7 техник креативного мышления, которые помогут разбавить рутину, взбодриться и генерировать идеи с новой силой!

Командные и индивидуальные методики, которые помогут очистить голову от информационного шума, поднять настроение, взглянуть на проблему под новым углом и дать выход самым безумным идеям

В попытках вернуть креатив в жизнь мы наткнулись на Project of How — проект, призванный помочь разобраться, как и почему мы делаем то, что делаем. Там обнаружился интерактивный инструмент для подборки креативных методик по цели, количеству участников и времени.

Мы залипли на сайте и выбрали 7 техник креативного мышления, которые показались нам особенно классными. Их точно стоит попробовать тебе и твоей команде, чтобы разбавить рутину, взбодриться и генерировать идеи с новой силой!

Креативная техника «Опустоши голову»

👥 Количество участников: от 1 до 10

⌛️ Время: не ограничено

✅ Для чего: усмирить фоновые тревоги и освободить место в голове

Мы так привыкли к постоянному информационному шуму, что часто не замечаем, когда суета продолжается и в мыслях. «Так, надо не забыть ответить боссу, потом поздравить маму с днём рождения… Стоп, а утюг-то дома выключен?» Какая уж там креативность! На помощь приходит эта техника, с которой ты сможешь остановить поток мыслей, освободить внимание от суеты — или «обнулиться» целой командой.

Шаг 1. Сначала убедись, что ничего не отвлекает. Затем возьми лист бумаги с ручкой. Выпиши всё, что тебе нужно сделать, даже если это кажется неважным или несрочным. И все «когда-нибудь» — тоже сюда. Если в голове остались ещё мысли, выпиши и их. Это можно сделать группой, сидя вокруг большого листа бумаги. Когда закончишь, почувствуй, как очистился внутренний «кэш».

Шаг 2. Организуй выписанные мысли. Можешь выделить 10 главных задач на текущий момент и сфокусироваться на них. Либо сгруппируй задачи по сферам жизни (карьера, отношения, деньги) и приоритету. Если пользуешься ежедневником или таск-менеджером, можно внести всё туда. А абстрактные идеи записать в дневник — или, например, нашу Базу знаний.

Постарайся не усложнять процесс и обязательно «отпусти» задачи, когда они окажутся на бумаге. Тогда точно обнулишься!

Креативная техника «Художественный брейншторм»

👥 Количество участников: от 1 до 30

⌛️ Время: 2–60 мин

✅ Для чего: сгенерировать новые идеи или развить уже придуманные

Давай честно — даже на креативной работе редко можно от души заниматься творчеством. Предлагаем отставить в сторону шаблоны и рутину — и включить в работу правое полушарие на максимум.

Шаг 1. Подготовь от трёх до семи больших листов бумаги (можно закрепить их на досках или положить прямо на пол) и разноцветные маркеры. Начни что-нибудь рисовать на одном из листов. Пусть другой член команды продолжит твой рисунок, а за ним — следующий. Продолжайте, пока все листы не будут заполнены — но не рисуйте поверх. В остальном — не ограничивайте себя, воплощайте даже самые безумные идеи!

Шаг 2. Посмотрите на получившиеся «холсты». Обсудите, что они напоминают каждому члену команды и как эти идеи можно применить для решения текущих проблем.

Даже если вы не примените идеи с рисунков в работе, команда всё равно переключится с рутины на креатив. К тому же это отличная техника для тимбилдинга.

Креативная техника «Брейншторм “пересменка”»

👥 Количество участников: от 2 до 6

⌛️ Время: 20–60 мин

✅ Для чего: совместить брейншторм поодиночке и в группе

Основная проблема брейнштормов и любых групповых обсуждений — они легко перерастают в балаган. Активные члены группы не слушают друг друга и проталкивают свои идеи, а более тихие отсиживаются. Эта техника брейншторма призвана исправить это, совместив индивидуальные размышления с групповыми.

Шаг 1. В течение 5 минут придумывайте идеи поодиночке. Можно посидеть в тишине, разойтись, если так легче думается, — только не отвлекаться. Если тишина напрягает, можно негромко включить спокойную музыку.

Шаг 2. Соберитесь на 20 минут и по очереди расскажите свои идеи. Затем проголосуйте за лучшие идеи и поработайте над их развитием. Полезно разделить это время на несколько интервалов: например, 6 членов группы рассказывают свои идеи по 1 минуте, 4 минуты тратится на голосование и остальные 10 — на обсуждение.

Шаг 3. После обсуждения снова разойдитесь на 5 минут для размышлений в одиночку. Действуют правила первого шага — только вместо генерации новых идей можно сосредоточиться на развитии уже озвученных.

Шаг 4. Снова объединитесь, чтобы рассказать свои идеи, проголосовать за лучшие и развить их. Перед завершением практики выпишите самые крутые мысли, чтобы не забыть и продолжить обсуждение в следующий раз.

Эта техника поможет привлечь к обсуждению тех, кто обычно отмалчивается. Да и в целом такой брейншторм более продуктивен — в спокойной обстановке раздумывать над идеей гораздо легче, чем в пылу обсуждения.

Креативная техника «Ниппон!»

