РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: семь ошибок, которые не исправит даже бухгалтерская программа

Пониженные тарифы для МСП, взносы за директора без зарплаты, переход на АУСН и налог с отпускных и дивидендов – разбираем сложные ситуации перед сдачей отчетности. Практикующий бухгалтер и налоговый консультант Ольга Подрезова объяснила, какие показатели нужно перепроверить вручную, даже если программа не показывает ошибок.

До 26 октября 2026 года нужно представить расчет по страховым взносам (РСВ) и 6-НДФЛ за девять месяцев. Формы знакомые, большинство показателей бухгалтерская программа заполняет автоматически. Казалось бы, остается проверить контрольные соотношения и отправить отчетность. Но именно здесь и скрывается опасность: программа может правильно сформировать отчет на основании неправильных исходных данных. Например, применить льготный тариф, право на который компания уже потеряла, не учесть особенности начисления взносов за директора или распределить НДФЛ не по тому периоду.

На вебинаре Ольга разобрала ситуации, из-за которых даже опытным бухгалтерам приходится возвращаться к уже сформированным расчетам.