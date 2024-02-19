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Алексей Портнов

Налог с криптовалюты

В статье рассказано, что представляет собой криптовалюта, в каких случаях она облагается налогом в России
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В последнее время популярность криптовалюты стремительно растет. По словам главы Росфинмониторинга, за 9 месяцев 2023 года количество и размер операций с ней в России выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.[1]

Во многом это объясняется тем, что криптовалюта используется для обхода некоторых санкций, введенных в отношении России. Поэтому нет ничего удивительного, что государство проявляет интерес к криптовалюте, в том числе для целей налогообложения.

Что такое криптовалюта

По мнению Центрального Банка России, это цифровая валюта, т. е. совокупность электронных данных, которые могут быть использованы как инвестиции и средство платежа, хоть и не являются денежной единицей.[2]

При этом не нужно путать криптовалюту с цифровым рублем или безналичными денежными средствами, т. к. она ничем не обеспечена и в отношении нее нет лица, которое бы несло ответственность перед владельцами криптовалюты.[3] В России отсутствует организация, регулирующая деятельность криптовалюты и защищающая права ее владельцев.

С технической точки зрения, криптовалюта представляет собой полученный в результате сложных математических расчетов (майнинг) набор символов, информация о котором шифруется и хранится на миллионах различных устройствах, объединенных в одну сеть. Такая технология шифрования и хранения данных называется блокчейном.

Проблема определения правового статуса

Прежде чем перейти к налогообложению криптовалюты необходимо разобраться с ее статусом.

На сегодняшний день по этому вопросу существует правовая неопределенность.

Гражданское и налоговое законодательства не содержат упоминания о криптовалюте. Несмотря на это, криптовалюта признается имуществом, но только в рамках применения законов о противодействии отмыванию денег, банкротстве, исполнительном производстве и противодействии коррупции.[4]

В связи с этим не понятно, как именно в остальных случаях нужно квалифицировать криптовалюту. Это приводит к тому, что некоторые суды признают ее имуществом,[5] в то время как другие – нет.[6]

Попытки устранить подобную неопределенность делались неоднократно.

Так, законопроект № 1065710-7 предусматривает, что для целей налогообложения криптовалюта признается имуществом. Рассмотрение проекта закона приостановлено с октября 2021 года.[7] С учетом этого вряд ли его примут в ближайшее время.

Новой попыткой правового регулирования стал модельный закон о цифровых финансовых активах, принятый 14.04.2023 Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ. Согласно этому документу криптовалюта признается имуществом для целей налогообложения.[8] Однако этот модельный закон не решил проблему, т. к. он носит рекомендательный характер, и в России действует закон о цифровых финансовых активах, отличающийся по содержанию от модельного.

Сейчас вопрос о правовом статусе криптовалюты для целей налогообложения остается нерешенным. Учитывая открытый перечень имущества, являющегося объектом гражданского оборота, признание криптовалюты имуществом будет уместным способом решения проблемы определения ее статуса.[9]

Налогообложение

НДС

Реализация имущества на территории России облагается НДС.[10] В связи с этим продажа, обмен, дарение и прочие сделки с криптовалютой формально подлежат налогообложению.[11]

Однако сложно определить то, в каких случаях Россия будет признаваться местом реализации криптовалюты для целей НДС.

Сейчас нет официальных разъяснений по этому поводу.

Можно только предположить, что местом реализации будет Россия, если списание криптовалюты произойдет с электронного кошелька, доступ к которому предоставляет российское лицо: криптобиржа или платформа цифровых валют.

Электронный кошелек — это программа, которая позволяет совершать операции с криптовалютой. При этом такой кошелек хранит только цифровые ключи, с помощью которых осуществляются операции с криптовалютой. Сама цифровая валюта хранится в системе блокчейн, а не на электронном кошельке.

В связи с этим определить ее местонахождение невозможно. Следовательно, для целей НДС нельзя однозначно понять, находилась ли криптовалюта в России или за ее пределами на момент реализации.

Вышеуказанный законопроект содержит поправки, касающиеся освобождения от НДС операций с цифровой валютой. Однако до тех пор, пока он не будет принят, сделки с криптовалютой должны облагаться НДС.[12]

Несмотря на это, суды не признают майнинг цифровой валюты объектом обложения НДС, следствием чего является невозможность получить вычет в связи с приобретением оборудования для майнинга.[13]

Налог на прибыль организаций

Объектом налогообложения является прибыль – разница между доходами и расходами.

При расчете налога учитываются все доходы, за исключением тех, которые указаны в перечне доходов, освобожденных от налогообложения.[14] Поскольку криптовалюта отсутствует в этом перечне, доход от операций с ней подлежит учету в налоговой базе по общим основаниям.[15]

Чтобы при расчете налога учесть сумму расходов, они должны быть документально подтвержденными и обоснованными. При этом в настоящий момент нет официальных разъяснений налогового органа о документальном подтверждении и особенностях признания расходов по сделкам с криптовалютой.

УСН

Существует два объекта налогообложения: доходы и разница между доходами и расходами.

В налоговой базе по УСН учитываются те же доходы, что и при расчете налога на прибыль организаций.[16]

Что касается учитываемых при УСН расходов, их перечень ограничен и не содержит затрат на покупку или майнинг криптовалюты.[17] В связи с этим лицо, применяющее данный налоговый режим, лишено возможности учесть расходы по сделкам с криптовалютой при расчете налоговой базы.

