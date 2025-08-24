Какую роль должен занимать бизнес в нашей жизни?
Другие делают бизнес родителем: «он меня кормит, даёт всё». Тогда появляется зависимость и страх потерять источник.
Иногда бизнес становится спасением: «он решит мои личные проблемы». Но тогда вместо успеха приходят кризисы и долги.
Важно помнить: бизнес — это не ребёнок, не родитель и не смысл жизни.
Он занимает место партнёра по реализации.
Через бизнес мы проявляем свои таланты, миссию, силу.
А он, в ответ, даёт нам ресурсы, деньги, опыт и возможности.
Но мы всегда больше, чем бизнес.
Когда предприниматель видит это и ставит всё на свои места, открывается поток клиентов, идей и доходов.
А как у Вас сейчас? Бизнес для Вас — ребёнок, родитель, спасение или партнёр?
