Артём Анащенко
Судебная практика по налоговым спорам

Судебный процесс. Инстанции и сроки

Добрый день, коллеги! Продолжаю историю про судебный процесс.
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Судебный процесс. Инстанции и сроки

Первая часть здесь: Судебный процесс

Давайте ответим на вопрос про инстанции. Упрощенно есть два вида судов. В Арбитраже — споры между компаниями, в Общей юрисдикции — гражданин против компании, гражданин против гражданина.

В каждом из видов судов есть 3 инстанции. Не будем трогать Верховный суд и Суд по интеллектуальным правам — отдельная история.

Первая инстанция — подается иск, на иск подается отзыв, несколько судебных заседаний, возможно экспертизы и опросы свидетелей. В Первой инстанции самая ответственная работа с доказательствами, потому что положить в дело новые доказательства на дальнейших этапах невозможно. По времени Первая занимает от полугода, до полутора лет.

Вторая инстанция, она же Апелляция — истец или ответчик подает апелляционную жалобу. Дополнительные аргументы и документы Апелляционным судом не принимаются. В жалобе нужно писать о том, что суд Первой инстанции неправильно оценил лежащие в деле доказательства или не дал стороне воспользоваться какими либо правами.

По времени Апелляция занимает около 3х месяцев и включает в себя подачу жалобы и одно, реже два судебных заседания. Обращение в Апелляцию используется, чтобы действительно обжаловать решение Первой, либо чтобы затянуть время взыскания по решению Первой инстанции. По моему опыту в Арбитраже шанс отменить решение в апелляции примерно 1 к 10.

Третья инстанция, она же Кассационная — истец или ответчик подает кассационную жалобу. Дополнительные аргументы также не принимаются. Суд исследует законность решений Первой и Апелляционной инстанции.

В это время у стороны, выигравшей предыдущие две инстанции уже может быть исполнительный лист. Возможно лист уже у приставов и они могут наложить арест на имущество или списывать средства со счетов. По времени Кассация занимает тоже около 3х месяцев и одно судебное заседание. Шанс отменить судебное решение в Кассации еще меньше, чем в Апелляции. Впрочем в моей практике такое бывало, что очень порадовало клиента.

В случае отмены решений в Кассации мы «заходим на новый круг» и возвращаемся к Первой инстанции. Как в Монополии перемещаемся на клетку Старт.

Итого, в среднем, 1 судебный процесс = 1 год.

*продолжение будет
С Уважением, юрист Артём Анащенко

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