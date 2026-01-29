Успешно разрешены судебные споры с госорганами

На этой неделе по двум судебным спорам с государственными органами были вынесены положительные решения. В одном деле ИФНС требовала в судебном порядке с физического лица взыскать пени за просрочку уплаты налогов.

На этой неделе по двум судебным спорам с государственными органами были вынесены положительные решения. В одном деле ИФНС требовала в судебном порядке с физического лица взыскать пени за просрочку уплаты налогов. В другом деле Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира одного из субъектов Российской Федерации требовало обеспечить юридическим лицом формирование противопожарной полосы, отделяющей ее земли сельхозназначения от смежных земель лесного фонда. Стоит отметить, что положительные решения по этим делам скорее упущения истцов, чем моя собственная заслуга. Анализируя практику по схожим делам, я знал, что обычно суды такого рода иски удовлетворяют.

Телеграм-канал: Адвокат Александр Титов

Кейс с налогами

В части кейса с налогами необходимо отметить, что дело было инициировано ИФНС в прошлом году и рассматривалось в соответствии с прежней редакцией ст. 48 Налогового кодекса РФ. В действующей редакции ст. 29 НК РФ задача взыскания налогов и пени с физических лиц существенно упростилась за счет введения механизма внесудебного взыскания.

В связи с наличием отрицательного сальдо единого налогового счета, налоговым органом был произведен расчет пени на сумму налоговой задолженности. В начале 2025 года ИФНС обратилась за получением судебного приказа на взыскание пени. Узнав о факте вынесения судебного приказа, налогоплательщик незамедлительно подал мировому судье возражения на его исполнение. Приказ был отменен судьей. После отмены судебного приказа ИФНС направило в суд административное исковое заявление о взыскании указанной пени в судебном порядке.

Как следовало из искового заявления, пени были начислены на сумму задолженности по налогам, в отношении которых ИФНС еще в 2023 году направляло физическому лицу требование о погашении задолженности. Налогоплательщиком требование не было исполнено в установленный срок. В связи с тем, что налоговое требование было исполнено, налоговый орган был обязан обратиться в шестимесячный срок за вынесением судебного приказом в целях принудительного взыскания налоговой задолженности (пп. 1 п. 3 ст. 48 НК РФ). ИФНС действительно обращалась за получением судебного приказа, однако срок обращения за приказом налоговой инспекцией был пропущен. Судебный приказ о взыскании самой задолженности по налогам был отменен по заявлению налогоплательщика.

25.10.2024 было принято Постановление Конституционного суда РФ по делу 48-П, где КС РФ указал на то, что абзац второй пункта 4 статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации предполагает, что суд, рассматривающий административное исковое заявление о взыскании налоговой задолженности (в том числе по пеням) после отмены судебного приказа в связи с подачей налогоплательщиком возражений относительно исполнения судебного приказа, обязан проверить, соблюдены ли налоговым органом все предусмотренные этой статьей сроки осуществления действий по судебному взысканию налоговой задолженности, включая как сроки обращения за вынесением судебного приказа (пункт 3), так и срок для подачи соответствующего административного искового заявления, если судебный приказ был отменен, а также при нарушении данных сроков (в зависимости от обстоятельств – всех в совокупности или одного из них) отказать в удовлетворении административного искового заявления налогового органа, если при этом отсутствуют основания для их восстановления.

Эта позиция позволила сформировать положительную судебную практику для налогоплательщиков в делах, где налоговый орган пропускал срок обращения за вынесением судебного приказа после истечения срока уплаты налога, указанного в требовании (например, Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.01.2025 N 88а-3178/2025, а также от 07.11.2024 N 88а-26383/2024, а также от 31 октября 2024 г. N 88а-25956/2024, Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 13.11.2024 N 88а-23239/2024, Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 12.02.2025 N 88а-2734/2025).

В нашем случае, эта позиция КС РФ позволила добиться отказа в иске о взыскании налогов после отмены судебного приказа. Иск о взыскании задолженности по налогам предшествовал иску о взыскании пени. К моменту рассмотрения дела о взыскании пени, судебный акт об отказе во взыскании налоговой задолженности вступил в законную силу.

Пени являются способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (п. 1 ст. 72 НК РФ). Обязанность по уплате пеней производна от основного налогового обязательства и является не самостоятельной, а дополнительной обязанностью, способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, поскольку разрешение спора о взыскании пеней предполагает выяснение вопроса о том, на какую недоимку начислены предъявленные к взысканию пени, уплачена ли (взыскана) эта недоимка в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки.

Поскольку в иске о взыскании налоговой задолженности было ранее отказано, суд закономерно отказал и во взыскании пени, начисленной на такую налоговую задолженность.

Кейс с противопожарной полосой

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира в 2024 году провело проверку соблюдения собственником земельного участка, смежного с землями лесного фонда, требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614. Пункт 10 Правил предписывает собственнику земельного участка, граничащего с землями лесного фонда, формирование противопожарной полосы, а именно очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов полосы шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделение от леса земельного участка противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. Особенностью этого требования является то, что оно носит сезонный характер и должно выполняться со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды.

Выявив нарушение в 2024 году, истец обратился в суд общей юрисдикции с иском в апреле 2025 года, где требовал обязать собственника земельного участка до июля 2025 года сформировать противопожарную полосу. Ознакомившись с иском, у меня возникли закономерные вопросы относительно подведомственности иска к коммерческой организации суду общей юрисдикции, а также его обоснованности, так как доказательств того, что противопожарные нормы нарушались ответчиком и в 2025 году, истец не представил.

В судебном заседании я заявил ходатайство о передаче дела в арбитражный суд ввиду того, что иск заявлен к юридическому лицу и связан с требованиями, затрагивающими его экономические интересы. Суд согласился с ходатайством, дело было передано в арбитражный суд. Только в сентябре 2025 года дело поступило в арбитражный суд. К этому моменту уже стали неисполнимыми требования истца о формировании ответчиком противопожарной полосы к июлю 2025 года. Само же заседание арбитражного суда состоялось только в январе 2026 года, то есть в сезон, когда требование п.10 Правил пожарной безопасности в лесах о формировании противопожарной полосы не действует.

С учетом заявленных требований суд ожидаемо в иске отказал. В этом деле полагаю, что победа ответчика была достигнута упущениями истца. Истец неправильно определил подведомственность судебного спора и не уточнил заявленные требования с учетом фактической даты вынесения решения судом. Вместе с тем, проведенный мною при подготовке к судебному заседанию анализ схожих дел показывает, что подобные иски суды обычно удовлетворяют. По сути, суды воспроизводят в судебных актах требования Правил пожарной безопасности в лесах.

Адвокат Титов Александр Сергеевич, г.Москва