₽ Заказать рекламу
Иван Мараховка
Управление персоналом

7 техник креативного мышления, которые помогут разбавить рутину, взбодриться и генерировать идеи с новой силой!

Командные и индивидуальные методики, которые помогут очистить голову от информационного шума, поднять настроение, взглянуть на проблему под новым углом и дать выход самым безумным идеям
21 11

В попытках вернуть креатив в жизнь мы наткнулись на Project of How — проект, призванный помочь разобраться, как и почему мы делаем то, что делаем. Там обнаружился интерактивный инструмент для подборки креативных методик по цели, количеству участников и времени.

Мы залипли на сайте и выбрали 7 техник креативного мышления, которые показались нам особенно классными. Их точно стоит попробовать тебе и твоей команде, чтобы разбавить рутину, взбодриться и генерировать идеи с новой силой!

Креативная техника «Опустоши голову»  

👥 Количество участников: от 1 до 10

⌛️ Время: не ограничено

✅ Для чего: усмирить фоновые тревоги и освободить место в голове

Креативная техника «Опустоши голову»&nbsp;

Мы так привыкли к постоянному информационному шуму, что часто не замечаем, когда суета продолжается и в мыслях. «Так, надо не забыть ответить боссу, потом поздравить маму с днём рождения… Стоп, а утюг-то дома выключен?» Какая уж там креативность! На помощь приходит эта техника, с которой ты сможешь остановить поток мыслей, освободить внимание от суеты — или «обнулиться» целой командой.

  • Шаг 1. Сначала убедись, что ничего не отвлекает. Затем возьми лист бумаги с ручкой. Выпиши всё, что тебе нужно сделать, даже если это кажется неважным или несрочным. И все «когда-нибудь» — тоже сюда. Если в голове остались ещё мысли, выпиши и их. Это можно сделать группой, сидя вокруг большого листа бумаги. Когда закончишь, почувствуй, как очистился внутренний «кэш».

  • Шаг 2. Организуй выписанные мысли. Можешь выделить 10 главных задач на текущий момент и сфокусироваться на них. Либо сгруппируй задачи по сферам жизни (карьера, отношения, деньги) и приоритету. Если пользуешься ежедневником или таск-менеджером, можно внести всё туда. А абстрактные идеи записать в дневник — или, например, нашу Базу знаний.

Постарайся не усложнять процесс и обязательно «отпусти» задачи, когда они окажутся на бумаге. Тогда точно обнулишься!

Креативная техника «Художественный брейншторм»  

👥 Количество участников: от 1 до 30

⌛️ Время: 2–60 мин

✅ Для чего: сгенерировать новые идеи или развить уже придуманные

Давай честно — даже на креативной работе редко можно от души заниматься творчеством. Предлагаем отставить в сторону шаблоны и рутину — и включить в работу правое полушарие на максимум.

  • Шаг 1. Подготовь от трёх до семи больших листов бумаги (можно закрепить их на досках или положить прямо на пол) и разноцветные маркеры. Начни что-нибудь рисовать на одном из листов. Пусть другой член команды продолжит твой рисунок, а за ним — следующий. Продолжайте, пока все листы не будут заполнены — но не рисуйте поверх. В остальном — не ограничивайте себя, воплощайте даже самые безумные идеи!

  • Шаг 2. Посмотрите на получившиеся «холсты». Обсудите, что они напоминают каждому члену команды и как эти идеи можно применить для решения текущих проблем.

Даже если вы не примените идеи с рисунков в работе, команда всё равно переключится с рутины на креатив. К тому же это отличная техника для тимбилдинга.

Креативная техника «Брейншторм “пересменка”» 

👥 Количество участников: от 2 до 6

⌛️ Время: 20–60 мин

✅ Для чего: совместить брейншторм поодиночке и в группе

Основная проблема брейнштормов и любых групповых обсуждений — они легко перерастают в балаган. Активные члены группы не слушают друг друга и проталкивают свои идеи, а более тихие отсиживаются. Эта техника брейншторма призвана исправить это, совместив индивидуальные размышления с групповыми.

  • Шаг 1. В течение 5 минут придумывайте идеи поодиночке. Можно посидеть в тишине, разойтись, если так легче думается, — только не отвлекаться. Если тишина напрягает, можно негромко включить спокойную музыку.

