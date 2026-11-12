Развиваться на свои медленно или в кредит быстро? Оценка бизнес-модели

Партнер хочет выйти: сколько стоит его доля

Одна и та же доля 25% в конце 2022 года стоила бы порядка 1,2–2,4 млрд ₽, в конце 2024-го — от нуля до нескольких сотен миллионов, а в 2026-м — ноль. Представим совладельца с такой долей, который решил выйти из бизнеса. Считаем просто: стоимость бизнеса (EV) — это EBITDA, умноженная на рыночный мультипликатор. Из нее вычитаем чистый долг — остаток принадлежит собственникам.

Важная оговорка. Это иллюстрация на публичных данных. Мы не видели управленческой отчетности, договоров лизинга и поручительств. EBITDA за 2023 и 2024 годы рассчитана из раскрытых чистого долга и коэффициента «долг / EBITDA».

Дата оценки Ключевая ставка EBITDA, млрд ₽ Чистый долг, млрд ₽ Мультипликатор EV/EBITDA EV, млрд ₽ Собственный капитал 100%, млрд ₽ Доля 25% со скидками 35%, млрд ₽ Конец 2022 7,5% ≈ 3,5 (план на 2023) ≈ 13,5 6–8x 21–28 7,5–14,5 1,2–2,4 Конец 2024 21% ≈ 2,8 13,5 4–5,5x 11–15 0–1,7 0–0,3 2026 14% отрицательная ≈ 30 (весь долг) — ниже долга 0 0

Скидки 35% — это типичные поправки на отсутствие контроля и низкую ликвидность доли в непубличной компании. Ниже — почему цифры так расходятся.

Конец 2022 года: продаем историю роста. Ключ 7,5%, выручка платформы в 2021 году выросла на 45%, продажа половины парка за 7,5 млрд только что согласована. В бизнес-плане — цифровая платформа, покупка публичного конкурента и выручка 60 млрд. Покупатель считает по плану следующего года и дает мультипликатор за рост. Долг в 13,5 млрд выглядит посильным — меньше четырех EBITDA при дешевых деньгах.

Конец 2024 года: баланс еще в плюсе, рынок — уже нет. Выручка выросла до 60 млрд, компания размещает облигации, в отчетности по МСФО на 1 января 2025 года собственный капитал — плюс 2,66 млрд ₽. По балансу доля 25% стоит 0,67 млрд. Но EBITDA уже падает, а деньги при ключе 21% стоят компании больше 30% годовых. Никто не даст за такой бизнес больше 4–5 EBITDA. При мультипликаторе 4,5x стоимость бизнеса (12,4 млрд) меньше долга (13,5 млрд). Экономически компания уже принадлежит кредиторам — за год до дефолта.

Именно такие моменты дают самые тяжелые корпоративные споры. Выходящий партнер ссылается на баланс и рост выручки. Остающиеся — на долг и проценты. Денежный поток обычно прав вторых. И отдельный вопрос к дью-дилидженсу — поручительства за лизинг водителей. В долг они не входят, но в кризис превращаются в него первыми.

2026 год: продавать нечего. Чистые активы головной компании — минус 8,66 млрд ₽, долги группы — около 30 млрд. Отчетность по МСФО уже составлена без допущения о непрерывности деятельности. Рынок оценивает даже не долю, а требования кредиторов: в октябре 2026 года один из выпусков облигаций торговался по 2,51% от номинала. Это буквально три копейки за рубль долга.

Сам бизнес по частям достанется стратегу на торгах в банкротстве. Крупному игроку интересны клиентская база, платформа и сервис «Умная логистика». Деньги от продажи пойдут кредиторам по очереди, а не акционерам. Для партнера же появляется риск субсидиарной ответственности, если суд признает его контролирующим лицом. Здесь вопрос уже не «сколько я получу», а «сколько с меня могут взыскать».