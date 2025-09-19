Обновления на Клерке: работа над стабильностью и новые возможности

⚙️ Технические и пользовательские улучшения

Мы также исправили несколько важных моментов:

Исправлено редактирование комментариев для всех часовых поясов. Теперь все пользователи, независимо от региона, могут редактировать или удалять свои комментарии в течение 5 минут после публикации.

Вернули комментарии на страницы курсов. Теперь вы можете задавать вопросы и оставлять отзывы прямо на страницах образовательных программ — ваш фидбэк очень важен для нас!

Обновили дайджесты в соцсетях. В Telegram-канале «БУХмолния» и группе ВК теперь публикуются ежедневные подборки «Топ-7 новостей дня» — самые читаемые материалы за сутки.

Это лишь часть работы — всего за неделю было закрыто 38 задач, большинство из которых направлены на улучшение внутренних процессов.