5 когнитивных искажений, из-за которых мы плохо управляем своим временем и вниманием

Об эффективном тайм-менеджменте просто и полезно. Помнишь фразы «Я твой отец, Люк» и «Я устал, я ухожу»? На самом деле их… не было! Можешь пересмотреть и убедиться. Эту и другие выдумки нашего мозга называют когнитивными искажениями, или ошибками мышления.

Что такое когнитивные искажения и как они влияют на работу

Когнитивные искажения — это шаблонные отклонения в мышлении. Они встречаются у всех людей и сложились в процессе эволюции: одни экономят ресурсы мозга и помогают действовать быстрее, а другие — пережитки прошлого, которые когда-то помогали выживать.

Мы кажемся себе рациональными существами — однако в 1970-х пионеры когнитивной науки Даниэль Канеман, Пол Словик и Амос Тверски доказали, что часто мы действуем нелогично, да ещё и находим этому оправдания. Например, ищем закономерности в простых совпадениях. Это когда перебежавшая дорогу чёрная кошка объясняет все неудачи в этот день или удивительные совпадения в датах напротив сулят удачу.

Так мозг пытается упорядочить окружающий хаос.

Хитрости мозга также влияют на результаты работы и продуктивность. Мозг одинаково иррационален в личной и профессиональной жизни, если не «ловить» его на ошибках.

Предупреждён — значит вооружён. Поэтому вот про пять когнитивных искажений, которые сильнее других влияют на продуктивность, — и про борьбу с ними.

Эффект ложной срочности

Это когда мы выбираем дела, кажущиеся срочными, даже если они менее важны, чем несрочные — даже если несрочные в перспективе принесут больше пользы и выгоды. Итог — распыляемся между делами и ничего не успеваем.

Есть такое — когда надо скорее ответить на сообщения коллег и почту, а не сидеть за аналитикой и писать длинный отчёт. Мозг предполагает так — если отложить дело, которое прямо сейчас не принесёт результата, а от невыполнения ничего не будет, то и ладно. Лучше отвлечься, ответить на сообщение — тут удовольствие от закрытого дела прилетит сразу.

Это предубеждение активно подпитывается модным образом «человека занятого» — у него забит календарь, телефон постоянно плинькает, всё срочно и важно, и такой супермен — молодец!

Как с этим справляться

— Расставляй приоритеты. Не у себя в голове (мы уже поняли, что к мозгу доверия нет), а в таск-менеджере или ежедневнике. Поможет и Матрица Эйзенгауэра — схема оценки дел по двум критериям: срочности и важности. Выбери одно важное дело на день и фокусируйся на нём продолжительный период времени. Тут главное не позволять кажущимся срочными делам нарушать концентрацию.

Ешь слона по частям. Срочные мелочи привлекают тем, что с ними можно быстро покончить и получить приток дофамина. Используй это с важными долгосрочными задачами: разделяй большое дело-слона на маленькие «бифштексы» и радуйся каждому «съеденному» куску.

Выдели мелочам время. Если весь день отвечать на почту или в рабочих чатах, ничего толком не успеешь. Выдели себе конкретный час на такую рутину — сам не заметишь, как остальная работа пойдёт в гору!

Эффект Зейгарник

Это когда в голове сидят мысли о незакрытых дедлайнах, недоделанных делах, о недосмотренном сезоне «Игры престолов». Мозг концентрируется на незаконченных и невыполненных действиях, хочет закончить их, получить результат и забыть о них. Итог — повышенная тревожность и неспособность сконцентрироваться на деле.

Помнишь ощущение после экзамена — вышел и всё, голова пуста? Там больше нет ни одного билета, хотя на зубрёжку ушёл ни один день. Это проявление эффекта Зейгарник. С одной стороны, он помогает концентрироваться на деле до его конца и забывать о нём — а с другой провоцирует тревогу из-за незакрытых дел.

Эффект открыла в 1920-х психолог Блюма Зейгарник, когда заметила, что официанты удерживают в голове длинные и сложные заказы, но напрочь забывают о них, как только счёт оплачен.

Как с этим справляться

Включай решалу. Часто мы просто не можем решиться на что-то, будь то дорогая покупка или поход к врачу. Мы откладываем принятие решения, и эти дела беспокоят «фоном». Скажи уже себе «да» или «нет» — и если да, то делай сразу.

Подумал? Запиши. Я часто боюсь забыть о чём-то и кручу это в голове целый день. Это отвлекает. А вот выписать мысли и дела на день на бумагу или в таск-менеджер, например, WEEEK — очень помогает. Сразу такое облегчение и порядок!

Используй во благо. Знаешь — если уговорить себя делать дело хотя бы 5 минут, то потом легко засесть и на долгое время? Даже если сначала не хотелось. Это тоже часть эффекта Зейгарник — начинаешь занятие, мозг берёт его «в работу» и концентрируется.

Переоценка невозвратных издержек

Это когда кажется, что мы должны «окупить» все вложенные ресурсы, даже если это неразумно. Это невозвратные вложения, которые уже никак не вернуть и перенаправить. Итог — упущена настоящая выгода: сэкономленное время, душевные силы или новый, более выгодный проект.

