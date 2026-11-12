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Дмитрий Соломников
Управленческий учет
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Развиваться на свои медленно или в кредит быстро? Оценка бизнес-модели

Развиваться на свои медленно или в кредит быстро? Оценка бизнес-модели

«Монополия» сделала ставку на стремительный рост за счет лизинга, облигаций и факторинга. При ключевой ставке 7,5% модель работала. Когда ставка выросла до 21%, бизнес с многомиллиардной выручкой оказался на грани краха.

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За четыре года петербургская группа «Монополия» прошла путь от одного из крупнейших автоперевозчиков страны с выручкой 60 млрд ₽ до банкротства с долгами около 30 млрд ₽. Модель роста держалась на лизинге, облигациях и факторинге и прекрасно работала при ключевой ставке 7,5%. При 21%, падающих тарифах и новых налогах она перестала сходиться.

Ниже разбираю, как это видно в цифрах. А в конце считаю, сколько получил бы партнер, если бы решил выйти из бизнеса в 2022, 2024 и 2026 году. Разброс — от нескольких миллиардов рублей до нуля и риска субсидиарной ответственности.

Как росла «Монополия»

«Монополия» появилась в Петербурге в 2006 году как перевозчик температурных грузов. К 2021 году основную выручку давала уже не своя техника, а онлайн-экспедирование: платформа Monopoly.Online заработала почти 28 млрд ₽, это 70% выручки группы. Среди совладельцев тогда был фонд Baring Vostok.

Дальше — три шага, каждый из которых по отдельности выглядел разумно:

1.       Октябрь 2022 — «легкая модель». Группа договорилась продать 1,3 тыс. тягачей и прицепов компании «Контрол Лизинг» за 7,5 млрд ₽, сделку кредитовал Сбербанк. Деньги пошли на развитие платформы. Ключевая ставка в тот момент — 7,5%.

2.       Апрель 2023 — покупка Globaltruck. «Монополия» купила 75,07% публичного перевозчика за 3,62 млрд ₽ (82,5 ₽ за акцию) и выставила оферту миноритариям. Объединенный парк — около 2,3 тыс. сцепок, план выручки на 2023 год — 60 млрд ₽.

3.       2024 — облигации и «Монополия Бизнес». С октября 2024 года головная компания разместила семь выпусков облигаций. Параллельно рос проект, в котором водители-предприниматели получали фуры в лизинг и работали через платформу: к концу 2024 года в нем было 1 093 машины.

Период

Выручка, млрд ₽

Чистый долг, млрд ₽

Чистый долг / EBITDA

Ключевая ставка на конец периода

2022

42,2 (основная операционная компания, РСБУ)

7,5%

2023

52,4

13,5

3,9x

16%

2024

60,2

13,5

4,9x

21%

1-е полугодие 2025

24,1 (−18,5% г/г)

17,2

20%

2025

убыток группы > 30 млрд ₽

чистые активы АО: −8,66 млрд ₽

16%

1-е полугодие 2026

убыток 4,66 млрд ₽

долги ≈ 30 млрд ₽

14,25%

Обратите внимание на 2024 год. Выручка выросла на 15%, а EBITDA упала: по соотношению долга к EBITDA она снизилась примерно с 3,5 до 2,8 млрд ₽. Компания росла в обороте и одновременно теряла в заработке. Валовая прибыль за год сократилась с 5,2 до 4,4 млрд ₽ — тарифы на перевозки в 2024 году сильно просели.

Модель на заемных деньгах

Рост «Монополии» финансировался из трех источников, и у всех трех цена привязана к ключевой ставке:

•        Лизинг. И собственный парк, и машины водителей в «Монополии Бизнес». По данным «Фонтанки», компания выступала поручителем по договорам водителей. Ставка лизинга на грузовики в России дошла до 21–25% годовых.

