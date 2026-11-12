Развиваться на свои медленно или в кредит быстро? Оценка бизнес-модели

За четыре года петербургская группа «Монополия» прошла путь от одного из крупнейших автоперевозчиков страны с выручкой 60 млрд ₽ до банкротства с долгами около 30 млрд ₽. Модель роста держалась на лизинге, облигациях и факторинге и прекрасно работала при ключевой ставке 7,5%. При 21%, падающих тарифах и новых налогах она перестала сходиться.
Ниже разбираю, как это видно в цифрах. А в конце считаю, сколько получил бы партнер, если бы решил выйти из бизнеса в 2022, 2024 и 2026 году. Разброс — от нескольких миллиардов рублей до нуля и риска субсидиарной ответственности.
Как росла «Монополия»
«Монополия» появилась в Петербурге в 2006 году как перевозчик температурных грузов. К 2021 году основную выручку давала уже не своя техника, а онлайн-экспедирование: платформа Monopoly.Online заработала почти 28 млрд ₽, это 70% выручки группы. Среди совладельцев тогда был фонд Baring Vostok.
Дальше — три шага, каждый из которых по отдельности выглядел разумно:
1. Октябрь 2022 — «легкая модель». Группа договорилась продать 1,3 тыс. тягачей и прицепов компании «Контрол Лизинг» за 7,5 млрд ₽, сделку кредитовал Сбербанк. Деньги пошли на развитие платформы. Ключевая ставка в тот момент — 7,5%.
2. Апрель 2023 — покупка Globaltruck. «Монополия» купила 75,07% публичного перевозчика за 3,62 млрд ₽ (82,5 ₽ за акцию) и выставила оферту миноритариям. Объединенный парк — около 2,3 тыс. сцепок, план выручки на 2023 год — 60 млрд ₽.
3. 2024 — облигации и «Монополия Бизнес». С октября 2024 года головная компания разместила семь выпусков облигаций. Параллельно рос проект, в котором водители-предприниматели получали фуры в лизинг и работали через платформу: к концу 2024 года в нем было 1 093 машины.
Период
Выручка, млрд ₽
Чистый долг, млрд ₽
Чистый долг / EBITDA
Ключевая ставка на конец периода
2022
42,2 (основная операционная компания, РСБУ)
—
—
7,5%
2023
52,4
13,5
3,9x
16%
2024
60,2
13,5
4,9x
21%
1-е полугодие 2025
24,1 (−18,5% г/г)
17,2
—
20%
2025
убыток группы > 30 млрд ₽
чистые активы АО: −8,66 млрд ₽
—
16%
1-е полугодие 2026
убыток 4,66 млрд ₽
долги ≈ 30 млрд ₽
—
14,25%
Обратите внимание на 2024 год. Выручка выросла на 15%, а EBITDA упала: по соотношению долга к EBITDA она снизилась примерно с 3,5 до 2,8 млрд ₽. Компания росла в обороте и одновременно теряла в заработке. Валовая прибыль за год сократилась с 5,2 до 4,4 млрд ₽ — тарифы на перевозки в 2024 году сильно просели.
Модель на заемных деньгах
Рост «Монополии» финансировался из трех источников, и у всех трех цена привязана к ключевой ставке:
• Лизинг. И собственный парк, и машины водителей в «Монополии Бизнес». По данным «Фонтанки», компания выступала поручителем по договорам водителей. Ставка лизинга на грузовики в России дошла до 21–25% годовых.
• Облигации. Семь выпусков за 2024–2025 годы, долг перед держателями сейчас — 7,8 млрд ₽. Размещались они уже при ставке 19–21%, то есть дорогими с первого дня.
• Факторинг и банковские линии. Платформа платит перевозчику раньше, чем получает деньги от грузовладельца. Разрыв закрывался факторингом — а это тоже «ключ плюс маржа».
Результат виден в отчетности за первое полугодие 2025 года. Финансовые расходы выросли на 85%, до 2,89 млрд ₽ за шесть месяцев. Скорректированная EBITDA за тот же период — 1,7 млрд ₽. Проценты съедали в 1,7 раза больше, чем бизнес зарабатывал до их уплаты.
При такой арифметике компания живет, пока ей рефинансируют долги. В 2025 году банки сократили факторинговые лимиты, и цепочка пошла сама:
1. 4 декабря 2025 года — технический дефолт на 260 млн ₽, через две недели — полноценный.
2. Январь 2026 года — не погашен выпуск на 3 млрд ₽, затем купоны по остальным выпускам.
3. Весна — лето 2026 года — заявления о банкротстве головной компании и дочерних обществ.
4. Лизингодатели расторгают договоры: с конца 2025-го по июнь 2026-го собственный парк сократился с 1 477 до 587 сцепок, в «Монополии Бизнес» — с 590 до 55.
5. Ноябрь 2026 года — ФНС приостанавливает операции по счетам группы в нескольких банках за неуплату налогов.
