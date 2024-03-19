Павел Патрикеев
Самозанятые

С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист, расскажу, зачем трудовой инспекции доступ к налоговой тайне, и почему это опасно для малого и среднего бизнеса.
60 33
С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?
Иллюстрация: kirill_makes_pics/pixabay

Для начала разберемся, в чем сыр-бор — с 1 марта налоговая и трудовая начнут вычислять неформальную занятость вместе — от их внимания уже не скрыться.

«Под колпаком» Роструда окажутся даже маленькие компании, которые работают с десятком самозанятых. Если вами заинтересуются, то скорее всего признают виновным. В казну заставят вернуть все налоги, соц. выплаты и еще оштрафуют.

Пример: на вас работает десять самозанятых копирайтеров, и каждый получает больше 50 k в месяц? Поздравляю: вы под «прицелом» налоговиков и инспекторов Роструда. 5 главных признаков, за которые вам «прилетят» штрафы за работу с самозанятыми.

5 главных признаков, за которые вам «прилетят» штрафы за работу с самозанятыми.

Что за это будет?

За переквалификацию компании грозит штраф до 200 000 ₽ за каждый случай нарушения + заставят вернуть в бюджет все налоги и взносы.

Сегодня уже наработана практика вынесения решений и — плохая новость — большинство из них в пользу заявителей, то есть сотрудника, написавшего заявления, или налоговой, начавшей проверку.

Получается, если против вас начнут дело, то скорее всего решат, что вы виноваты. Придется платить не только штрафы, но и дополнительные взносы и доначисления в фонды.

Чтобы не изучать десятки страниц, разберу на конкретном примере, какие доказательства суд учитывает при рассмотрении дел указанной категории.

Вот настоящее дело №А70-11827/2017 и набор из восьми обстоятельств. Их суд принял во внимание, когда компания пыталась обжаловать решение налоговой.

Важно — компания проиграла. Одних только доначислений НДФЛ пришлось выплатить в размере 3 452 007 рублей.

Проверьте риски: 5 признаков, что вашей компании грозит штраф за сотрудничество с самозанятыми

Считайте количество совпадений с ситуацией в вашей компании:

1. Выплаты идут долго, регулярно и примерно одинаковые по размерам

Если компания регулярно выплачивает фиксированную или несущественно меняющуюся сумму — это зарплата.

2. Деньги самозанятым уходят дважды в месяц — как зарплата? Если платите самозанятому дважды в месяц, налоговая обязательно вами заинтересуется.

3. С копирайтерами нет ни договора, ни актов? Кажется, у вас не самозанятый, а — сотрудник! Будет сложно доказать налоговой и трудовой, что вы заказывали задачу с конкретным результатом, а не требовала от исполнителя выполнить трудовую функцию.

4. У заказанных услуг нет конкретного результата.

Предметом договора гражданско-правового характера должен быть результат работ или услуг, а не выполнение трудовой функции

5.Самозанятый постоянно сотрудничает только с вами.

Длительные отношения с одним самозанятым похожи на отношения с работником по трудовому договору. Исходя из судебной практики, даже одного года достаточно, чтобы отношения призвали длительными.

И что делать? Как теперь работать с самозанятыми?

Договор — первое, что проверят ФНС и суд в случае подозрений.

Вариант № 1 — самостоятельно проверить все договоры подряда (скорее всего их нужно переделывать) с каждым самозанятым, а также:

  • «допники» к ним;

  • акты приема-передачи услуг по договорам выше;

  • локальные нормативные акты (ЛНА) вашей компании;

  • каналы коммуникации, где управленцы и HR ведут переписку с подрядчиками на ГПХ;

  • локальные акты, связанные с порядком выполнения работ;

  • служебные инструкции. Важно: включать самозанятых в них — нельзя!

Вариант № 2 — поискать юриста в штат. Стоимость профильных специалистов по персональным данным, 152-ФЗ и 589-ФЗ будет «кусаться», а с юристом общей практики, «по верхам», гарантий нет.

Вариант № 3 — получить онлайн-консультацию профильного юриста.

Начать дискуссию

Налоговые проверки

Налоговики больше не будут присылать повестки о вызове на допрос

Вместо повестки утвердили новую форму документа, который теперь называется уведомление. Его суть остается прежней.

20

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Социальные пособия

Путин вводит новую большую стипендию для студентов

Президент дал поручение Правительству и АП до 1 июня 2024 года разработать проект указа об этом.