•        Облигации. Семь выпусков за 2024–2025 годы, долг перед держателями сейчас — 7,8 млрд ₽. Размещались они уже при ставке 19–21%, то есть дорогими с первого дня.

•        Факторинг и банковские линии. Платформа платит перевозчику раньше, чем получает деньги от грузовладельца. Разрыв закрывался факторингом — а это тоже «ключ плюс маржа».

Развиваться на свои медленно или в кредит быстро? Оценка бизнес-модели

Результат виден в отчетности за первое полугодие 2025 года. Финансовые расходы выросли на 85%, до 2,89 млрд ₽ за шесть месяцев. Скорректированная EBITDA за тот же период — 1,7 млрд ₽. Проценты съедали в 1,7 раза больше, чем бизнес зарабатывал до их уплаты.

При такой арифметике компания живет, пока ей рефинансируют долги. В 2025 году банки сократили факторинговые лимиты, и цепочка пошла сама:

1.       4 декабря 2025 года — технический дефолт на 260 млн ₽, через две недели — полноценный.

2.       Январь 2026 года — не погашен выпуск на 3 млрд ₽, затем купоны по остальным выпускам.

3.       Весна — лето 2026 года — заявления о банкротстве головной компании и дочерних обществ.

4.       Лизингодатели расторгают договоры: с конца 2025-го по июнь 2026-го собственный парк сократился с 1 477 до 587 сцепок, в «Монополии Бизнес» — с 590 до 55.

5.       Ноябрь 2026 года — ФНС приостанавливает операции по счетам группы в нескольких банках за неуплату налогов.

Итоговая структура долга — почти 30 млрд ₽: 16,19 млрд — банки и лизинг, 7,8 млрд — облигации, 4,83 млрд — перевозчики и партнеры, 1,18 млрд — налоги. Весь он краткосрочный.

Налоги и рынок добили компанию

Приговор — когда одновременно падает выручка на единицу техники и растет налоговая нагрузка. У «Монополии» совпало все.

Тарифы. В 2023 году фур не хватало, тарифы росли — и рынок массово докупил технику в лизинг. В 2024-м машин стало больше, чем грузов, и ставки за километр упали. Собственный парк стал убыточным: в первом полугодии 2025 года сегмент «Монополия Тракинг» дал 12,5% выручки и минус 1,26 млрд ₽ EBITDA. Он съел 42% того, что заработали остальные направления.

Налоги. За два года правила поменялись так, что финмодель 2023 года можно было пересчитывать с нуля:

•        налог на прибыль с 2025 года — 25% вместо 20%;

•        НДС с 1 января 2026 года — 22% вместо 20%;

•        порог выручки, до которого упрощенец не платит НДС, снижен с 60 млн ₽ в 2025 году до 20 млн в 2026-м и 15 млн с 2027 года;

•        для грузоперевозчиков отменили патент, а утильсбор за магистральный тягач с 2026 года вырос почти до 3 млн ₽;

•        с сентября 2026 года обязательна электронная транспортная накладная — работать «в серую» практически нельзя.

Для платформы важнее всего третий пункт. Ее опора — водители-предприниматели и мелкие перевозчики на УСН. Одна фура легко делает 20 млн ₽ выручки в год, и такой ИП с 2026 года платит НДС. У него не сходится лизинговый платеж — и риск переходит на поручителя.

Конкуренция. В статье «Фонтанки» представитель РАСПП сравнивает лизинг грузовиков в Китае (3–6% годовых) и в России (21–25%). По его оценке, китайские перевозчики демпингуют на 30–50%. С ним спорит другой эксперт издания: на внутренних рейсах китайцы заметной доли не занимают, а крупные игроки упали из-за собственных уязвимых схем. Для оценщика обе версии ведут к одному выводу: при такой стоимости денег запаса прочности у модели не было.

И самая горькая деталь. Пока слабые игроки уходили, рынок начал восстанавливаться. По данным самой «Монополии», в декабре 2025 года километр грузоперевозки стоил 76,5 ₽, на 10% дороже годом ранее. На 2026 год прогнозировали еще +15–20%. Плоды очищения рынка достанутся тем, кто дотянул.

