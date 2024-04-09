Пороги уголовной ответственности по налоговым статьям повысились. Как изменить приговор

Федеральным законом № 79-ФЗ от 06.04.2024, опубликованным 06.04.2024, внесены изменения, среди прочего, в примечания статьей 199 и 199.1 УК РФ.

Законодатель с 16.04.2024 декриминализовал действия по причинению ущерба бюджету по по ст.ст. 199 и 199.1 УК — с суммы ниже 18 750 000 руб. Теперь крупным и особо крупным размерами по ст.ст. 199 и 199.1 УК становятся 18 750 000 руб. и 56 250 000 руб. соответственно.

Изменения косметические, но у кого суммы пограничные, они могут помочь.

Кто может применить обратную силу закона (ст. 199 и 199.1 УК)

по части 1 за неуплаченные налоги от 15 000 000 руб. до 18 750 000 руб.; по части 2 за неуплаченные налоги от 45 000 000 руб. до 56 250 000 руб.

Как применить

На следствии.

Заявить соответствующее ходатайство. Если по ст.ст. 199 и 199.1 УК обвинение в неуплате от 15 000 000 руб. до 18 750 000 руб., то дело прекращается, если — от 45 000 000 руб. до 56 250 000 руб., то следует переквалификация с части 2 на часть 1. В этом случае резко меняется срок давности с 6 до 2 лет.

В суде.

Алгоритм такой же как и на следствии.

Приговор вступил в силу.

Главное условие на этой стадии — приговор не должен быть исполнен — штраф не уплачен, условное осуждение не истекло, судимость не снята и не погашена.

Ходатайство об освобождении от наказания и/или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК , подается в районный суд по месту исполнения приговора (ч. 3 ст. 396, п. 13 ст. 397 и п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК). Условное осуждение исполняется по месту жительства осужденного (ч. 1 ст. 187 УИК). Нужно приложить копии приговора и апелляционного определения (постановления). Можно также документы из кассационной инстанции, если они изменили приговор.