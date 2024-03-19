Как снизить расход ресурсов в команде и избежать конфликтов. 13 правил совместной работы

Разногласия в коллективе способны похоронить проект еще до начала работы. Сейчас расскажем простые правила, которые помогут снизить расход ресурсов в команде, избежать конфликтов, демотивации и перекладывания ответственности. А в результате — добиться цели без жертв.

Сохраняй бодрый настрой

Негативное мышление сжирает и без того скудные ресурсы нашего мозга. Поэтому старайся поддерживать позитивное и конструктивное общение в команде. Если кто-то что-то предлагает — это круто.

В то же время, не стесняйся давать обратную связь и не копи негатив в себе — это ни к чему хорошему не приведёт. При этом важно при этом настроиться на поиск решения проблемы, а не «сливать» плохие эмоции или сводить личные счёты.

Не изобретай колесо

Не люблю, когда говорят: я не умею, мне сложно, не получится. Так бывает, когда коллеги, сотрудники или близкие люди ленятся или пытаются «изобрести велосипед» вместо того, чтобы воспользоваться успешными практиками.

Всегда можно посмотреть, как эту задачу уже решали другие. Затем адаптировать это решение под свою ситуацию, воплотить в жизнь и оценить результат. Придумывать своё легче на основе чужого опыта.

Не бойся просить о помощи

Мы не можем быть одинаково эффективны во всех областях. Кто-то лучше рисует, кому-то хорошо даются языки. Экстравертам в команде нормально, а интровертам приходится не сладко.

Если у тебя что-то не получается, не бойся просить помощи у коллег или руководителя. Проект скорее пострадает не от твоей некомпетентности, а от того, что ты о ней умолчишь.

Помогай другим

В дополнение к предыдущему правилу — не забывай помогать коллегам. Как говорится:

Нужно только подойти к вопросу разумно — не выполнять работу за других и не позволять себе перегрузки, но быть готовым прийти на помощь и принять на себя удар.

Не скатывайся в перфекционизм

Продуктивная команда — это всегда про баланс: сделать «на отлично» одно дело или сделать «нормально» несколько. Помни, что лучшее — враг хорошего, и не скатывайся в перфекционизм. И другим не давай.

Фиксируй новое: тренды, новости, подходы

Видишь тренд? Зафиксируй, расскажи другим. Поделись наблюдениями, выводами, инициируй обсуждение. Команда должна иметь общее видение по конкретному проекту и по отрасли в целом.

Если за бортом останется по-настоящему стоящая идея или крутая возможность на рынке, вы можете сильно отстать от конкурентов.

Общайся с пользой для дела

В эффективной команде не бывает пустых совещаний, созвонов и мозговых штурмов. Собираться нужно исключительно для решения какой-то проблемы. Чтобы не тратить время впустую, фиксируй договорённости, ответственных и другие результаты собрания.

А неэффективных «болтунов», которые готовы в любой момент оторваться от работы, чтобы поучаствовать в каком-нибудь совещании, надо отсеивать.

Принимай и раздавай ответственность

Коллективная ответственность часто порождает коллективную безответственность. Всегда следи (если это в твоей компетенции), чтобы у каждой задачи и каждого проекта был наблюдатель — человек, который контролирует все этапы и оценивает результат.

Не забудь выяснить и за что отвечаешь лично ты, а также кто будет контролировать твою работу. И относись внимательнее к своей зоне ответственности.

Не пытайся казаться гением

Время от времени усиливай и перепроверяй свой опыт и знания.

«Я всегда закладывал 500 000 на рекламный бюджет на старом месте» — так себе аргумент для защиты твоей стратегии продвижения.

«Я подсчитал: заложив, как минимум, 500 000 рублей в рекламных бюджет, мы получим нужный охват и прибыль» — к этому аргументу уже стоит прислушаться.

Старайся доказывать свои знания и опыт с помощью объективных фактов: цифр, аналитики, исследований, лучших практик отрасли.

Учитывай влияние слабого звена

Выбирай в коллектив лучших. В футболе сила команды определяется не умениями форвардов, а выносливостью защиты и центра. То же самое в проектной работе — нужно быстро убрать из коллектива слишком слабых специалистов, чтобы они не влияли на итоговый результат.

Синхронизируй цели

Каждый участник команды неизбежно действует в своих личных целях. Чтобы команда была эффективной, эти цели должны совпадать с целями проекта, ну или хотя бы находиться в той же стороне. Если цели разойдутся, участник перестанет приносить пользу команде и проекту.

Учитывай опыт каждого

Маленькие ежедневные задачи порождают обилие маленьких ежедневных решений. Прислушивайся к мнениям коллег: каждый из них решает тысячи проблем ежедневно, каждый обладает хорошим обзором своей части проекта.

Полезно будет объединить эти маленькие тактические решения и применять для решения стратегических задач. При этом вы все сможете достичь больших результатов с меньшими затратами ресурсов.

Заглуши своё эго

Если ты не суперзвезда на гастролях, постарайся снизить уровень претензий и ожиданий, работая в команде. Будь гибким: научись поддерживать ценности как всей команды, так и её отдельных участников. Позитивный настрой, взаимоуважение и поддержка сделает вашу команду еще эффективнее.

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По-настоящему продуктивная команда — не та, где просто достигают результатов, а та, где тратят на это меньше всего сил и ресурсов. А благодаря правилам из этой статьи вы с командой сможете выжать максимум из совместной работы.