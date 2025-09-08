ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Мария Серкова
Регистрация ООО

Новые правила о составе участников ООО и АО

С 1 августа 2025 года вступили в силу изменения в Закон об ООО, Закон об АО и Гражданский кодекс РФ.

Что изменилось

Теперь ООО и АО могут иметь в качестве единственного учредителя/участника (акционера) другое хозяйственное общество, которое само состоит всего из одного лица.

Раньше такая конструкция была запрещена: считалось, что «общество из одного участника» не может быть единственным собственником другого «одиночного общества».

Основание: ст. 1 и ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2025 года № 201-ФЗ,
Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 178-ФЗ.

Что это значит для бизнеса

Стало проще структурировать группы компаний.
Возможно создавать «дочерние» общества даже в случае, если у головной компании только один собственник.
Упрощается корпоративное планирование и построение холдинговых структур.

Новые правила — это дополнительные возможности для бизнеса, если правильно ими пользоваться.

А вы уже задумывались о том, как использовать новые изменения для перестройки корпоративной структуры?

