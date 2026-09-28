Расчетный счет для ИП и ООО без визита в банк: как изменилось открытие счетов для бизнеса

Еще несколько лет назад открытие расчетного счета было отдельным этапом запуска бизнеса.

После регистрации ООО или ИП собирали документы, выбирали банк и договаривались о встрече. Если банк активно работал с корпоративными клиентами, закрепленный менеджер мог сам приехать в офис: проверить документы, провести идентификацию, собрать необходимые подписи.

Для своего времени это уже было хорошим сервисом — предпринимателю или директору хотя бы не приходилось ехать в отделение банка.

Сейчас во многих случаях не едет уже никто.

Недавно я открывала очередной расчетный счет для своего ИП. Все оформление прошло дистанционно, а для идентификации достаточно было видеосвязи с сотрудником банка. Сам разговор занял около 15 минут.

Конечно, это не означает, что любой счет в любом банке можно открыть за 15 минут. Но хорошо показывает, насколько за последние годы изменился сам процесс банковского обслуживания бизнеса.