А если бы ключ снижался быстрее?

Снижение ставки сократило бы кровопотерю в 1,5–3 раза и дало бы компании дожить до роста тарифов 2026 года. Но в плюс по денежному потоку модель выходила бы только при ключе около 8%. Само руководство объясняет, что снижения до 14% лишь в июле 2026 года оказалось недостаточно.

Проверим на цифрах первого полугодия 2025 года — последней отчетности до дефолта. Кредиты и займы составляли 14,8 млрд ₽, долгосрочная аренда — 2,4 млрд, всего около 17,7 млрд. Финансовые расходы за полугодие — 2,89 млрд. В пересчете на год долг обходился в 32,6%, то есть примерно «ключ + 11,7 п.п.» при средней ставке 20,9%. В этих процентах — комиссии за факторинг, маржа лизингодателей и купоны высокодоходных облигаций.

Дальше простая модель: маржа над ключом постоянная, долг и EBITDA — как в факте.

Средняя ключевая ставка

Стоимость долга, % годовых

Проценты за полугодие, млрд ₽

EBITDA минус проценты, млрд ₽

20,9% (факт)

32,6

2,89

−1,19

16%

27,7

2,45

−0,75

12%

23,7

2,10

−0,40

8%

19,7

1,75

−0,05

EBITDA везде взята фактическая — 1,7 млрд ₽ за полугодие. В расчет не вошла краткосрочная часть аренды: в публикациях ее нет. С ней стоимость долга получилась бы чуть ниже, а вывод — тот же.

Таблица показывает нижнюю границу эффекта. В жизни дешевые деньги подняли бы и EBITDA: лизинг для водителей остался бы подъемным, спрос на перевозки — выше, а банки не резали бы факторинг. При ключе 12–13% в 2025 году у «Монополии» были бы шансы рефинансироваться и встретить рост тарифов живой. При 16–21% резерва времени не было.

Партнер хочет выйти: сколько стоит его доля

Одна и та же доля 25% в конце 2022 года стоила бы порядка 1,2–2,4 млрд ₽, в конце 2024-го — от нуля до нескольких сотен миллионов, а в 2026-м — ноль. Представим совладельца с такой долей, который решил выйти из бизнеса. Считаем просто: стоимость бизнеса (EV) — это EBITDA, умноженная на рыночный мультипликатор. Из нее вычитаем чистый долг — остаток принадлежит собственникам.

Важная оговорка. Это иллюстрация на публичных данных. Мы не видели управленческой отчетности, договоров лизинга и поручительств. EBITDA за 2023 и 2024 годы рассчитана из раскрытых чистого долга и коэффициента «долг / EBITDA».

Дата оценки

Ключевая ставка

EBITDA, млрд ₽

Чистый долг, млрд ₽

Мультипликатор EV/EBITDA

EV, млрд ₽

Собственный капитал 100%, млрд ₽

Доля 25% со скидками 35%, млрд ₽

Конец 2022

7,5%

≈ 3,5 (план на 2023)

≈ 13,5

6–8x

21–28

7,5–14,5

1,2–2,4

Конец 2024

21%

≈ 2,8

13,5

4–5,5x

11–15

0–1,7

0–0,3

2026

14%

отрицательная

≈ 30 (весь долг)

ниже долга

0

0

Скидки 35% — это типичные поправки на отсутствие контроля и низкую ликвидность доли в непубличной компании. Ниже — почему цифры так расходятся.

Конец 2022 года: продаем историю роста. Ключ 7,5%, выручка платформы в 2021 году выросла на 45%, продажа половины парка за 7,5 млрд только что согласована. В бизнес-плане — цифровая платформа, покупка публичного конкурента и выручка 60 млрд. Покупатель считает по плану следующего года и дает мультипликатор за рост. Долг в 13,5 млрд выглядит посильным — меньше четырех EBITDA при дешевых деньгах.

