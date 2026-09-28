Расчетный счет для ИП и ООО без визита в банк: как изменилось открытие счетов для бизнеса

Еще несколько лет назад открытие расчетного счета было отдельным этапом запуска бизнеса.
После регистрации ООО или ИП собирали документы, выбирали банк и договаривались о встрече. Если банк активно работал с корпоративными клиентами, закрепленный менеджер мог сам приехать в офис: проверить документы, провести идентификацию, собрать необходимые подписи.
Для своего времени это уже было хорошим сервисом — предпринимателю или директору хотя бы не приходилось ехать в отделение банка.
Сейчас во многих случаях не едет уже никто.
Недавно я открывала очередной расчетный счет для своего ИП. Все оформление прошло дистанционно, а для идентификации достаточно было видеосвязи с сотрудником банка. Сам разговор занял около 15 минут.
Конечно, это не означает, что любой счет в любом банке можно открыть за 15 минут. Но хорошо показывает, насколько за последние годы изменился сам процесс банковского обслуживания бизнеса.
От регистрации бизнеса до банковского счета — все больше процессов уходят в онлайн
Сегодня предприниматель может зарегистрировать ИП дистанционно. Значительную часть действий при регистрации ООО тоже можно провести без личного посещения налоговой.
Электронная подпись позволяет подавать документы в государственные органы, заключать договоры и решать множество корпоративных вопросов дистанционно.
Банковское обслуживание развивается в том же направлении.
В результате путь от создания бизнеса до начала работы выглядит уже совсем не так, как несколько лет назад.
И здесь важно разделять две вещи: дистанционное оформление и отсутствие проверки — не одно и то же.
То, что предприниматель или директор не приезжает в отделение банка, не означает, что банк просто открывает счет по заявке в интернете.
Проверки никуда не исчезли. Изменился способ взаимодействия с клиентом.
Можно ли открыть расчетный счет полностью дистанционно
Во многих банках — да. Но конкретная процедура зависит от банка, клиента и результатов проверки.
Договор банковского счета регулируется главой 45 ГК РФ. В частности, порядок заключения договора банковского счета предусмотрен ст. 846 ГК РФ.
Сам формат взаимодействия с банком при этом давно не ограничивается личным визитом в отделение.
Анкеты и документы могут передаваться в электронном виде, необходимые сведения проверяются дистанционно, а идентификация в зависимости от применяемой банком процедуры также может проходить без традиционной встречи в отделении.
В моем последнем случае была видеосвязь с сотрудником банка, которая заняла около 15 минут.
У другого ИП или ООО процедура может занять больше времени: банк может запросить дополнительные документы, сведения о деятельности или уточнения по будущим операциям.
Поэтому я бы не обещала предпринимателю «открытие счета за 15 минут».
Правильнее говорить о другом: для открытия расчетного счета во многих случаях уже не требуется физически приезжать в банк.
Дистанционно — не значит без проверки
Иногда простота современных банковских сервисов создает впечатление, что открыть расчетный счет теперь можно почти автоматически: заполнил анкету, подтвердил личность — и готово.
Но за удобным интерфейсом остается банковский контроль.
Банки выполняют требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проводят идентификацию клиентов и вправе запрашивать необходимые документы и сведения.
Банк может интересоваться деятельностью компании или предпринимателя, предполагаемыми операциями, контрагентами, источниками поступления денежных средств и другой информацией, необходимой для выполнения требований законодательства и внутренних правил контроля.
При открытии счета ООО дополнительно проверяются сведения о юридическом лице и лицах, действующих от его имени.
Поэтому дистанционный формат не отменяет банковский комплаенс.
Банковская проверка осталась. Просто для ее прохождения клиенту все реже приходится физически находиться в банке.
Может ли банк отказать в открытии счета
В определенных законом случаях — да.
По общему правилу ст. 846 ГК РФ банк заключает договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям закона и банковским правилам.
При этом законодательством предусмотрены случаи, когда банк вправе или обязан отказать в заключении договора.
