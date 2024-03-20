Свидетель по уголовному делу: какие есть права и как правильно вести себя на допросе

Практически любое взаимодействие с правоохранительными органами для обычного человека, а тем более допрос в кабинете следователя — стресс. Ведь мало кто знает свои права и понимает, как себя вести. О чем важно помнить свидетелю по уголовному делу?

Кто является свидетелем и какими правами обладает

Свидетель - лицо, обладающее сведениями, которые имеют значение для расследования уголовного дела, а также вызванное на допрос для дачи показаний.

Свидетель обладает рядом прав. Он может:

Отказаться свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и других близких родственников в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Присутствовать на допросе со своим адвокатом.

Давать показания на родном языке или языке, которым владеет.

Пользоваться помощью переводчика бесплатно и заявить ему отвод.

Подавать ходатайства и обжаловать действия и решения дознавателя, следователя, иных должностных лиц.

При этом свидетель не вправе отказаться давать показания или давать заведомо ложные показания: за такие действия предусмотрена уголовная ответственность (ст.ст.307, 308 УК).

Как свидетеля вызывают на допрос по уголовному делу?

Свидетель должен получить повестку, в которой указывается следующая информация: ФИО свидетеля и его статус: «вызывается в качестве свидетеля», данные того, кто вызывает (ФИО следователя/дознавателя), адрес, дата и время, когда нужно прийти на допрос.

Повестка вручается под расписку, но может передаваться также через взрослых членов семьи или через работодателя.

Свидетеля могут вызвать с использованием средств связи. Повестка передается текстовым сообщением в установленной форме.

Обратите внимание! Если не явиться на допрос по вызову следователя, вас могут привести принудительно.

После того, как вам вручили повестку, лучше проконсультироваться с адвокатом о дальнейших действиях.

Если свидетеля вызывают на допрос в другой регион, он также обязан явиться. В дальнейшем свидетель имеет право получить компенсацию расходов, которые он понес на дорогу и проживание.

Как свидетелю подготовиться к допросу?

Свяжитесь со следователем и уточните у него, по какому делу вас вызывают, чтобы быть готовыми к допросу. Но я все-таки рекомендую до общения со следователем предварительно обратиться к адвокату.

Чем поможет адвокат?

предварительно проанализирует ситуация, в связи с которой вызывают на допрос;

оценит уголовно-правовые риски для доверителя и возможность привлечения к уголовной ответственности;

решит, как минимизировать риски, сформирует позицию для допроса;

продумает варианты развития ситуации в ходе допроса и подготовит к ним доверителя.

Как вести себя на допросе?

Выясните, по какому поводу вы вызваны.

Общайтесь со следователем уважительно, обращайтесь на «Вы» и по имени-отчеству.

После того, как следователь уточнит ваши свидетеля, он должен разъяснить права и обязанности.

Чаще всего, следователь предлагает рассказать все, что вам известно по обстоятельства дела. Не делайте так. Попросите задавать конкретные вопросы. Отвечайте спокойно, без эмоций и спешки. Рассказывайте лишь о том, что у вас спрашивают. На закрытые вопросы отвечайте «да» или «нет», не добавляя лишней информации.

Если следователь торопит с ответом, скажите, что волнуетесь и вам нужно время подумать.

Не соглашайтесь с предложением следователя ответить так, как правильно, на его взгляд. Придерживайтесь своей позиции. Сомневаетесь, как правильно ответить — говорите «не помню» или «затрудняюсь».

Если есть уголовно-правовые риски для свидетеля, то готовиться к допросу стоит заранее, обязательно продумать позицию по делу с адвокатом. Ведь бывает и так, что после допроса свидетеля переводят в статус подозреваемого. Кроме того, присутствие адвоката на допросе позволит придаст свидетелю уверенности и позволит сохранить спокойствие. А следователь в присутствии адвоката не станет давить на свидетеля и добиваться удобных показаний.

Запомните: допрос не может продолжаться дольше 4 часов подряд, обязателен перерыв 1 час. А в течение суток максимальная длительность допроса — 8 часов.

Как оформляется протокол допроса?

В ходе допроса следователь ведет протокол и записывает те вопросы и ответы на них, которые считает важными.. Желательно также и вам пользоваться ручкой и бумагой, фиксировать основные вопросы и ваши ответы на них, поскольку напрямую это законом не запрещено.

Когда допрос завершится, вы сможете сверить свои записи с протоколом, который следователь представит вам для подписания.

Важно не спешить и внимательно прочитать протокол. Если что-то нужно дополнить или скорректировать, укажите следователю на неточности или противоречия ваших ответов тем, которые отражены в протоколе.

Не бойтесь негативной реакции следователя на ваше требование скорректировать протокол. Ведь этот документ в дальнейшем будет использоваться как доказательство по уголовному делу. Поэтому важно, чтобы в нем содержались именно те сведения, которые вы сообщили. При отказе следователя изменить содержание протокола вы имеете право внести замечание о том, что ваши показания искажены. Сделать это должны именно вы как свидетель, а не адвокат.

Копию готового протокола свидетель не может получить — следователь не выдает его в интересах следствия.

В заключение

Не стоит подходить к роли свидетеля без должной серьезности. Ведь от показаний, которые будут даны в ходе допроса, зависит не только расследование уголовного дела, но в ряде случаев - и процессуальный статус самого свидетеля. Неправильная тактика, давление следователя или волнение могут привести к негативным последствиям, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Чтобы не усугубить ситуацию, участвовать в допросе желательно с адвокатом. Он поможет правильно проработать позицию, избежать ошибок и защитить ваши интересы.

Автор: Александр Васильев, адвокат для бизнеса

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