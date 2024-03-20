Свидетель по уголовному делу: какие есть права и как правильно вести себя на допросе

Кто является свидетелем и какими правами обладает
Свидетель - лицо, обладающее сведениями, которые имеют значение для расследования уголовного дела, а также вызванное на допрос для дачи показаний.
Свидетель обладает рядом прав. Он может:
Отказаться свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и других близких родственников в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
Присутствовать на допросе со своим адвокатом.
Давать показания на родном языке или языке, которым владеет.
Пользоваться помощью переводчика бесплатно и заявить ему отвод.
Подавать ходатайства и обжаловать действия и решения дознавателя, следователя, иных должностных лиц.
При этом свидетель не вправе отказаться давать показания или давать заведомо ложные показания: за такие действия предусмотрена уголовная ответственность (ст.ст.307, 308 УК).
Как свидетеля вызывают на допрос по уголовному делу?
Свидетель должен получить повестку, в которой указывается следующая информация: ФИО свидетеля и его статус: «вызывается в качестве свидетеля», данные того, кто вызывает (ФИО следователя/дознавателя), адрес, дата и время, когда нужно прийти на допрос.
Повестка вручается под расписку, но может передаваться также через взрослых членов семьи или через работодателя.
Свидетеля могут вызвать с использованием средств связи. Повестка передается текстовым сообщением в установленной форме.
Обратите внимание! Если не явиться на допрос по вызову следователя, вас могут привести принудительно.
После того, как вам вручили повестку, лучше проконсультироваться с адвокатом о дальнейших действиях.
Если свидетеля вызывают на допрос в другой регион, он также обязан явиться. В дальнейшем свидетель имеет право получить компенсацию расходов, которые он понес на дорогу и проживание.
Как свидетелю подготовиться к допросу?
Свяжитесь со следователем и уточните у него, по какому делу вас вызывают, чтобы быть готовыми к допросу. Но я все-таки рекомендую до общения со следователем предварительно обратиться к адвокату.
Чем поможет адвокат?
предварительно проанализирует ситуация, в связи с которой вызывают на допрос;
оценит уголовно-правовые риски для доверителя и возможность привлечения к уголовной ответственности;
решит, как минимизировать риски, сформирует позицию для допроса;
продумает варианты развития ситуации в ходе допроса и подготовит к ним доверителя.
Как вести себя на допросе?
Выясните, по какому поводу вы вызваны.
Общайтесь со следователем уважительно, обращайтесь на «Вы» и по имени-отчеству.
После того, как следователь уточнит ваши свидетеля, он должен разъяснить права и обязанности.
Чаще всего, следователь предлагает рассказать все, что вам известно по обстоятельства дела. Не делайте так. Попросите задавать конкретные вопросы. Отвечайте спокойно, без эмоций и спешки. Рассказывайте лишь о том, что у вас спрашивают. На закрытые вопросы отвечайте «да» или «нет», не добавляя лишней информации.
Если следователь торопит с ответом, скажите, что волнуетесь и вам нужно время подумать.
Не соглашайтесь с предложением следователя ответить так, как правильно, на его взгляд. Придерживайтесь своей позиции. Сомневаетесь, как правильно ответить — говорите «не помню» или «затрудняюсь».
Если есть уголовно-правовые риски для свидетеля, то готовиться к допросу стоит заранее, обязательно продумать позицию по делу с адвокатом. Ведь бывает и так, что после допроса свидетеля переводят в статус подозреваемого. Кроме того, присутствие адвоката на допросе позволит придаст свидетелю уверенности и позволит сохранить спокойствие. А следователь в присутствии адвоката не станет давить на свидетеля и добиваться удобных показаний.
Запомните: допрос не может продолжаться дольше 4 часов подряд, обязателен перерыв 1 час. А в течение суток максимальная длительность допроса — 8 часов.
Как оформляется протокол допроса?
В ходе допроса следователь ведет протокол и записывает те вопросы и ответы на них, которые считает важными.. Желательно также и вам пользоваться ручкой и бумагой, фиксировать основные вопросы и ваши ответы на них, поскольку напрямую это законом не запрещено.
Когда допрос завершится, вы сможете сверить свои записи с протоколом, который следователь представит вам для подписания.
Важно не спешить и внимательно прочитать протокол. Если что-то нужно дополнить или скорректировать, укажите следователю на неточности или противоречия ваших ответов тем, которые отражены в протоколе.
Не бойтесь негативной реакции следователя на ваше требование скорректировать протокол. Ведь этот документ в дальнейшем будет использоваться как доказательство по уголовному делу. Поэтому важно, чтобы в нем содержались именно те сведения, которые вы сообщили. При отказе следователя изменить содержание протокола вы имеете право внести замечание о том, что ваши показания искажены. Сделать это должны именно вы как свидетель, а не адвокат.
Копию готового протокола свидетель не может получить — следователь не выдает его в интересах следствия.
В заключение
Не стоит подходить к роли свидетеля без должной серьезности. Ведь от показаний, которые будут даны в ходе допроса, зависит не только расследование уголовного дела, но в ряде случаев - и процессуальный статус самого свидетеля. Неправильная тактика, давление следователя или волнение могут привести к негативным последствиям, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
Чтобы не усугубить ситуацию, участвовать в допросе желательно с адвокатом. Он поможет правильно проработать позицию, избежать ошибок и защитить ваши интересы.
Автор: Александр Васильев, адвокат для бизнеса
Подписывайтесь на мой Телеграм-канал
Комментарии1
Александр, добрый день! Спасибо за отличную статью! Забрала в закладки.