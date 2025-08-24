Какую роль должен занимать бизнес в нашей жизни?

Очень часто предприниматели путают место бизнеса в системе. Кто-то относится к нему как к ребенку: «я его родила, должна заботиться». Тогда бизнес вытягивает все больше энергии и внимания.

Другие делают бизнес родителем: «он меня кормит, даёт всё». Тогда появляется зависимость и страх потерять источник.



Иногда бизнес становится спасением: «он решит мои личные проблемы». Но тогда вместо успеха приходят кризисы и долги.



Важно помнить: бизнес — это не ребёнок, не родитель и не смысл жизни.

Он занимает место партнёра по реализации.



Через бизнес мы проявляем свои таланты, миссию, силу.

А он, в ответ, даёт нам ресурсы, деньги, опыт и возможности.

Но мы всегда больше, чем бизнес.



Когда предприниматель видит это и ставит всё на свои места, открывается поток клиентов, идей и доходов.

А как у Вас сейчас? Бизнес для Вас — ребёнок, родитель, спасение или партнёр?