  • Шаг 2. Соберитесь на 20 минут и по очереди расскажите свои идеи. Затем проголосуйте за лучшие идеи и поработайте над их развитием. Полезно разделить это время на несколько интервалов: например, 6 членов группы рассказывают свои идеи по 1 минуте, 4 минуты тратится на голосование и остальные 10 — на обсуждение.

  • Шаг 3. После обсуждения снова разойдитесь на 5 минут для размышлений в одиночку. Действуют правила первого шага — только вместо генерации новых идей можно сосредоточиться на развитии уже озвученных.

  • Шаг 4. Снова объединитесь, чтобы рассказать свои идеи, проголосовать за лучшие и развить их. Перед завершением практики выпишите самые крутые мысли, чтобы не забыть и продолжить обсуждение в следующий раз.

Эта техника поможет привлечь к обсуждению тех, кто обычно отмалчивается. Да и в целом такой брейншторм более продуктивен — в спокойной обстановке раздумывать над идеей гораздо легче, чем в пылу обсуждения.

Креативная техника «Ниппон!»  

👥 Количество участников: от 4 до 40

⌛️ Время: 10–90 мин

✅ Для чего: быстро взбодрить команду

Креативная техника «Ниппон!»&nbsp;&nbsp;

Эта смешная игра поможет разнообразить рабочий день и прокачать реакцию, внимание и память — особенно если устраивать перерывы на «Ниппон!» регулярно.  Понадобится немного времени, чтобы запомнить правила, но веселье гарантировано! 

  • Шаг 1. Встаньте в круг. Один из вас должен закричать «Ниппон!», скорчить злую гримасу, сомкнуть руки в кольцо и подогнуть колени. Все стоящие в кругу должны это повторить!

  • Шаг 2. Первый, кто кричал «Ниппон!», должен повернуться к соседу и изобразить, что бьёт его со звуком «Хух!». Тот, кого били, повторяет это со своим соседом.

  • Шаг 3. Сосед может сделать на выбор одну из двух вещей —  повторить «Хух!» со следующим игроком-соседом либо наложить заклинание на члена круга, стоящего напротив. Тогда он поднимает руки и бросает на человека воображаемый предмет с криком «Ата-Нама!»

  • Шаг 4. Тот, на кого накладывают заклинание, должен защититься. Для этого он поднимает руки «домиком» и подгибает коленки с криком «Сенсэй Киномо!»

  • Шаг 5. Если кто-то из участников игры «застывает» или ошибается в действии — он танцует перед всеми дурацкий танец и выбывает из игры. После этого любой игрок может начать игру заново.

Такая равзлекуха веселит, расслабляет и объединяет команду! Если коллектив напряжён и засиделся за компьютерами — может, самое время на 10 минут стать японскими самураями?

Креативная техника «Метод Киплинга»

👥 Количество участников: от 1 до 12

⌛️ Время: 15–45 мин

✅ Для чего: рассмотреть проблему с разных сторон, глубже понять новую идею

Вы обсуждаете проблему уже несколько часов, но не чувствуете прогресса. Или кто-то предложил новую идею, но придумать, как к ней подступиться, не выходит. Вот тут и пригодится метод Киплинга — способ глубоко погрузиться в проблему или развить идею.

  • Шаг 1. Определите, какую проблему или идею будете рассматривать. Она должна быть одна!

  • Шаг 2. Теперь, держа в голове тему, нужно ответить на следующие вопросы: что, где, когда, как, почему и кто. Будьте честными и конкретными, не пропускайте вопросы, даже если кажется, что ответ очевиден.

  • Шаг 3. Если хочется копнуть ещё глубже, можно задать более сложные вопросы. Такие, как: почему нет; где ещё; как понять, что проблема решена. Скорее всего, если настроиться на нужный лад, вопросы появятся сами собой.

Эта методика — отличный способ докопаться до сути и найти «слепые пятна», которые до этого не обсуждались, или сдвинуть с места забуксовавший брейншторм.

Креативная техника «Да, и…»

👥 Количество участников: от 1 до 20

⌛️ Время: 1–500 мин

✅ Для чего: развить новые идеи без предубеждений и стереотипов

«Да, и…» — это даже не техника, а общее правило любых обсуждений. Хотя оно звучит очень просто, регулярно применять его в жизни — задача не из лёгких.

  • Суть заключается в том, чтобы исключить из разговора слово «нет» и вместо этого использовать «Да, и…». Заметь, «и», а не «но»! Так вы переключитесь на позитивный лад и сможете дать шанс даже самым безумным идеям. На их реализацию соглашаться не обязательно — важно именно поддержать обсуждение и рассмотреть мысль со всех сторон.

  • Продвинутый уровень — применять это правило не только во время конкретного брейншторма, но и по жизни. Помнишь фильм «Всегда говори да»? Хоть это и комедия, у истории есть чему поучиться — в особенности тому, что не стоит закрываться от нового.

Эту технику можно использовать совместно с предыдущей. Например: «Да, и кто сможет это сделать?» Так и творческий поток продолжится, и идею на прочность проверите.

Креативная техника «Игра в инсайты»

👥 Количество участников: от 1 до 10

⌛️ Время: 10–30 мин

✅ Для чего: создать новые нейронные связи и научиться ценить идеи

Взрослея, мы учимся сопоставлять разные факты, находить закономерности и расширять свои взгляды на мир. Но так быстро учиться и запоминать, как в детстве, уже не получается: слишком много информации в голове. Добавь сюда постоянную занятость и стресс — и о свежих идеях можно практически забыть.

«Игра в инсайты» поможет вспомнить, как нащупать паттерны и переворачивать привычные взгляды — да так, чтобы ещё и не забыть об этом в потоке рутины.

  • Шаг 1. Начни игру в одиночку или подключи команду, чтобы синхронизировать идеи. Правила следующие: за каждый инсайт — одно очко. Если в течение дня не было ни одного, то игрок должен начать заново. Если инсайт изменил взгляды игрока, за него даётся дополнительный балл. Не забывайте записывать каждый инсайт!

  • Шаг 2. Игра может продолжаться сколько угодно — пока не достигнешь нирваны. Если играете вместе с коллегами, можно периодически встречаться и обсуждать ваши озарения.

Чтобы извлечь из инсайта максимальную пользу, можно ответить на вопросы для рефлексии: 

  • Что произошло?

  • Что я из этого понял?

  • Как это вписывается в общую картину? 

  • Это как-то изменило мои старые взгляды?

  • Как я могу применить это?

    🌸Подписаться на телеграм и быть в курсе новостей

Начать дискуссию

Маркировка товаров

Продажу некачественных продуктов будут блокировать уже на кассе

Согласно поручению вице-премьера Дениса Мантурова, Россельхознадзор и Минпромторг совместно с ЦРПТ разработают механизм блокировки продажи товаров из некачественного сырья на кассе. Срок исполнения — III квартал 2024 года.

6

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Интервью

Елена Пивоварова: «Эффективное управление закупками — основа роста объемов производства»

Как в условиях наращивания объемов производства, которые демонстрируют российские предприятия, оптимизировать систему работы с поставщиками и обеспечить бизнес всем необходимым, рассказала эксперт по управлению финансами, член Международного экономического союза Елена Пивоварова.

Иллюстрация: Елена Пивоварова
30
Первая Экспертная Бухгалтерия

Как нанять программиста 1С: критерии выбора и нюансы

Программист 1С незаменим для компании: он быстро исправит проблемы с бухгалтерским ПО, когда нужно срочно отправить отчет, отладит процессы и внедрит индивидуальные решения, которые экономят время специалистов. Рассказываем, как нанять такого специалиста и не ошибиться в выборе.  

Как нанять программиста 1С: критерии выбора и нюансы
14

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Пенсии

При каких условиях период учебы засчитывается в страховой стаж

Страховой стаж — это основа будущей пенсии по старости. Студенческие годы в него не входят, но есть нюансы: некоторым зачтут время получения образования при формировании пенсионных выплат, а кому-то нет.

39
Qugo
Авторское право

Авторские права на работу самозанятых. Что важно знать заказчику

Полагаете «уплачено — стало быть, мое»? Ошибаетесь. Авторские права на все объекты — фото, видео, тексты, инфографику — принадлежат их создателю — самозанятому физическому лицу, а не заказчику. Заказчик, который не позаботился о правильном оформлении передачи прав на объект авторских прав, рискует получить большие неприятности.  

Иллюстрация: master1305/Freepik
63
Нематериальные активы

Исключительные права на программы можно амортизировать ускоренно

Амортизацию с коэффициентом до 3-х можно считать для нематериальных активов в виде исключительных прав на программное обеспечение.