2
77
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли восстанавливать НДС при списании товара?

Добрый день! Комиссионер (Озон) компенсирует нам стоимость испорченного товара. Надо ли восстанавливать НДС при списании товара? Спасибо

1
7

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

Что будет с ключевой ставкой 22 марта: прогноз аналитиков

Совет директоров Банка России по итогам ближайшего заседания 22 марта должен принять решение о значении ключевой ставки.

66
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике

Эксперты по 1С-аналитике востребованы на российском рынке: более 1,5 миллионов компаний используют этот инструмент в работе. Кроме профессиональных перспектив вы получаете помощь от государства, как IT-специалист: льготные условия ипотеки и отсрочку от армии.

Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике
19
Павел Патрикеев
Самозанятые

С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист, расскажу, зачем трудовой инспекции доступ к налоговой тайне, и почему это опасно для малого и среднего бизнеса.

С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?
60

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Правовой эксперт
Судебная практика по налоговым спорам

Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК

13 декабря 2023 года Президиум ВС утвердил Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды. 

Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК
37
Бухгалтеры

Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года

Профессии сотрудников бухгалтерии и отдела кадров под угрозой исчезновения. Специалистов заменят автоматизированные технологии, которые научились успешно управлять активами.

13
207
Проверки

Депутаты увеличат штрафы за препятствование газовым проверкам

Если не пустить газовщиков на свою территорию, физлица заплатят до 10 000 рублей, юридические лица — до 500 000 рублей, а должностные лица — до 100 000 рублей.

96
Маркировка товаров

Кассы не будут выбивать чеки на просроченные медицинские изделия

С 1 марта 2025 года продажи нелегальных и просроченных медизделий будут блокировать на кассе.

37
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Нарушения в личном кабинете Федресурса: топ-10 ошибок при самостоятельной публикации

В 2024 году организации, которые самостоятельно публикуют сообщения в Федресурсе, рискуют получить предписание и иск Прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности.

Нарушения в личном кабинете Федресурса: топ-10 ошибок при самостоятельной публикации
57
Вклады

Необлагаемый лимит по налогам с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год

Налоговую базу по процентному доходу со вкладов можно уменьшать вплоть до нуля.

96

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Первая Экспертная Бухгалтерия
Защита персональных данных

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽

Ищете новых сотрудников и собираете информацию о них через анкеты? Сохранили резюме кандидата, которое он прислал по электронной почте? Передали его в соседний филиал, где открыта та же вакансия? Все это — нарушение закона о персональных данных. Разбираем, какую ответственность несет руководитель и рекрутер, и как защититься от штрафов.

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽
92

Компания сама решает, кого включать в комиссию для инвентаризации

Состав инвентаризационной комиссии организация формирует по своему усмотрению. Но некоторые ограничения по этому поводу прописаны в ФСБУ 28/2023.

68
Unicon Outsourcing
Управление персоналом

Поддержка сотрудника в период адаптации. Делимся лайфхаком

Делимся лайфхаком, как организовать процесс поддержки сотрудника на испытательном сроке.

33
Кадровые документы

🙍🙎 Двух бухгалтеров можно записать в одну строку штатного расписания

Если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

6
176
Отчетность

Какие отчеты в 2024 году должен сдать ИП с сотрудниками

Индивидуальный предприниматель, который привлекает для работы сотрудников, должен отчитаться по ним в Социальный фонд и в налоговую. Узнайте, как правильно заполнить документы.

115
Белая Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте

С чего начать работу на маркетплейсах, что запросить у клиента, какую назначить цену за услуги, чтобы выйти на стабильный и управляемый доход, эти и другие вопросы разобрали в статье и раскрыли секреты как для новичков, так и для тех, кто уже работает в сфере маркетплейсов, но хочет активно развиваться и стать востребованным специалистом.

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте
48

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ЭДО

ФНС готова отменить форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ

В связи с возможностью использовать универсальный передаточный документ (УПД) уходят в прошлое форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ, оказанных услуг.

77

Интересные материалы

Наталия Лукина
Интервью

ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель

Считается, что чувство юмора — качество врожденное. Озорной дар природы. Тем не менее встречаются наглецы, которые берутся оспаривать такие представления и утверждают, что остроумие можно культивировать, развивать и пестовать. Алексей Иванов, новый пользователь Трибуны — один из них.

ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель
8
92