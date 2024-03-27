Мама все проконтролирует. Подросткам запретят открывать счета в банках без согласия родителей

Об этом рассказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
Несколько лет назад моя приятельница столкнулась с серьезной проблемой — ее 14-летний подросток делал ставки на спорт. Он без ведома матери открыл банковскую карту и все свои деньги (сторублевки из копилки, 5 тысяч от бабушки на день рождения, деньги на обед, на проезд и т.д.) спускал на спортивных тотализаторах — делал на сайтах ставки на спорт, переводил деньги с карты.
Знакомая неоднократно общалась с сыном, поясняла, что казино не обыграть, что он почти всегда в минусе. Подросток клялся и божился, что это был последний раз, но все повторялось снова и снова.
Ситуация осложнялась тем, что ее сын был хоккеистом и 6 раз в неделю ездил на тренировки, плюс часто выезжал на сборы. Поэтому вариант «не давать денег совсем» был невозможен.
Приятельница пробовала договориться с банком о закрытии карты, об установлении лимитов по оплате в интернете по определенным МСС- кодам (от англ. Merchant Category Code — «код категории продавца» — четырёхзначный номер для классификации торговых точек, принимающих оплату банковскими картами онлайн или через POS-терминалы.)
Банк отказал категорически, пояснив, что по действующему законодательству решения по всем этим вопросам принимает исключительно владелец счета, то есть сам подросток. А мать — третье лицо и не более. В смс- оповещениях об операциях по карте, а также о получении выписок о движении средств по счетам сына ей также было отказано. И даже аргумент о том, что несовершеннолетние по действующему законодательству в принципе не имеют права делать ставки на спорт, не сработал.
Билась знакомая с сыном несколько лет до тех пор, пока у подростка не «включились мозги» и он не оставил эти азартные игры. Денег за эти годы было спущено — десятки тысяч.
Я рассказа о частном случае, хотя на самом деле проблема родительского контроля за банковскими операциями подростков стоит достаточно остро для многих родителей — у кого-то дети верят мошенникам и покупают биткоины по 1000 рублей штуку, кто-то тратит все деньги на фаст фуд или игры, есть и более серьёзные случаи — когда мошенники вовлекают детей в преступные операции для снятия похищенных средств.
К счастью, в скором будущем родители смогут получить куда больше контроля за банковскими операциями подростков. Правительство одобрило законопроект, запрещающий банкам заключать договор на открытие счета с подростками в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей — родителей, усыновителей и т.п. Инициативу поддержал и ЦБ. Также банки будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков.
Конечно, полностью проблему неаккуратного распоряжения деньгами несовершеннолетними документ не решит. Но он очень поможет тем, у кого подростковый бунт уводит детей в неверном направлении.
Подписывайтесь на мой блог, делитесь своими мыслями по законопроектам. Правильно ли это?
Комментарии1
Дарья, спасибо за интересный пост! Это действительно серьезная проблема! Моя знакомая (мама подростка) понятия не имела, что у ее сына есть банковская карта. Только с письменного согласия взрослого банк должен открывать счет подростку!