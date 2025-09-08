Новые правила о составе участников ООО и АО

Что изменилось
Теперь ООО и АО могут иметь в качестве единственного учредителя/участника (акционера) другое хозяйственное общество, которое само состоит всего из одного лица.
Раньше такая конструкция была запрещена: считалось, что «общество из одного участника» не может быть единственным собственником другого «одиночного общества».
Основание: ст. 1 и ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2025 года № 201-ФЗ,
Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 178-ФЗ.
Что это значит для бизнеса
Стало проще структурировать группы компаний.
Возможно создавать «дочерние» общества даже в случае, если у головной компании только один собственник.
Упрощается корпоративное планирование и построение холдинговых структур.
Новые правила — это дополнительные возможности для бизнеса, если правильно ими пользоваться.
А вы уже задумывались о том, как использовать новые изменения для перестройки корпоративной структуры?
Начать дискуссию