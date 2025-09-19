Обновления на Клерке: работа над стабильностью и новые возможности

Но и видимых улучшений хватает! Рассказываем о главных обновлениях, которые уже ждут вас на сайте.
Мы запустили специальное предложение для наших подписчиков — на странице Клерк.ПРО появился промокод, который открывает дополнительные преимущества.
Что он дает:
20% скидку на любой курс повышения квалификации или переподготовки (КПК/КПП);
20% скидку на участие в офлайн-конференциях;
100% скидку на онлайн-конференции.
Это наш способ поблагодарить вас за доверие и поддержку!
📱 Улучшенный редактор комментариев на мобильных устройствах
Мы полностью обновили интерфейс комментариев на телефоне — теперь писать и редактировать стало значительно удобнее.
Основные изменения:
Кнопка отправки комментария теперь всегда доступна и не перекрывается рекламой;
Панель форматирования стала компактнее и функциональнее;
Поле ввода автоматически расширяется под длинный текст;
Добавлена новая панель с быстрыми действиями: лайк, избранное, поделиться.
Попробуйте оставить комментарий с телефона — ощутите разницу!
⚙️ Технические и пользовательские улучшения
Мы также исправили несколько важных моментов:
Исправлено редактирование комментариев для всех часовых поясов. Теперь все пользователи, независимо от региона, могут редактировать или удалять свои комментарии в течение 5 минут после публикации.
Вернули комментарии на страницы курсов. Теперь вы можете задавать вопросы и оставлять отзывы прямо на страницах образовательных программ — ваш фидбэк очень важен для нас!
Обновили дайджесты в соцсетях. В Telegram-канале «БУХмолния» и группе ВК теперь публикуются ежедневные подборки «Топ-7 новостей дня» — самые читаемые материалы за сутки.
Это лишь часть работы — всего за неделю было закрыто 38 задач, большинство из которых направлены на улучшение внутренних процессов.
Заключение
Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении!
Комментарии3
Промокод для клиентов Премиум - это прям топ!
Тест...
Коррекция...
Наконец-то вижу положительный результат.
Вот это классный результат недели. А по поводу Скидки 100% на онлайн-трансляцию, я планирую воспользоваться лично.