансовых групп внедряют ИИ по чётко оформленной стратегии, а не точечно.

Доля использования ИИ для финансового прогнозирования выросла до 76% - против 58% годом ранее.

67% применяют ИИ для оценки и управления рисками, 56% - для автоматизации рутинных процессов.

Мировые расходы на ИИ прогнозируются на уровне $2,6 трлн в 2026 году и $5,62 трлн к 2030 году.

❗✅❗Рынок ИИ в финансах прошёл стадию пилотов, но большинство компаний до сих пор не умеют доказать окупаемость вложений. Для консультантов это открывает нишу - не внедрение ИИ как таковое, а методология измерения его эффекта.

2️⃣RSM запустила ИИ-платформу для внутреннего аудита Beacon

Accounting Today, 28 августа 2026

Аудиторско-консалтинговая сеть RSM совместно с разработчиком Andera запустила платформу Beacon, которая автоматизирует подготовку рабочих документов внутреннего аудита.

Система анализирует свидетельства аудита - Excel-файлы, скриншоты, пометки аудиторов - и формирует готовые к проверке аннотированные рабочие документы.

На старте (по состоянию на 28 августа 2026 года) платформа поддерживает аудит контролей SOX, идёт тестирование модулей для стандартов SOC, NIST, PCI и операционного аудита.

Спорные находки система передаёт человеку на решение, а не принимает их самостоятельно.

Данные клиентов, обрабатываемые в Beacon, не используются для обучения коммерческого продукта Andera.

25 августа 2026 года RSM также сообщила о многолетних инвестициях в объёме $1 млрд в технологии и ИИ в рамках трансатлантического партнёрства, охватывающего более 23 000 специалистов в шести странах.

❗✅❗Крупные аудиторские сети переходят от экспериментов с ИИ к инструментам, встроенным в ежедневную работу аудитора, но сохраняют обязательную проверку человеком спорных решений. Это ориентир для среднего бизнеса: автоматизация подготовки документов, а не замена профессионального суждения.

3️⃣Intuit: будущее финансовой функции - не ежемесячное закрытие, а работа в реальном времени

CFO Dive, 25 августа 2026

По прогнозу вице-президента Intuit Эшли Стилл, в течение пяти лет ручная финансовая работа должна стать практически незаметной для бизнеса.

Сейчас на рутинные операции - сверку данных, выгрузки, исправление ошибок, сборку отчётов - уходит примерно половина недельного времени финансовой команды.

78% клиентов Intuit отмечают, что ИИ облегчает ведение бизнеса (данные компании на август 2026 года).

83% пользователей QuickBooks Online Advanced говорят, что платформа даёт данные, необходимые для принятия решений (данные на август 2026 года).

Intuit запустила Intuit Intelligence Chat - интерфейс для запросов к финансовым данным в реальном времени - и более 40 автоматизированных ИИ-функций для расчёта заработной платы, внутригрупповых операций и пользовательских полей данных.

Все рекомендации ИИ требуют подтверждения пользователя перед выполнением - компания подчёркивает сохранение контроля и возможности проверки (аудируемости) действий.

❗✅❗Поставщики учётного ПО делают ставку на переход от периодической отчётности к непрерывному мониторингу финансов. Бухгалтерам и финансовым директорам стоит закладывать этот сдвиг в среднесрочные планы автоматизации, а не рассматривать ИИ только как ускоритель месячного закрытия.

4️⃣Российские банки внедряют ИИ быстрее других отраслей, но плохо измеряют эффект

CNews, 27 августа 2026

43% банков назначили выделенного руководителя по ИИ-инициативам (CAIO/CDO) - против 30% в среднем по другим отраслям.

81% банков увеличили бюджеты на данные и ИИ-проекты в 2026 году, треть - более чем на 50%; ни один банк не отказал в отдельном финансировании таких проектов.

86% финансовых организаций считают свою data-инфраструктуру готовой к требованиям законодательства, при этом 62% признают необходимость доразметки и очистки данных.

Количественные KPI для оценки эффекта от ИИ используют лишь 24% банков (в среднем по другим отраслям - 26%), 48% полагаются на качественные оценки, 14% работают вовсе без формализованных метрик.

38% банков отмечают значительный разрыв между целями руководства и реальной готовностью к внедрению ИИ (в среднем по рынку - 24%).

❗✅❗Проблема та же, что и у западных финансовых организаций (см. новость №1 в международном разделе): опережающие инвестиции в ИИ пока не подкреплены системами измерения отдачи. Российские банки рискуют получить «дорогую коллекцию пилотов».

5️⃣Сбербанк: 6,4 млн клиентов уже воспользовались ИИ-помощником по кредитам и вкладам

CNews, 27 августа 2026

За первые семь месяцев 2026 года ИИ-помощником в приложении «СберБанк Онлайн» (функция «Умный поиск») воспользовались 6,4 млн клиентов.

Всего за этот период подано 15,8 млн обращений - в среднем 2,4 млн запросов в месяц.

Число обращений выросло с 1,17 млн в январе 2026 года до 2,6 млн в июле 2026 года.

В среднем на одного пользователя приходится более 2 обращений за период, 22% клиентов возвращаются к сервису в течение квартала.

Чаще всего клиенты спрашивают об обслуживании кредитов, оценке кредитного лимита, подборе вклада и расчёте налога по вкладам.

❗✅❗Банк системно переводит типовые консультационные запросы клиентов на ИИ. Для финансового бизнеса это ориентир: какие процессы в розничном обслуживании поддаются автоматизации в первую очередь.