Итоговая структура долга — почти 30 млрд ₽: 16,19 млрд — банки и лизинг, 7,8 млрд — облигации, 4,83 млрд — перевозчики и партнеры, 1,18 млрд — налоги. Весь он краткосрочный.
Налоги и рынок добили компанию
Приговор — когда одновременно падает выручка на единицу техники и растет налоговая нагрузка. У «Монополии» совпало все.
Тарифы. В 2023 году фур не хватало, тарифы росли — и рынок массово докупил технику в лизинг. В 2024-м машин стало больше, чем грузов, и ставки за километр упали. Собственный парк стал убыточным: в первом полугодии 2025 года сегмент «Монополия Тракинг» дал 12,5% выручки и минус 1,26 млрд ₽ EBITDA. Он съел 42% того, что заработали остальные направления.
Налоги. За два года правила поменялись так, что финмодель 2023 года можно было пересчитывать с нуля:
• налог на прибыль с 2025 года — 25% вместо 20%;
• НДС с 1 января 2026 года — 22% вместо 20%;
• порог выручки, до которого упрощенец не платит НДС, снижен с 60 млн ₽ в 2025 году до 20 млн в 2026-м и 15 млн с 2027 года;
• для грузоперевозчиков отменили патент, а утильсбор за магистральный тягач с 2026 года вырос почти до 3 млн ₽;
• с сентября 2026 года обязательна электронная транспортная накладная — работать «в серую» практически нельзя.
Для платформы важнее всего третий пункт. Ее опора — водители-предприниматели и мелкие перевозчики на УСН. Одна фура легко делает 20 млн ₽ выручки в год, и такой ИП с 2026 года платит НДС. У него не сходится лизинговый платеж — и риск переходит на поручителя.
Конкуренция. В статье «Фонтанки» представитель РАСПП сравнивает лизинг грузовиков в Китае (3–6% годовых) и в России (21–25%). По его оценке, китайские перевозчики демпингуют на 30–50%. С ним спорит другой эксперт издания: на внутренних рейсах китайцы заметной доли не занимают, а крупные игроки упали из-за собственных уязвимых схем. Для оценщика обе версии ведут к одному выводу: при такой стоимости денег запаса прочности у модели не было.
И самая горькая деталь. Пока слабые игроки уходили, рынок начал восстанавливаться. По данным самой «Монополии», в декабре 2025 года километр грузоперевозки стоил 76,5 ₽, на 10% дороже годом ранее. На 2026 год прогнозировали еще +15–20%. Плоды очищения рынка достанутся тем, кто дотянул.
А если бы ключ снижался быстрее?
Снижение ставки сократило бы кровопотерю в 1,5–3 раза и дало бы компании дожить до роста тарифов 2026 года. Но в плюс по денежному потоку модель выходила бы только при ключе около 8%. Само руководство объясняет, что снижения до 14% лишь в июле 2026 года оказалось недостаточно.
Проверим на цифрах первого полугодия 2025 года — последней отчетности до дефолта. Кредиты и займы составляли 14,8 млрд ₽, долгосрочная аренда — 2,4 млрд, всего около 17,7 млрд. Финансовые расходы за полугодие — 2,89 млрд. В пересчете на год долг обходился в 32,6%, то есть примерно «ключ + 11,7 п.п.» при средней ставке 20,9%. В этих процентах — комиссии за факторинг, маржа лизингодателей и купоны высокодоходных облигаций.
Дальше простая модель: маржа над ключом постоянная, долг и EBITDA — как в факте.
Средняя ключевая ставка
Стоимость долга, % годовых
Проценты за полугодие, млрд ₽
EBITDA минус проценты, млрд ₽
20,9% (факт)
32,6
2,89
−1,19
16%
27,7
2,45
−0,75
12%
23,7
2,10
−0,40
8%
19,7
1,75
−0,05
EBITDA везде взята фактическая — 1,7 млрд ₽ за полугодие. В расчет не вошла краткосрочная часть аренды: в публикациях ее нет. С ней стоимость долга получилась бы чуть ниже, а вывод — тот же.
Таблица показывает нижнюю границу эффекта. В жизни дешевые деньги подняли бы и EBITDA: лизинг для водителей остался бы подъемным, спрос на перевозки — выше, а банки не резали бы факторинг. При ключе 12–13% в 2025 году у «Монополии» были бы шансы рефинансироваться и встретить рост тарифов живой. При 16–21% резерва времени не было.
Партнер хочет выйти: сколько стоит его доля
Одна и та же доля 25% в конце 2022 года стоила бы порядка 1,2–2,4 млрд ₽, в конце 2024-го — от нуля до нескольких сотен миллионов, а в 2026-м — ноль. Представим совладельца с такой долей, который решил выйти из бизнеса. Считаем просто: стоимость бизнеса (EV) — это EBITDA, умноженная на рыночный мультипликатор. Из нее вычитаем чистый долг — остаток принадлежит собственникам.
