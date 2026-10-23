РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: семь ошибок, которые не исправит даже бухгалтерская программа

Пониженные тарифы для МСП, взносы за директора без зарплаты, переход на АУСН и налог с отпускных и дивидендов – разбираем сложные ситуации перед сдачей отчетности. Практикующий бухгалтер и налоговый консультант Ольга Подрезова объяснила, какие показатели нужно перепроверить вручную, даже если программа не показывает ошибок.
До 26 октября 2026 года нужно представить расчет по страховым взносам (РСВ) и 6-НДФЛ за девять месяцев. Формы знакомые, большинство показателей бухгалтерская программа заполняет автоматически. Казалось бы, остается проверить контрольные соотношения и отправить отчетность. Но именно здесь и скрывается опасность: программа может правильно сформировать отчет на основании неправильных исходных данных. Например, применить льготный тариф, право на который компания уже потеряла, не учесть особенности начисления взносов за директора или распределить НДФЛ не по тому периоду.
На вебинаре Ольга разобрала ситуации, из-за которых даже опытным бухгалтерам приходится возвращаться к уже сформированным расчетам.
Ошибка № 1. Компания числится в реестре МСП – значит, можно применять пониженный тариф
Сам по себе статус малого или среднего предприятия еще не гарантирует право на льготный тариф страховых взносов. В 2026 году для отдельных категорий плательщиков действуют дополнительные условия. Среди них могут быть определенный основной ОКВЭД, соответствие фактической деятельности заявленному виду и установленная доля доходов от льготируемой деятельности.
Например, организация производит мебель и одновременно сдает недвижимость в аренду. Если доходы от аренды увеличиваются, доля выручки от производства может снизиться настолько, что условие для применения льготы перестанет выполняться.
Ольга разобрала простой расчет: общий доход компании – 10 млн рублей, из которых 7,5 млн приходится на льготируемую деятельность. Доля составляет 75%. Если для конкретного тарифа требуется не менее 70%, условие соблюдено. А если получилось 69,9%? Округлить показатель до 70% ради сохранения льготы нельзя. Сначала необходимо проверить состав доходов и расчетный период, а если условие действительно не выполнено – определить последствия утраты права на тариф.
Важно: требование о доле доходов 70% действует не для всех субъектов МСП. Проверять нужно условия именно той льготы, которую применяет организация.
Ошибка № 2. Новый лист РСВ программа заполнит сама
В расчете по страховым взносам появилось приложение 3.1 к разделу 1. Оно предназначено для подтверждения права определенных категорий субъектов МСП на пониженные тарифы. Но наличие приложения – не просто формальность.
Перед отправкой расчета стоит убедиться, что сведения о компании в реестре МСП актуальны, основной ОКВЭД соответствует условиям льготы, доля доходов рассчитана правильно, а показатели приложения заполнены за нужный период.
Отдельное внимание эксперт обратила на обновление реестра МСП в июле 2026 года. Если организация исчезла из реестра, нельзя автоматически считать ни то, что льгота потеряна, ни то, что ее можно продолжать применять. Нужно выяснить причину исключения и проверить требования конкретной нормы.
Вывод: отсутствие ошибок при автоматической проверке еще не подтверждает право на льготный тариф.
Ошибка № 3. Директор не получал зарплату – страховых взносов нет
Один из самых обсуждаемых вопросов 2026 года – страховые взносы за руководителя коммерческой организации. В предусмотренных законодательством случаях взносы необходимо рассчитывать исходя из минимальной базы, даже если директору не начислялась зарплата.
Представим ситуацию: генеральный директор получает 80 000 рублей в месяц. В июле ему начислили обычную зарплату, в августе он находился в отпуске без сохранения заработной платы, а в сентябре снова получил 80 000 рублей.
Можно ли считать, что за квартал директор заработал достаточно и дополнительных взносов не требуется?
Нет. Если организация подпадает под правило о минимальной базе, каждый месяц нужно анализировать отдельно. Отсутствие начислений в августе не компенсируется более высокой зарплатой в июле и сентябре.
Есть и исключения. В частности, отдельные правила действуют для организаций на АУСН. Поэтому прежде чем доначислять взносы, необходимо определить статус руководителя и применимость нормы к конкретной ситуации. Особенно внимательно следует проверять месяцы отпусков, больничных и отсутствия начислений.
Ошибка № 4. Перешли на АУСН – РСВ больше сдавать не нужно
При переходе на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) важно учитывать не только действующий налоговый режим, но и дату перехода.
Ольга Подрезова рассмотрела две ситуации.
