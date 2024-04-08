Судебный процесс. Деньги и сроки

Первая часть здесь: Судебный процесс
Вторая часть здесь: Судебный процесс. Инстанции и сроки
Как оценить порядок затрат?
Опытный клиент просит составить список или таблицу с примерными сроками и суммами, которые потребуется затратить на ведение конкретного дела. В упрощенном виде такой список по всем инстанциям может выглядеть так (суммы и сроки примерные):
Первая инстанция:
Досудебная претензия 15 000 руб. Нулевая неделя отсчета.
Исковое заявление 40 000 руб. + 4 недели.
Судебное заседание 15 000 руб. за каждое, в среднем 4-5 сз +4 недели между каждым.
Дополнительные пояснения 15 000 руб. если потребуются по запросу суда.
Экспертиза от 20 000 руб. до 60 000 руб., если потребуется в рамках этой категории дел +10 недель на проведение экспертизы.
Апелляция:
Апелляционная жалоба 40 000 руб. + 2 недели от решения Первой инстанции.
Судебное заседание 15 000 руб. чаще всего одно заседание +6 недель.
Кассация:
Кассационная жалоба 40 000 руб. + 2 недели от решения Апелляционной инстанции.
Судебное заседание 15 000 руб. чаще всего одно заседание +6 недель.
Итого без экспертизы: 240 000 рублей и 32 недели (8 месяцев).
Нужно понимать, что работать с юристом можно единовременной оплатой всей суммы за дело — это дешевле, если количество заседаний и дополнительных пояснений увеличится.
Для некоторых специалистов ближе формат оплаты по этапам, который позволяет клиенту платить за те действия, которые актуальны в текущем месяце.
Например, в январе клиент оплатил составление иска, а в марте — первое судебное заседание. На всей дистанции суммарно это дороже, чем единовременный гонорар, но так проще мотивировать специалиста и включать юридические расходы в статью текущего бюджета.
Также, если действующий специалист не может продолжать вести ваше дело, вы найдете ему замену, без необходимости требовать возврата неотработанной суммы.
*продолжение будет
С Уважением, юрист Артём Анащенко
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