Важная оговорка. Это иллюстрация на публичных данных. Мы не видели управленческой отчетности, договоров лизинга и поручительств. EBITDA за 2023 и 2024 годы рассчитана из раскрытых чистого долга и коэффициента «долг / EBITDA».
Дата оценки
Ключевая ставка
EBITDA, млрд ₽
Чистый долг, млрд ₽
Мультипликатор EV/EBITDA
EV, млрд ₽
Собственный капитал 100%, млрд ₽
Доля 25% со скидками 35%, млрд ₽
Конец 2022
7,5%
≈ 3,5 (план на 2023)
≈ 13,5
6–8x
21–28
7,5–14,5
1,2–2,4
Конец 2024
21%
≈ 2,8
13,5
4–5,5x
11–15
0–1,7
0–0,3
2026
14%
отрицательная
≈ 30 (весь долг)
—
ниже долга
0
0
Скидки 35% — это типичные поправки на отсутствие контроля и низкую ликвидность доли в непубличной компании. Ниже — почему цифры так расходятся.
Конец 2022 года: продаем историю роста. Ключ 7,5%, выручка платформы в 2021 году выросла на 45%, продажа половины парка за 7,5 млрд только что согласована. В бизнес-плане — цифровая платформа, покупка публичного конкурента и выручка 60 млрд. Покупатель считает по плану следующего года и дает мультипликатор за рост. Долг в 13,5 млрд выглядит посильным — меньше четырех EBITDA при дешевых деньгах.
Конец 2024 года: баланс еще в плюсе, рынок — уже нет. Выручка выросла до 60 млрд, компания размещает облигации, в отчетности по МСФО на 1 января 2025 года собственный капитал — плюс 2,66 млрд ₽. По балансу доля 25% стоит 0,67 млрд. Но EBITDA уже падает, а деньги при ключе 21% стоят компании больше 30% годовых. Никто не даст за такой бизнес больше 4–5 EBITDA. При мультипликаторе 4,5x стоимость бизнеса (12,4 млрд) меньше долга (13,5 млрд). Экономически компания уже принадлежит кредиторам — за год до дефолта.
Именно такие моменты дают самые тяжелые корпоративные споры. Выходящий партнер ссылается на баланс и рост выручки. Остающиеся — на долг и проценты. Денежный поток обычно прав вторых. И отдельный вопрос к дью-дилидженсу — поручительства за лизинг водителей. В долг они не входят, но в кризис превращаются в него первыми.
2026 год: продавать нечего. Чистые активы головной компании — минус 8,66 млрд ₽, долги группы — около 30 млрд. Отчетность по МСФО уже составлена без допущения о непрерывности деятельности. Рынок оценивает даже не долю, а требования кредиторов: в октябре 2026 года один из выпусков облигаций торговался по 2,51% от номинала. Это буквально три копейки за рубль долга.
Сам бизнес по частям достанется стратегу на торгах в банкротстве. Крупному игроку интересны клиентская база, платформа и сервис «Умная логистика». Деньги от продажи пойдут кредиторам по очереди, а не акционерам. Для партнера же появляется риск субсидиарной ответственности, если суд признает его контролирующим лицом. Здесь вопрос уже не «сколько я получу», а «сколько с меня могут взыскать».
Свои медленно или в кредит быстро?
Кредит сам по себе не зло. Он работает, когда соблюдены три условия: денежный поток покрывает проценты с запасом при стресс-ставке, ставка не плавает вместе с ключом, срок долга совпадает со сроком окупаемости актива. «Монополия» нарушила все три. На свои деньги она росла бы медленнее и не заняла бы к 2024 году около трети цифрового рынка автогрузоперевозок. Зато пережила бы 2025 год и зарабатывала бы сейчас на растущих тарифах.
Что проверить собственнику и финдиректору, прежде чем расти в долг:
1. Стресс-сценарий. Пересчитайте модель при ключе на 5 п.п. выше текущего и падении цен на 15%. Если EBITDA покрывает проценты меньше чем вдвое — модель хрупкая.
2. Долговая нагрузка. Чистый долг выше 3 EBITDA при плавающей ставке — красная зона. У «Монополии» было 3,9x в 2023 году и 4,9x в 2024-м.
3. Сроки. Не финансируйте длинные активы короткими деньгами. Факторинг и двухлетние облигации под технику на пять лет требуют постоянного рефинансирования.
4. Забалансовые обязательства. Поручительства за клиентов и партнеров — это долг, который придет в самый плохой момент.
5. Налоги как отдельный риск. Проверьте, что случится с моделью и с вашими контрагентами при смене режима: НДС на УСН, ставки региона, отраслевые сборы.
6. Порядок выхода партнера. Запишите в корпоративный договор, как оценивается доля: на какую дату, каким методом, кто оценщик, как учитываются долг и поручительства. Иначе спор «по балансу против рынка» неизбежен.
7. Регулярная оценка. Пересчитывайте стоимость бизнеса хотя бы раз в год. Так видно момент, когда капитал собственников начинает перетекать к кредиторам, — у «Монополии» это случилось за год до дефолта.