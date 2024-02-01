Кратко за день: турецкие банки начали закрывать счета российских компаний

Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример

В общепите на ОСНО нет НДС при соблюдении ряда условий. Одно из них – зарплата не ниже среднеотраслевой в регионе. В 2024 году сравнение идет по всем регионам, где ИП был прописан в 2023 году.