Это как умять огромную тарелку на шведском столе, потому что «уплочено», пыхтеть над скучной книгой, просто потому что «надо же дочитать», оставаться в несчастливых отношениях, потому что «в них так много вложено», корпеть над проектом, который уже показал несостоятельность, потому что «надо довести до ума».

Мозг не может смириться с осознанием, что мы потратили ресурс впустую, и требует извлечения максимальной выгоды. Иногда это хорошо — а иногда корабль уже тонет, а мы отказываемся с него бежать.

Как с этим справляться

Рационализируй. Если не можешь решить, стоит ли держаться за старое, выпиши все за и против. Учитывай все варианты и, если получается, рассчитай всё в цифрах. Так ты наглядно увидишь, что пора двигаться дальше. Планируй «точки отсчёта». Многие привыкли идти проторенной дорожкой и не останавливаются на рефлексию. Не надо так! Время от времени проводи «планёрки» даже по личному развитию: отслеживай прогресс, учитывай возможные перспективы, пересматривай старые шаблоны. Отпусти ситуацию. Спроси себя: «Начал бы я это снова, если бы вернулся в прошлое?» и как следует подумай над ответом. Отпусти и иди дальше — брось скучную книгу, решись на переделку проекта, выбери новую цель.

Предвзятость сложности

То самое — «мы не ищем лёгких путей». Это когда нам кажется, что сложные решения по определению лучше простых. Итог — внимание уделяется не тем делам, которые принесут ключевой результат.

Мы ищем диеты с кучей ограничений вместо того, чтобы просто есть больше полезных продуктов. Или ищем лайфхаки по мотивации, когда могли бы просто сесть за работу. Тут есть риск не начать вовсе. Например, когда в пассивном режиме ищешь идеальную систему тренировок … вот уже два года. А ведь можно было уже начать каждый день делать хоть какие-то упражнения.

Сложность привлекает: мозгу нравятся комплексные структуры. Даже то, что должно упрощать жизнь, — например, планирование мы превращаем в многоуровневую систему. Парадокс, но внедрять сложные системы в рутину тяжелее, чем восхищаться ими впервые. И поэтому мы забрасываем диету, дневник, таск-менеджер, тренировки.

Как с этим справляться

Начни хоть как-нибудь. Спроси у любого, кто в чём-то добился успеха, с чего он начинал. Наверняка с малого — и постепенно выстраивал систему. Ошибок не избежать, даже если выберешь самый сложный путь.

Выбирай то, что сможешь поддерживать. Какой толк пихать в себя куриную грудку, если через два дня сорвёшься на бургеры? Главное в полезных привычках — регулярность. Лучше поддерживать менее жёсткую систему, которая подойдёт именно тебе. Например, добавлять в утренний омлет помидоры. Несложно, правда?

Гедонистическая адаптация

Это когда ты достиг результата, доволен собой — но прошло немного времени, и уже хочется нового, большего, лучшего. Итог — переработки и выгорание.

«Ко всему-то подлец-человек привыкает!» — писал Достоевский. Мы долго ждём отпуска, повышения или переезда — с радостью получаем желаемое, но дофаминовый всплеск проходит, и состояние становится прежним. Даже если теперь ты объективно живёшь лучше. Хочется ещё и больше.

Почему так? Нам кажется, что серьёзная покупка или важное событие способны в корне изменить жизнь, сделать навсегда счастливее. Однако нельзя быть счастливым постоянно — на деле большую часть времени мы пребываем где-то между позитивом и негативом.

В современном мире гедонистическую адаптацию подкрепляют реклама и соцсети. Только накопил на айфон, а уже вышла следующая модель. Только переехал в свою «двушку» — а тут сосед купил себе коттедж, и тебе захотелось такой же. Это усугубляет стремление гнаться за идеалами и неумение радоваться моменту. Руки опускаются, и мотивация идти к следующей цели пропадает.

Как с этим справляться

Радуйся мелочам. Это относится и к небольшим шагам на пути к твоей цели. Находи время, чтобы отпраздновать маленькие победы. Так ты многократно умножишь радость от достижения больших целей.

Веди список дел на день, вычёркивай их и наслаждайся сделанным. Классный способ избавиться от токсичного ощущения, что за день ничего полезного не сделано. Оценил список сделанного за день, похвалил себя — и хорошо на душе!

Вспомни о ценностях. А точно новая машина или поездка на Гавайи сделает тебя счастливее? Это правда так важно? Может оказаться, что твои цели не соответствуют ценностям, потому и не приносят большой радости. Например, в гонке за новым повышением ты забываешь о семье, с которой хотелось проводить больше времени.

Находи время для простых вещей. Продолжая предыдущий пункт: достигая амбициозных целей, не забывай о простых радостях жизни. Общайся с семьёй и друзьями, проводи время на природе, читай книги в удовольствие, отдыхай от соцсетей. Это поможет притормозить в вечной гонке за успехом и найти счастье не только в достижениях.

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Мозг обманывает нас так, что мы сами мешаем своей продуктивности. Теперь ты знаешь о некоторых ошибках мышления и как справляться с ними. Предупреждаем, что это не так-то просто: нужно время и новые привычки. Конечно, полностью избавиться от хитростей мозга не выйдет — зато получится прорефлексировать и эффективнее двигаться дальше.