Компания перешла на АУСН до 1 июля 2026 года. Весь третий квартал организация уже применяет новый режим. В разобранном экспертом примере РСВ за девять месяцев представлять не требуется.
Компания перешла на АУСН с 1 августа 2026 года. В июле она еще применяла прежний режим. Поэтому при подготовке РСВ необходимо учесть период до перехода, включая начисления за июль.
Именно здесь возникает типичная ошибка: бухгалтер смотрит, какой режим действует на дату отправки отчета, и не учитывает обязательства, возникшие раньше.
Ошибка № 5. Все суммы сошлись – значит, РСВ заполнен правильно
Контрольные соотношения важны, но проверка РСВ не должна сводиться только к арифметике. В разделе 1 отражаются сводные обязательства плательщика страховых взносов, а в разделе 3 – персональные сведения о застрахованных лицах.
Например, в разделе 1 указано 150 000 рублей страховых взносов, а сумма соответствующих показателей раздела 3 составляет 145 000 рублей. Разница в 5 000 рублей – сигнал, что нужно искать причину. Возможно, отсутствуют сведения по одному из сотрудников или неверно определена облагаемая база. Но и совпадение итоговых сумм не означает, что исходные данные правильные.
Отдельно эксперт рекомендовала проверять численность, персональные сведения, состав облагаемых и необлагаемых выплат, предельную величину базы и применяемые тарифы.
В 2026 году предельная база для страховых взносов составляет 2 979 000 рублей на человека. Для сотрудников с высокими выплатами особенно важно проверить, правильно ли программа определила момент достижения этого предела.
Ошибка № 6. Зарплата за июль – значит, НДФЛ нужно отражать в июле
При заполнении 6-НДФЛ за девять месяцев важно правильно распределить удержанный налог по строкам 021–026 раздела 1. Главный ориентир – дата удержания НДФЛ, а не месяц, за который начислена зарплата.
Рассмотрим пример. Компания выплатила сотрудникам отпускные 5 августа, зарплату за июль – 10 августа, а аванс за август – 25 августа.
НДФЛ, удержанный 5 и 10 августа, относится к периоду с 1 по 22 августа и отражается по строке 023. Налог, удержанный 25 августа, попадает в следующий период – с 23 по 31 августа, то есть в строку 024.
Даже если зарплата была начислена 31 июля, при фактической выплате 10 августа удержанный налог относится к августу. Это правило особенно важно при проверке отчета, сформированного автоматически.
Ошибка № 7. Дивиденды начислены – значит, их уже нужно показать в 6-НДФЛ
С дивидендами бухгалтеру необходимо учитывать дату фактического получения дохода. Предположим, участники общества приняли решение о распределении прибыли. Дивиденды начислили, но деньги еще не выплатили. Само по себе начисление не означает, что доход уже нужно отражать в 6-НДФЛ. Кроме того, при выплате дивидендов необходимо учитывать налоговый статус получателя, соответствующие КБК и особенности зачета налога.
Еще одна сложная ситуация – материальная выгода, например от экономии на процентах по займу. Доход может возникнуть без непосредственной выплаты денег. При этом налог может быть исчислен в одном периоде, а удержан позднее.
Отдельно в 6-НДФЛ отражаются и суммы возвращенного налога. Поэтому простое сравнение итогов разделов 1 и 2 не всегда позволяет определить, есть ли ошибка: разделы формируются за разные периоды и отражают разные показатели.
– Если ООО закрывается в упрощенном порядке в конце октября, какой код указывать в РСВ за девять месяцев – 53 или 33? – При завершении ликвидации в октябре в рассмотренной ситуации используется код 53, соответствующий девяти месяцам при ликвидации.
– Что делать, если организация приостановила деятельность и зарплата за третий квартал не начислялась? – Представить нулевую отчетность и быть готовыми пояснить отсутствие выплат. В частности, можно заранее направить в ФНС письмо в свободной форме с объяснением причин отсутствия начислений.
– Нужно ли включать в раздел 3 РСВ сотрудника, который находится в отпуске по уходу за ребенком? – Да, сотрудника в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо включать в раздел 3 РСВ.
Почему нельзя полностью доверять автоматической проверке
Главная мысль, которую Ольга повторила в завершение встречи: автоматизация помогает сформировать отчетность, но не освобождает бухгалтера от проверки исходных данных. Программа может не обнаружить, что компания ошибочно применила льготный тариф, неверно определила состав выплат или не учла особенности отдельного сотрудника. Поэтому перед отправкой отчетности важно не просто добиться совпадения цифр, а понимать, откуда появился каждый показатель и почему он должен находиться именно в этой строке.
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