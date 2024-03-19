С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист, расскажу, зачем трудовой инспекции доступ к налоговой тайне, и почему это опасно для малого и среднего бизнеса.

Для начала разберемся, в чем сыр-бор — с 1 марта налоговая и трудовая начнут вычислять неформальную занятость вместе — от их внимания уже не скрыться.

«Под колпаком» Роструда окажутся даже маленькие компании, которые работают с десятком самозанятых. Если вами заинтересуются, то скорее всего признают виновным. В казну заставят вернуть все налоги, соц. выплаты и еще оштрафуют.

Пример: на вас работает десять самозанятых копирайтеров, и каждый получает больше 50 k в месяц? Поздравляю: вы под «прицелом» налоговиков и инспекторов Роструда. 5 главных признаков, за которые вам «прилетят» штрафы за работу с самозанятыми.

Что за это будет?

За переквалификацию компании грозит штраф до 200 000 ₽ за каждый случай нарушения + заставят вернуть в бюджет все налоги и взносы.

Сегодня уже наработана практика вынесения решений и — плохая новость — большинство из них в пользу заявителей, то есть сотрудника, написавшего заявления, или налоговой, начавшей проверку.

Получается, если против вас начнут дело, то скорее всего решат, что вы виноваты. Придется платить не только штрафы, но и дополнительные взносы и доначисления в фонды.

Чтобы не изучать десятки страниц, разберу на конкретном примере, какие доказательства суд учитывает при рассмотрении дел указанной категории.

Вот настоящее дело №А70-11827/2017 и набор из восьми обстоятельств. Их суд принял во внимание, когда компания пыталась обжаловать решение налоговой.

Важно — компания проиграла. Одних только доначислений НДФЛ пришлось выплатить в размере 3 452 007 рублей.

Проверьте риски: 5 признаков, что вашей компании грозит штраф за сотрудничество с самозанятыми

Считайте количество совпадений с ситуацией в вашей компании:

1. Выплаты идут долго, регулярно и примерно одинаковые по размерам

Если компания регулярно выплачивает фиксированную или несущественно меняющуюся сумму — это зарплата.

2. Деньги самозанятым уходят дважды в месяц — как зарплата? Если платите самозанятому дважды в месяц, налоговая обязательно вами заинтересуется.

3. С копирайтерами нет ни договора, ни актов? Кажется, у вас не самозанятый, а — сотрудник! Будет сложно доказать налоговой и трудовой, что вы заказывали задачу с конкретным результатом, а не требовала от исполнителя выполнить трудовую функцию.

4. У заказанных услуг нет конкретного результата.

Предметом договора гражданско-правового характера должен быть результат работ или услуг, а не выполнение трудовой функции

5.Самозанятый постоянно сотрудничает только с вами.

Длительные отношения с одним самозанятым похожи на отношения с работником по трудовому договору. Исходя из судебной практики, даже одного года достаточно, чтобы отношения призвали длительными.

И что делать? Как теперь работать с самозанятыми?

Договор — первое, что проверят ФНС и суд в случае подозрений.

Вариант № 1 — самостоятельно проверить все договоры подряда (скорее всего их нужно переделывать) с каждым самозанятым, а также:

«допники» к ним;

акты приема-передачи услуг по договорам выше;

локальные нормативные акты (ЛНА) вашей компании;

каналы коммуникации, где управленцы и HR ведут переписку с подрядчиками на ГПХ;

локальные акты, связанные с порядком выполнения работ;

служебные инструкции. Важно: включать самозанятых в них — нельзя!

Вариант № 2 — поискать юриста в штат. Стоимость профильных специалистов по персональным данным, 152-ФЗ и 589-ФЗ будет «кусаться», а с юристом общей практики, «по верхам», гарантий нет.

Вариант № 3 — получить онлайн-консультацию профильного юриста.