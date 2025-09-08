Новые правила о составе участников ООО и АО

Что изменилось

Теперь ООО и АО могут иметь в качестве единственного учредителя/участника (акционера) другое хозяйственное общество, которое само состоит всего из одного лица.



Раньше такая конструкция была запрещена: считалось, что «общество из одного участника» не может быть единственным собственником другого «одиночного общества».

Основание: ст. 1 и ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2025 года № 201-ФЗ,

Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 178-ФЗ.