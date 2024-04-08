Судебный процесс. Деньги и сроки

Добрый день, коллеги! Продолжаю историю про судебный процесс. Расскажу, как оценить порядок затрат и сроки.

Первая часть здесь: Судебный процесс

Вторая часть здесь: Судебный процесс. Инстанции и сроки

Как оценить порядок затрат?

Опытный клиент просит составить список или таблицу с примерными сроками и суммами, которые потребуется затратить на ведение конкретного дела. В упрощенном виде такой список по всем инстанциям может выглядеть так (суммы и сроки примерные):

Первая инстанция:

Досудебная претензия 15 000 руб. Нулевая неделя отсчета.

Исковое заявление 40 000 руб. + 4 недели.

Судебное заседание 15 000 руб. за каждое, в среднем 4-5 сз +4 недели между каждым.

Дополнительные пояснения 15 000 руб. если потребуются по запросу суда.

Экспертиза от 20 000 руб. до 60 000 руб., если потребуется в рамках этой категории дел +10 недель на проведение экспертизы.

Апелляция:

Апелляционная жалоба 40 000 руб. + 2 недели от решения Первой инстанции.

Судебное заседание 15 000 руб. чаще всего одно заседание +6 недель.

Кассация:

Кассационная жалоба 40 000 руб. + 2 недели от решения Апелляционной инстанции.

Судебное заседание 15 000 руб. чаще всего одно заседание +6 недель.

Итого без экспертизы: 240 000 рублей и 32 недели (8 месяцев).

Нужно понимать, что работать с юристом можно единовременной оплатой всей суммы за дело — это дешевле, если количество заседаний и дополнительных пояснений увеличится.

Для некоторых специалистов ближе формат оплаты по этапам, который позволяет клиенту платить за те действия, которые актуальны в текущем месяце.

Например, в январе клиент оплатил составление иска, а в марте — первое судебное заседание. На всей дистанции суммарно это дороже, чем единовременный гонорар, но так проще мотивировать специалиста и включать юридические расходы в статью текущего бюджета.

Также, если действующий специалист не может продолжать вести ваше дело, вы найдете ему замену, без необходимости требовать возврата неотработанной суммы.

*продолжение будет

С Уважением, юрист Артём Анащенко

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