Конец 2024 года: баланс еще в плюсе, рынок — уже нет. Выручка выросла до 60 млрд, компания размещает облигации, в отчетности по МСФО на 1 января 2025 года собственный капитал — плюс 2,66 млрд ₽. По балансу доля 25% стоит 0,67 млрд. Но EBITDA уже падает, а деньги при ключе 21% стоят компании больше 30% годовых. Никто не даст за такой бизнес больше 4–5 EBITDA. При мультипликаторе 4,5x стоимость бизнеса (12,4 млрд) меньше долга (13,5 млрд). Экономически компания уже принадлежит кредиторам — за год до дефолта.

Именно такие моменты дают самые тяжелые корпоративные споры. Выходящий партнер ссылается на баланс и рост выручки. Остающиеся — на долг и проценты. Денежный поток обычно прав вторых. И отдельный вопрос к дью-дилидженсу — поручительства за лизинг водителей. В долг они не входят, но в кризис превращаются в него первыми.

2026 год: продавать нечего. Чистые активы головной компании — минус 8,66 млрд ₽, долги группы — около 30 млрд. Отчетность по МСФО уже составлена без допущения о непрерывности деятельности. Рынок оценивает даже не долю, а требования кредиторов: в октябре 2026 года один из выпусков облигаций торговался по 2,51% от номинала. Это буквально три копейки за рубль долга.

Сам бизнес по частям достанется стратегу на торгах в банкротстве. Крупному игроку интересны клиентская база, платформа и сервис «Умная логистика». Деньги от продажи пойдут кредиторам по очереди, а не акционерам. Для партнера же появляется риск субсидиарной ответственности, если суд признает его контролирующим лицом. Здесь вопрос уже не «сколько я получу», а «сколько с меня могут взыскать».

Свои медленно или в кредит быстро?

Кредит сам по себе не зло. Он работает, когда соблюдены три условия: денежный поток покрывает проценты с запасом при стресс-ставке, ставка не плавает вместе с ключом, срок долга совпадает со сроком окупаемости актива. «Монополия» нарушила все три. На свои деньги она росла бы медленнее и не заняла бы к 2024 году около трети цифрового рынка автогрузоперевозок. Зато пережила бы 2025 год и зарабатывала бы сейчас на растущих тарифах.

Что проверить собственнику и финдиректору, прежде чем расти в долг:

1.       Стресс-сценарий. Пересчитайте модель при ключе на 5 п.п. выше текущего и падении цен на 15%. Если EBITDA покрывает проценты меньше чем вдвое — модель хрупкая.

2.       Долговая нагрузка. Чистый долг выше 3 EBITDA при плавающей ставке — красная зона. У «Монополии» было 3,9x в 2023 году и 4,9x в 2024-м.

3.       Сроки. Не финансируйте длинные активы короткими деньгами. Факторинг и двухлетние облигации под технику на пять лет требуют постоянного рефинансирования.

4.       Забалансовые обязательства. Поручительства за клиентов и партнеров — это долг, который придет в самый плохой момент.

5.       Налоги как отдельный риск. Проверьте, что случится с моделью и с вашими контрагентами при смене режима: НДС на УСН, ставки региона, отраслевые сборы.

6.       Порядок выхода партнера. Запишите в корпоративный договор, как оценивается доля: на какую дату, каким методом, кто оценщик, как учитываются долг и поручительства. Иначе спор «по балансу против рынка» неизбежен.

7.       Регулярная оценка. Пересчитывайте стоимость бизнеса хотя бы раз в год. Так видно момент, когда капитал собственников начинает перетекать к кредиторам, — у «Монополии» это случилось за год до дефолта.

Информации об авторе

Дмитрий Соломников

Дмитрий Соломников

Специалист в ООО 1Капиталь

1 подписчик14 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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