НДФЛ

Этот налог уплачивается с доходов, размер которых в некоторых случаях может быть уменьшен за счет налоговых вычетов.

Налоговая база по операциям купли-продажи криптовалюты определяется в рублях как превышение дохода от ее продажи над суммой расхода на ее приобретение.

При этом доход по таким сделкам не может быть уменьшен за счет имущественного вычета в размере 250 тыс. рублей. Также, доход по этим сделкам не освобождается от НДФЛ, даже если криптовалюта принадлежала продавцу свыше трех лет. К такому выводу пришел налоговый орган в своих разъяснениях.[18]

На сегодняшний день налоговый орган еще не определил перечень документов и порядок подтверждения расходов по сделкам с криптовалютой. Однако ведомство уже высказалось о том, что при получении дохода от ее продажи налогоплательщику нужно самому исчислить налог и подать декларацию.[19]

Налог самозанятых

По общему правилу, самозанятые обязаны уплачивать налог с дохода, полученного при реализации имущества. Однако есть исключения: доход от перепродажи имущества и продажи имущества, использованного в личных целях.

Особенность криптовалюты позволяет использовать ее в личных целях, таких как инвестиции.[20] В свою очередь, это предполагает приобретение цифровой валюты для целей ее последующей перепродажи.

Поэтому доходы от продажи криптовалюты не должны учитываться в налоговой базе самозанятых. К похожему выводу пришел и налоговый орган в одном из своих писем.[21]

Налоговый контроль в России

Криптовалюта нередко используется для сокрытия доходов и, как следствие, уклонения от уплаты налогов. Для решения этой проблемы необходим административный контроль над обращением цифровой валюты.

В 2016 году ФНС России впервые заговорила о необходимости законодательно обязать агентов и органы валютного контроля собирать и представлять в налоговый орган информацию об операциях с криптовалютами.[22]

Затем в 2020 году был разработан проект закона.

Содержащиеся в нем поправки предусматривают возможность налогового органа истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использованы в операциях с криптовалютой. Также проект закона предусматривает обязанность физических лиц и компаний информировать налоговый орган об обороте и остатке цифровой валюты на электронных кошельках, если сумма поступлений / списаний за год превысила эквивалент 600 тыс. рублей.

Однако эти поправки так и остаются лишь законопроектом. В настоящее время в открытых источниках нет информации о наличии у налогового органа сведений об остатках и движения криптовалюты на электронных кошельках налогоплательщиков.

Такая ситуация объяснима сложностью администрирования криптовалюты. С каждым днем число площадок для обмена и майнинга криптовалюты становится все больше и больше. Кроме того, ее учет происходит децентрализовано.

Все это приводит к тому, что для российского налогового органа сбор, учет и проверка информации о движении цифровой валюты является непосильной задачей.

Более подробно о налогообложении криптовалюты и о том, как за ней осуществляется налоговый контроль в разных странах, можно узнать здесь.

[1] Интервью с директором Росфинмониторинга от 01.11.2023. Известия. URL: https://iz.ru/1598190/natalia-ilina/reshenie-o-regulirovanii-kriptovaliuty-nuzhno-prinimat-kak-mozhno-skoree (дата обращения 07.12.2023)

[2] Раздел 1.1 «Криптовалюты: тренды, риски, меры. Доклад для общественных консультаций (20.01.2022)», утвержденный Банком России

[3] Введение и врезка 3 раздела 1.1 «Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций (октябрь 2020 года)», утвержденный Банком России и часть 3 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] Статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», часть 4 статьи 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и части 10 статьи 8 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

[5] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2020 по делу № А40-164942/2019

[6] Решение Арбитражного суда Архангельской области от 26.04.2023 по делу № А05-14157/2022

[7] Законопроект № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части налогообложения цифровой валюты). URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7?ysclid=lpl4diyycz797216062 (дата обращения 07.12.2023)

[8] Часть 5 статьи 25 Модельного закона о цифровых финансовых активах, принятого 14.04.2023 в г. Санкт‑Петербурге Постановлением 55-11 на 55-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

[9] Статьи 6 и 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 11 и пункт 2 статьи 38 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)

[10] Пункт 3 статьи 38 и подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ

[11] Письмо Министерства финансов России (далее – Минфин России) от 02.09.2022 № 03-04-05/85586

[12] Письмо Минфина России от 05.12.2022 № 03-03-06/1/118755

[13] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.10.2023 по делу № А40-273884/2022 и решение Арбитражного суда Архангельской области от 26.04.2023 по делу № А05-14157/2022

[14] Статья 251 НК РФ

[15] Письма Минфина России от 16.08.2023 № 03-03-07/77230 и от 28.12.2021 № 03-04-05/107093

[16] Пункт 1 статьи 346.15 НК РФ

[17] Статья 346.16 НК РФ

[18] Письмо Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС России) от 26.05.2023 № СД-4-3/6639@

[19] Письмо Минфина России от 28.12.2021 № 03-04-05/107093

[20] Пункт 2 части 2 статьи 4 и пункт 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

[21] Письмо Минфина России от 06.05.2021 № 03-04-05/34900

[22] Письмо ФНС России от 03.10.2016 № ОА-18-17/1027

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