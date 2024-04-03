Судебный процесс. Почему юристы тянут из клиента деньги?

Добрый день, коллеги! Сегодня выступал в качестве спикера на одном из бизнес-мероприятий, которые организует город. Слушатель из зала поблагодарил за рассказ и спросил: «Почему юристы тянут из клиента деньги? Почему не говорят, что будет вторая и третья инстанция? Почему не дают гарантий?».

Вопросы закономерные для того, кто не связан с бизнес рисками и не увлекается сутяжничеством. Стоит упомянуть, что обычно гражданин РФ сталкивается с судебной системой один или два раза за жизнь. Поэтому, например, система медицинской помощи более проста и понятна, чем судебная. Опыта «встреч» с медициной больше.

Отвечу на поставленные вопросы по порядку

Во-первых есть разные юристы и юридические фирмы. Одни вешают внушительные вывески около станций метро, обеспечивая приток людей с улицы. Человек спешит на работу, видит вывеску, а по дороге домой заходит получить консультацию.

Среди таких фирм есть недобросовестные компании, которые убеждают человека, что ему жизненно необходимо составить иск в суд, обращение в прокуратуру, письмо в общество защиты прав потребителей, заявление в спортлото и челобитную в аппарат президента страны. На самом деле клиенту нужен только иск, поскольку прочие документы бесполезны для достижения результата.

Сразу после демонстрации стопки типовых документов клиенту подсовывают акт выполненных работ на сумму, которую он заплатил. Услуги по акту приняты, оспорить и вернуть деньги практически невозможно. Затем выясняется, что потраченная сумма включает в себя только составление документов, участие юриста в заседаниях требует дополнительной оплаты.



После оплаты судебных заседаний и дополнительных документов клиент узнает, что дело проиграно. Но можно и даже нужно идти в апелляционную инстанцию, которая стоит отдельных средств, и там точно все изменится. Затем в кассационную инстанцию, потому что нельзя сдаваться, не использовав все шансы.



Такой путь проходит клиент от надписи на асфальте: «Иск в суд 5 000 рублей» до суммарных расходов в 400 000 рублей по итогу проигранного в 3х инстанциях дела.

Затем обманутый клиент приходит к юристу по рекомендации друзей и говорит примерно следующее:

«Я уже потратил на это дело 400 000 рублей и платить вам более 20 000 рублей я не намерен. Юристы — обманщики! Но вы должны мне помочь!».

И на одного грустного юриста на планете становится больше.

*продолжение будет

С Уважением, юрист Артём Анащенко

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