В частности, соответствующие основания могут возникать при выполнении банком требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Поэтому открытие счета, несмотря на всю технологичность процесса, не превратилось в чисто техническую формальность.
Если банк запрашивает дополнительные документы или информацию, лучше не игнорировать запрос, а разобраться, какие именно сведения необходимы и с чем он связан.
Что лучше проверить до подачи заявки
Если открывается счет для действующего бизнеса, я бы предварительно посмотрела сведения об ИП или ООО в государственных реестрах.
Для ООО имеет смысл проверить актуальность сведений в ЕГРЮЛ, в том числе информацию о руководителе и отсутствие отметок о недостоверности сведений.
Также предпринимателю или руководителю стоит быть готовым внятно объяснить, чем занимается бизнес.
Например:
— какие товары продает или какие услуги оказывает;
— кто является основными клиентами;
— с какими контрагентами планируется работа;
— какие операции предполагается проводить по счету;
— какие ориентировочные обороты ожидаются.
Не факт, что банк задаст все эти вопросы.
Но если задаст, лучше, чтобы ответы не приходилось придумывать непосредственно во время разговора с менеджером.
На что смотреть при выборе банка
Само открытие расчетного счета сегодня, как правило, бесплатно, поэтому сравнивать банки только по этому критерию уже нет особого смысла.
Гораздо важнее посмотреть, сколько будет стоить дальнейшая работа со счетом именно при ваших операциях.
Я бы обращала внимание на:
— стоимость ежемесячного обслуживания и условия бесплатного тарифа;
— комиссии за платежи юридическим лицам и ИП;
— лимиты и комиссии за переводы физическим лицам;
— условия перевода денег ИП на свой личный счет;
— внесение и снятие наличных;
— условия корпоративных карт;
— валютные операции и валютный контроль, если работаете с иностранными контрагентами;
— дополнительные банковские сервисы, которыми действительно будете пользоваться.
Иногда тариф, который выглядит выгодным на сайте банка, перестает быть таким после первых реальных операций.
Поэтому при выборе банка я бы ориентировалась не на красивое «0 рублей за обслуживание», а посчитала стоимость счета исходя из обычного сценария работы конкретного бизнеса: сколько платежей будет в месяц, какие суммы будут переводиться, нужны ли наличные, корпоративные карты или работа с валютой.
Открыть счет сейчас не проблема. Гораздо важнее выбрать счет, которым потом будет удобно и выгодно пользоваться.
От выезда менеджера в офис — к видеозвонку на 15 минут
Я давно работаю с регистрацией компаний и взаимодействую с разными банками по вопросам открытия расчетных счетов, поэтому хорошо вижу, как менялся этот процесс.
Сначала стандартным вариантом был визит клиента в банк.
Затем банки начали активно развивать выездное обслуживание. У нас был свой банковский менеджер, который приезжал в офис для оформления расчетных счетов. На тот момент это действительно было удобно: документы и идентификация — на месте, ехать в банк не нужно.
Теперь постепенно исчезает даже этот этап.
Последний расчетный счет для своего ИП я открывала полностью дистанционно. Для идентификации был видеозвонок с сотрудником банка продолжительностью около 15 минут.
И мне кажется, именно на таких бытовых бизнес-процессах особенно хорошо видно, насколько изменилась предпринимательская инфраструктура.
Фирму можно зарегистрировать дистанционно.
Документы подписывать электронной подписью.
С налоговой взаимодействовать онлайн.
Расчетный счет открыть без посещения отделения и без приезда банковского менеджера.
Конечно, не каждая ситуация решается настолько просто. У банка могут возникнуть дополнительные вопросы, может потребоваться больше документов или дополнительная проверка.
Но сам вектор уже очевиден.
Бизнес все меньше привязан к физическому присутствию предпринимателя или руководителя в конкретном месте.
И это, пожалуй, тот вариант цифровизации, который действительно ощущается в повседневной работе.
Потому что вместо очередной электронной обязанности предприниматель получает то, чего ему обычно не хватает больше всего, — время.