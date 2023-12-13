Аутсорс: стоит ли он того? Разбираемся с экспертами

Расскажем, на что стоит обратить внимание перед заключением договора с подрядчиком. И в каких случаях лучше взять человека в штат.

Согласно исследованиям, объём лишь одного рынка ИТ-аутсорсинга вырастет с 585,57 млрд долларов в 2023 году до 701,88 млрд долларов к 2028 году. И хотя исследования говорят о мировых трендах, в России картина в целом похожая.

Когда-то рынок аутсорсинга ограничивался лишь бухгалтерской и юридической экспертизой. Со временем направлений стало больше, и сегодня их насчитывается уже больше 50: подбор персонала, генерация контента, создание и продвижение сайтов, управленческий учёт, дизайн, web и mobile-разработка и многое другое.

При этом, среди предпринимателей до сих пор бытует мнение, что аутсорсинг — это дороже и сложнее в контроле, чем штатный сотрудник. Так ли это?

Поиск подрядчиков или сотрудников

Сразу проговорю: здесь мы рассматриваем только тех подрядчиков, кто оформил свою деятельность как юридическое лицо или ИП. Фрилансеров и самозанятых в расчёт не берём.

В простоте поиска пальму первенства получает аутсорсинг, ведь поиск подрядчика занимает гораздо меньше времени: от нескольких часов до нескольких дней. Достаточно открыть поисковик и написать «аутсорсинг ________», вставьте нужную услугу.

Вы с лёгкостью найдёте десятки агентств и компаний, готовых взяться за проект. А определиться с конечным выбором поможет заранее сформированный список важных для вас критериев. Это может быть что угодно:

страховка или гарантия;

ограниченный дедлайн;

быстрое время ответа;

приятный и проактивный менеджер;

положительные отзывы.

Например, когда мы выбирали подходящее решение из десятка операторов КЭДО, кроме стоимости мы смотрели на технологичность и схожие ценности компании.

А вот поиск и трудоустройство нового компетентного сотрудника или целой команды вряд ли займёт пару дней, скорее недели и месяцы. Последние пару лет мы наблюдаем за тем, как рынок кандидата постепенно трансформируется в рынок работодателя. То есть, теперь не компании выбирают сотрудников, а соискатели делают более осознанный выбор в пользу той или иной компании. А компании вынуждены уделять всё больше внимания развитию собственного HR-бренда.

Постановка цели, ТЗ и адаптация

Перед началом работы, для любого агентства или аутсорс-компании потребуется составить подробнейшее техническое задание (ТЗ). Специалисты агентства не погружены в специфику вашей компании и отрасли, не знают о том, какие цели преследует компания и когда хочет получить результат. Всё это придётся проговорить, прописать и согласовать.

От грамотности составления технического задания часто зависит и итоговый результат работы. Поэтому ни в коем случае нельзя относиться к этому шагу легкомысленно. Хорошо, что многие агентства с этим помогают.

Илья Еремин, контент-маркетолог агентства «Сделаем»

Больше всего наши клиенты ценят простоту и быстрый старт. Не нужно искать авторов, проводить отбор, организовывать рабочее место и адаптацию, думать об отпусках и удержании сотрудника. А потом еще организовывать его работу. Также ценно, что нет необходимости всегда супер чётко формулировать ТЗ. У нас есть технология, по которой мы или брифуем заказчика сами и составляем ТЗ, или помогаем «докрутить» уже имеющееся ТЗ, чтобы оно было реалистичным, а планируемый результат — реально полезным для компании.

Со штатным сотрудником работы предстоит ещё больше. Его нужно будет погрузить в историю и ценности компании, бизнес-процессы и иерархию, познакомить с инструментами работы, согласовать план развития и первые цели его работы.

У нас новичок начинает приносить пользу компании лишь спустя месяц после трудоустройства.

Стабильность и надёжность

Ещё один важный критерий — устойчивость формата перед внутренними и внешними изменениями. А их может быть много, ведь жизнь гораздо сложнее, чем любой тщательно-выверенный план.

В части стабильности, аутсорсинг показывает себя так же хорошо, как и штатный сотрудник. Вы заключаете договор с агентством и обычно оно доводит проект до согласованного результата. Ситуации расторжения договора по инициативе агентства случаются крайне редко и скорее являются исключением из правил.

Как и агентство, штатный работник — единица довольно стабильная. При достойной оплате труда, в удобном графике и приятном коллективе сотрудник может успешно выполнять свою задачу много лет.

Сергей Герштейн, СЕО бухгалтерского сервиса «Кнопка»

Больше всего клиенты Кнопки ценят надёжность. С одной стороны, мы обеспечиваем её финансовой страховкой на 50 млн. рублей. Если мы ошибаемся и клиент получает штраф, пени или неустойку, мы полностью компенсируем эти расходы. С другой стороны, аутсорсинг бухгалтерии, в отличии от бухгалтера в штате, не уволится, не уйдёт в отпуск и не заболеет прямо перед отчётностью или налоговой проверкой.

Илья Еремин, контент-маркетолог агентства «Сделаем»

Ещё одно преимущество аутсорсинга — это стабильность. Чаще всего те, кто приходят к аутсорсингу контента, пробовали работать с фрилансерами. Самая частая проблема с ними заключается в том, что они пишут 1-2 статьи хорошо, а потом начинаются проблемы с качеством и/или сроками. Также неудобно, что фрилансер в любой момент может отказаться от проекта по каким-то своим причинам, то есть, на него нельзя рассчитывать в полной мере. А работая с агентством, ты понимаешь: тебе точно сделают то, что ты заказал.

