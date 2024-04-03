Опрос. Где вы встречаете деловые контакты?

Как себя мотивировать что-то делать? 5 действующих способов

Где-то на свете есть мифические люди, которые любят свою работу и с радостью спешат на нее даже в выходные, впопыхах проглотив кофе и забыв принять душ. Если вы вдохновлены свой деятельностью не так сильно, читайте дальше. В статье мы разбираемся, как найти мотивацию делать необходимое, когда не хочется.