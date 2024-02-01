Кратко за день: турецкие банки начали закрывать счета российских компаний

ФРС вчера оставила ставку без изменений.
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в январе на 7,953 млрд долларов.
Годовая инфляция в РФ с 23 по 29 января замедлилась до 7.24% с 7.28% неделей ранее.
Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и повысили требования для физлиц из России.
Нацбюро экономических исследований США: наследственная красота влияет на доходы.
«Скоринг бюро»: число россиян с пятью и более кредитами удвоилось с 2021 года.
Глава Счетной палаты назвала неактуальной приватизацию «Почты России».
ЦБ: еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю.
Текущее госфинансирование ЖКХ не способно остановить развивающийся в стране коммунальный кризис.
Что я пропустил? Пишите в комментариях.
Комментарии2
Думаю эта новость важная в этом ряду:
Ждем что Казахские банки тоже начнут закрываться от русских денег.
Вводить ограничения на предоставление финансирования российским клиентам начали и госбанки Китая.