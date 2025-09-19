ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Богдан Замковый
Обзоры для бухгалтера
Обновления на Клерке: работа над стабильностью и новые возможности

Приветствуем, дорогие читатели! На этой неделе мы много работали над внутренней оптимизацией: улучшали сервисы для команды и повышали стабильность платформы. Хотя такая работа обычно остается «за кадром», именно она помогает нам развивать Клерк и готовить для вас новые возможности.

Но и видимых улучшений хватает! Рассказываем о главных обновлениях, которые уже ждут вас на сайте.

🎁 Эксклюзивный промокод для подписчиков Клерк.Премиум

Мы запустили специальное предложение для наших подписчиков — на странице Клерк.ПРО появился промокод, который открывает дополнительные преимущества.

Что он дает:

Это наш способ поблагодарить вас за доверие и поддержку!

📱 Улучшенный редактор комментариев на мобильных устройствах

Мы полностью обновили интерфейс комментариев на телефоне — теперь писать и редактировать стало значительно удобнее.

Основные изменения:

  • Кнопка отправки комментария теперь всегда доступна и не перекрывается рекламой;

  • Панель форматирования стала компактнее и функциональнее;

  • Поле ввода автоматически расширяется под длинный текст;

  • Добавлена новая панель с быстрыми действиями: лайк, избранное, поделиться.

Попробуйте оставить комментарий с телефона — ощутите разницу!

⚙️ Технические и пользовательские улучшения

Мы также исправили несколько важных моментов:

Исправлено редактирование комментариев для всех часовых поясов. Теперь все пользователи, независимо от региона, могут редактировать или удалять свои комментарии в течение 5 минут после публикации.

Вернули комментарии на страницы курсов. Теперь вы можете задавать вопросы и оставлять отзывы прямо на страницах образовательных программ — ваш фидбэк очень важен для нас!

Обновили дайджесты в соцсетях. В Telegram-канале «БУХмолния» и группе ВК теперь публикуются ежедневные подборки «Топ-7 новостей дня» — самые читаемые материалы за сутки.

Это лишь часть работы — всего за неделю было закрыто 38 задач, большинство из которых направлены на улучшение внутренних процессов.

Заключение

Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении!

Богдан Замковый

Богдан Замковый

QA в Клерк.Ру

7 подписчиков3 поста

Комментарии

3