👥 Количество участников: от 4 до 40

⌛️ Время: 10–90 мин

✅ Для чего: быстро взбодрить команду

Эта смешная игра поможет разнообразить рабочий день и прокачать реакцию, внимание и память — особенно если устраивать перерывы на «Ниппон!» регулярно. Понадобится немного времени, чтобы запомнить правила, но веселье гарантировано!

Шаг 1. Встаньте в круг. Один из вас должен закричать «Ниппон!», скорчить злую гримасу, сомкнуть руки в кольцо и подогнуть колени. Все стоящие в кругу должны это повторить!

Шаг 2. Первый, кто кричал «Ниппон!», должен повернуться к соседу и изобразить, что бьёт его со звуком «Хух!». Тот, кого били, повторяет это со своим соседом.

Шаг 3. Сосед может сделать на выбор одну из двух вещей — повторить «Хух!» со следующим игроком-соседом либо наложить заклинание на члена круга, стоящего напротив. Тогда он поднимает руки и бросает на человека воображаемый предмет с криком «Ата-Нама!»

Шаг 4. Тот, на кого накладывают заклинание, должен защититься. Для этого он поднимает руки «домиком» и подгибает коленки с криком «Сенсэй Киномо!»

Шаг 5. Если кто-то из участников игры «застывает» или ошибается в действии — он танцует перед всеми дурацкий танец и выбывает из игры. После этого любой игрок может начать игру заново.

Такая равзлекуха веселит, расслабляет и объединяет команду! Если коллектив напряжён и засиделся за компьютерами — может, самое время на 10 минут стать японскими самураями?

Креативная техника «Метод Киплинга»

👥 Количество участников: от 1 до 12

⌛️ Время: 15–45 мин

✅ Для чего: рассмотреть проблему с разных сторон, глубже понять новую идею

Вы обсуждаете проблему уже несколько часов, но не чувствуете прогресса. Или кто-то предложил новую идею, но придумать, как к ней подступиться, не выходит. Вот тут и пригодится метод Киплинга — способ глубоко погрузиться в проблему или развить идею.

Шаг 1. Определите, какую проблему или идею будете рассматривать. Она должна быть одна!

Шаг 2. Теперь, держа в голове тему, нужно ответить на следующие вопросы: что, где, когда, как, почему и кто. Будьте честными и конкретными, не пропускайте вопросы, даже если кажется, что ответ очевиден.

Шаг 3. Если хочется копнуть ещё глубже, можно задать более сложные вопросы. Такие, как: почему нет; где ещё; как понять, что проблема решена. Скорее всего, если настроиться на нужный лад, вопросы появятся сами собой.

Эта методика — отличный способ докопаться до сути и найти «слепые пятна», которые до этого не обсуждались, или сдвинуть с места забуксовавший брейншторм.

Креативная техника «Да, и…»

👥 Количество участников: от 1 до 20

⌛️ Время: 1–500 мин

✅ Для чего: развить новые идеи без предубеждений и стереотипов

«Да, и…» — это даже не техника, а общее правило любых обсуждений. Хотя оно звучит очень просто, регулярно применять его в жизни — задача не из лёгких.

Суть заключается в том, чтобы исключить из разговора слово «нет» и вместо этого использовать «Да, и…». Заметь, «и», а не «но»! Так вы переключитесь на позитивный лад и сможете дать шанс даже самым безумным идеям. На их реализацию соглашаться не обязательно — важно именно поддержать обсуждение и рассмотреть мысль со всех сторон.

Продвинутый уровень — применять это правило не только во время конкретного брейншторма, но и по жизни. Помнишь фильм «Всегда говори да»? Хоть это и комедия, у истории есть чему поучиться — в особенности тому, что не стоит закрываться от нового.

Эту технику можно использовать совместно с предыдущей. Например: «Да, и кто сможет это сделать?» Так и творческий поток продолжится, и идею на прочность проверите.

Креативная техника «Игра в инсайты»

👥 Количество участников: от 1 до 10

⌛️ Время: 10–30 мин

✅ Для чего: создать новые нейронные связи и научиться ценить идеи

Взрослея, мы учимся сопоставлять разные факты, находить закономерности и расширять свои взгляды на мир. Но так быстро учиться и запоминать, как в детстве, уже не получается: слишком много информации в голове. Добавь сюда постоянную занятость и стресс — и о свежих идеях можно практически забыть.

«Игра в инсайты» поможет вспомнить, как нащупать паттерны и переворачивать привычные взгляды — да так, чтобы ещё и не забыть об этом в потоке рутины.

Шаг 1. Начни игру в одиночку или подключи команду, чтобы синхронизировать идеи. Правила следующие: за каждый инсайт — одно очко. Если в течение дня не было ни одного, то игрок должен начать заново. Если инсайт изменил взгляды игрока, за него даётся дополнительный балл. Не забывайте записывать каждый инсайт!

Шаг 2. Игра может продолжаться сколько угодно — пока не достигнешь нирваны. Если играете вместе с коллегами, можно периодически встречаться и обсуждать ваши озарения.

Чтобы извлечь из инсайта максимальную пользу, можно ответить на вопросы для рефлексии: