Отменили решение суда о признании сделок в банкротстве недействительными. Делимся деталями сложного дела

Суд первой инстанции признал недействительными сделки нашего Клиента в процедуре банкротства. Наши юристы добились отмены незаконного акта и доказали правомерность действий доверителя.

Делимся деталями сложного дела

На расчетные счета аффилированного лица Должника поступали денежные средства по сделкам Должника от его дебиторов. Эти деньги направлялись на погашение задолженности Должника перед его кредиторами.

После возбуждения дела о банкротстве один из кредиторов оспорил переводы от пяти компаний в пользу Должника и заявил в суде требование о возврате в конкурсную массу 13 088 572 рублей. По мнению заявителя, оспариваемые платежи совершены с целью причинить вред кредиторам.

Суд первой инстанции такую позицию поддержал и полностью удовлетворил требования. Для защиты интересов Должника наши юристы подготовили и подали апелляционную жалобу.

Доводы наших юристов

Денежные средства, которые получало аффилированное лицо Должника, направлялись по просьбе Клиента на погашение долгов перед кредиторами. Сделано это было по причине наличия арестов на счетах Должника в период получения оплат по сделкам.

При этом в назначении платежа указывалось, что они производились именно за Должника.

Суд апелляционной инстанции принял наши доводы, указав, что юридические лица, сделки с которыми суд первой инстанции признал недействительными, являлись реальными контрагентами Должника.

Перечисления производились на счёт аффилированного лица на основании писем директора Должника, который также был директором указанной компании. Полученные деньги перечислялись в пользу кредиторов Должника на основании ст. 313 ГК, то есть в порядке исполнения обязательства третьим лицом.

В результате решение суда первой инстанции о признании сделок недействительными было отменено.