Мама все проконтролирует. Подросткам запретят открывать счета в банках без согласия родителей

Подростковый возраст — время бунта. Кто-то делает себе ирокез, кто-то находит любовь. Часто подростки решают поиграть в финансово-самостоятельных — открывают банковские карты без ведома родителей и начинают тратить деньги на сомнительные нужды. Но, скоро появится закон, способный оградить подростков от опасных, а порой и незаконных, банковских операций.

Об этом рассказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Несколько лет назад моя приятельница столкнулась с серьезной проблемой — ее 14-летний подросток делал ставки на спорт. Он без ведома матери открыл банковскую карту и все свои деньги (сторублевки из копилки, 5 тысяч от бабушки на день рождения, деньги на обед, на проезд и т.д.) спускал на спортивных тотализаторах — делал на сайтах ставки на спорт, переводил деньги с карты.

Знакомая неоднократно общалась с сыном, поясняла, что казино не обыграть, что он почти всегда в минусе. Подросток клялся и божился, что это был последний раз, но все повторялось снова и снова.

Ситуация осложнялась тем, что ее сын был хоккеистом и 6 раз в неделю ездил на тренировки, плюс часто выезжал на сборы. Поэтому вариант «не давать денег совсем» был невозможен.

Приятельница пробовала договориться с банком о закрытии карты, об установлении лимитов по оплате в интернете по определенным МСС- кодам (от англ. Merchant Category Code — «код категории продавца» — четырёхзначный номер для классификации торговых точек, принимающих оплату банковскими картами онлайн или через POS-терминалы.)

Банк отказал категорически, пояснив, что по действующему законодательству решения по всем этим вопросам принимает исключительно владелец счета, то есть сам подросток. А мать — третье лицо и не более. В смс- оповещениях об операциях по карте, а также о получении выписок о движении средств по счетам сына ей также было отказано. И даже аргумент о том, что несовершеннолетние по действующему законодательству в принципе не имеют права делать ставки на спорт, не сработал.

Билась знакомая с сыном несколько лет до тех пор, пока у подростка не «включились мозги» и он не оставил эти азартные игры. Денег за эти годы было спущено — десятки тысяч.

Я рассказа о частном случае, хотя на самом деле проблема родительского контроля за банковскими операциями подростков стоит достаточно остро для многих родителей — у кого-то дети верят мошенникам и покупают биткоины по 1000 рублей штуку, кто-то тратит все деньги на фаст фуд или игры, есть и более серьёзные случаи — когда мошенники вовлекают детей в преступные операции для снятия похищенных средств.

К счастью, в скором будущем родители смогут получить куда больше контроля за банковскими операциями подростков. Правительство одобрило законопроект, запрещающий банкам заключать договор на открытие счета с подростками в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей — родителей, усыновителей и т.п. Инициативу поддержал и ЦБ. Также банки будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков.

Конечно, полностью проблему неаккуратного распоряжения деньгами несовершеннолетними документ не решит. Но он очень поможет тем, у кого подростковый бунт уводит детей в неверном направлении.

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