Экспертиза

А вот тут, к сожалению, однозначного ответа нет. Крутые эксперты встречаются и на поприще аутсорсинга и на рынке труда. Равно как и люди с низкой квалификацией, зато с нарисованным портфолио, поддельными отзывами и рекомендациями.

Защититься от этого можно лишь тщательным изучением подрядчика или соискателя, а также обязательной проверкой службой безопасности. Если у вас её нет, знайте, что даже службы безопасности работают на аутсорсе.

Никита Сухачев, директор отдела финансовых директоров на аутсорсе сервиса «Финансист»

Больше всего клиенты ценят то, что получают возможность работать со специалистом с очень богатым опытом, которого в обычных условия было бы сложно и дорого нанять.

Также клиенты ценят насмотренность наших специалистов. Мы знаем какие действия обычно предпринимает малый и средний бизнес в тех или иных ситуациях и, на основе этого опыта, можем подсказать, что принесёт пользу, а что — нет. Ну и, конечно, наработанные за несколько лет стандарты и формы отчётности, которые не нужно изобретать с нуля.

Сергей Герштейн, СЕО бухгалтерского сервиса «Кнопка»

В силу своей работы, мы одновременно обслуживаем тысячи ИП и ООО по всей России: помогаем им сдавать бухгалтерскую отчётность и доступно рассказываем об изменениях в законах. Чтобы делать это быстро и правильно, мы выстроили целую систему. Во-первых, нанимаем специалистов с разным прикладным опытом: у нас есть эксперты по IT-льготам, экспорту и импорту, бухгалтерии в производственных компаниях и т.д. Во-вторых, мы начинаем изучать то, как изменения в законодательстве скажутся на малом бизнесе ещё до их вступления в силу. То есть, к моменту принятия нового закона, наши клиенты, скорее всего, уже предупреждены о рисках и о том, что стоит изменить в работе компании.

Экономия времени и ценообразование

Аутсорсинг позволяет сэкономить время специалистов на непрофильные задачи. При этом, проектный или регулярный аутсорсинг стоит не дёшево. Порой ценник легко можно сравнить с зарплатой опытного сотрудника или целой команды.

Но найти баланс между «время» и «деньги», на самом деле, совсем не сложно. Достаточно:

оценить количество задач, которые хотите отдать на аутсорс;

узнать среднюю стоимость такого объёма услуг;

и сравнить с бюджетом на содержание штатного специалиста.

При этом, стоит учитывать и другие факторы, о которых мы писали выше: поиск, адаптация, стабильность и т.д.

Ещё одним важным фактором является планирование и контроль за работой агентства или работника. В случае с агентством, контролировать процесс и результат может как сам руководитель, так и любой менеджер, ответственный за это направление.

А вот для найма, увольнения и контроля штатного сотрудника едва ли подойдёт другой линейный менеджер. При росте штата, компания неизбежно столкнется с необходимостью нанимать менеджеров среднего звена и руководителей отделов.

Роман Мартиросян, СЕО агентства заказной разработки «Смартекс»

Скорость разработки на аутсорсе будет гораздо выше. Это связано с тем, что в агентстве команда уже набрана, сработана и укомплектована всеми нужными ролями, а процессы заточены на проектную работу. У нас командой управляет выделенный специалист, поэтому напряжение заказчика ниже. Процессы построены таким образом, чтобы давать максимальную прозрачность и аналитику по расходованию бюджета и эффективности, которую никогда не даст внутренняя команда. В условиях жесточайшей конкуренции на рынке IT, это ценный фактор. При этом, часто мешают формальные рамки. В проектах бывает такое, что задачи прибывают, а фокус бизнес-заказчика очень быстро меняется. Мы работаем только по формату Time&Materials (модель оплаты за фактически отработанные часы), но даже при этом сохраняется необходимость вести определенный документооборот и проходить регулярные согласования. Поэтому взаимодействие с аутсорсером чуть более формально и имеет большую инерцию, чем со внутренней командой.

Никита Сухачев, директор отдела финансовых директоров на аутсорсе сервиса «Финансист»

В какой-то момент количество задач попросту превышает отводимое время, и заказчику приходится нанимать штатного финансового директора.

Завершение работы

При выборе между работником и агентством, стоит также учитывать момент завершения совместной работы. Завершить работу с агентством гораздо проще, чем уволить сотрудника. Причём как в эмоциональном, так и в документальном смысле.

Если сотрудник противится увольнению, а у вас нет достаточных оснований (например, прогул, кража, неисполнение обязанностей, сокращение), чтобы уволить по статье, выходом может стать увольнение по соглашению сторон. В этом случае, работодатель договаривается с работником о размере компенсации. Другими словами, платит выходное пособие.

Некоторые агентства тоже практикуют такой подход и вносят пункт об оплате неустойки в договор. Но на рынке аутсорсинга такая практика не пользуется популярностью и скорее является исключением из правил.

Аутсорс или инхаус — выбирать вам. Но я рекомендую не упускать из виду критерии, о которых писала в статье, и принимать осознанный выбор.