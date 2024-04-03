Опрос. Где вы встречаете деловые контакты?

По горячим следам статьи 🔥Пользователи «Клерка» теперь могут проводить опросы. и статистики о деловых контактах предпринимателей из статьи Большинство российских основателей компаний хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей проводим опрос.
Где вы чаще встречаете деловые контакты?
Анонимный опрос
Комментарии9
У меня значительно пополнился список деловых контактов на "Клерке". Тут очень много крутых экспертов в разных областях
Погнали))) Хайп на Опрос😉
Найти деловой контакт можно где угодно, я вот как-то познакомилась с партнером на панк-концерте. И сотрудничество вполне плодотворным было)
Хой, на каком концерте если не секрет?)
а за названия групп, которым запрещено выступать, еще не штрафуют?)
роде называть названия можно. Не Воланд де Морт же))
тогда Элизиум))
Забавно) Тогда, возможно, мы встречались не только онлайн))
Первый блок ответов - целенаправленный поиск деловых контактов. Дальше вероятность встречи д.к. снижается. Но не стремится к нулю😉