30

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
1С:Сервистренд
Маркетплейсы

Учет продаж и интеграция с маркетплейсами 1С:Бухгалетрии

Как вести учет продаж через маркетплейсы? Как правильно настроить интеграцию с маркетплейсами 1С? Наши специалисты, собрали воедино все ваши вопросы по данной теме и постарались ответить на них.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
51
Наталия Лукина
Маркетплейсы

⚡️Маркетплейсы 2024. На «Клерке» бесплатный день обучения для селлеров и бухгалтеров, ведущих маркетплейс

Не пропустите! Уже на следующей неделе на «Клерке» начнутся бесплатные обучения по маркетплейсам. Будет полезно как бухгалтерам, так и предпринимателям. Расскажем, какие изменениях произошли на площадках, как это повлияет на вашу работу, что нужно учесть, чтобы зарабатывать больше. Записывайтесь!

⚡️Маркетплейсы 2024. На «Клерке» бесплатный день обучения для селлеров и бухгалтеров, ведущих маркетплейс
2
42
Инвестиции

Появились новые способы выгодно вложить деньги

Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии финансовых инструментов в России рассказал о расширении инвестиционных возможностей россиян и жителей страны.

2
124
Банки

Запущен инструмент для быстрого закрытия QIWI Кошелька

Агентство по страхованию вкладов запустило бот для владельцев QIWI Кошельков, с помощью которого можно быстро закрыть электронный кошелек через личный кабинет платежного сервиса QIWI Кошелек.

41
Иван Мараховка
Управление персоналом

7 техник креативного мышления, которые помогут разбавить рутину, взбодриться и генерировать идеи с новой силой!

Командные и индивидуальные методики, которые помогут очистить голову от информационного шума, поднять настроение, взглянуть на проблему под новым углом и дать выход самым безумным идеям

21
Трудовое право

Сотрудник с ребенком-школьником при желании может перейти на 4-часовой рабочий день

Даже если в компании дел невпроворот и все сотрудники загружены по максимуму весь рабочий день, работник, имеющий ребенка до 14 лет, может перейти на неполный день.

6
287

Разборы законов

1 254
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

На чем отправиться в командировку: сравниваем виды транспорта

Выбор транспорта для деловой поездки важен, ведь то, как сотрудник проведет время в дороге, может повлиять на продуктивность его работы. Добавим сюда скорость перемещения, стоимость проезда и удобство оформления документов для бухгалтерии — и вот уже принятию решения о том, на чем именно поедет работник, стоит уделить чуть больше внимания.

На чем отправиться в командировку: сравниваем виды транспорта
38
Вклады

🏡 Банки хотят освободить от налога на вклады сбережения для покупки жилья. Эксперт: не ясно, как будут отслеживать целевую функцию вклада

Чтобы клиенты могли сохранить доходность и сформировать долгосрочные сбережения на покупку жилья, банки просят отменить налог с процентов по жилищным вкладам, а также снизить первоначальный взнос с 30% до 10-15%.

98
Адвокат

В России создадут Единый государственный реестр адвокатов

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

37
Бухгалтерия ада слушает

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»

Мы подготовили действительно ценный курс для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости.

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»
91
6-НДФЛ

😕 Налоговики сравнивают строку 120 годовой формы 6-НДФЛ и количество справок. И у них не сходится

В строке 120 раздела 2 формы 6-НДФЛ за 2023 год указано количество физлиц, которым выплачен доход. Но дело в том, что на одного и того же человека может быть два, а то и три раздела 2. В итоге налоговики этого одного человека принимают за трех разных.

127
ПланФикс
Автоматизация учета

Как упростить работу бухгалтера с помощью шаблонов документов

Наверняка вам знакомо это незабываемое ощущение, когда столбцы с цифрами уже пляшут и расплываются перед глазами, а конца и края работе не видно. Как не утонуть в омуте чисел — рассказываем на примере Ларисы Федоровны, которая автоматически генерирует типовые документы в ПланФиксе. 

Как упростить работу бухгалтера с помощью шаблонов документов
83

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркировка товаров

Торговые сети просят вернуть право продавать «бракованные» молочные продукты

Магазины жалуются, что не все QR-коды с маркировкой молочной продукции корректно считываются на кассах. Предприятия просят продлить временный режим и разрешить им вручную вносить информацию о коде товара и дате производства.

1
190

Интересные материалы

Наталия Лукина

Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения

Мы продолжаем собирать мемы от великих художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения
6
125