Новые правила отчетности в Центры занятости с 2024 года: что нужно знать работодателям

С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые формы отчетности для работодателей, утвержденные приказом Минтруда России.

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения в законодательстве о занятости населения, которые затронули порядок подачи отчетности в Центры занятости населения (ЦЗН). Введение этих норм, утвержденных Федеральным законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ, а также приказом Минтруда от 16.04.2024 № 195н, потребовало от работодателей более строгого соблюдения сроков и форм отчетности. В этой статье мы разберем, что изменилось в 2024 году, какие нововведения ожидают с 1 сентября, и какие последствия грозят за несдачу отчетов.

Кто обязан сдавать отчеты в ЦЗН?

Сдача отчетности в Центры занятости с 2024 года является обязательной для всех индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний, имеющих хотя бы одного сотрудника, трудоустроенного по трудовому договору. Согласно статье 53 Федерального закона № 565-ФЗ, работодатели обязаны информировать ЦЗН о ряде ключевых событий, таких как:

Ликвидация компании или прекращение деятельности ИП;

Сокращение численности или штата работников;

Введение режима неполного рабочего времени или простоя;

Перевод сотрудников на удаленную работу по инициативе работодателя;

Процедура несостоятельности (банкротства) в отношении работодателя;

Наличие вакантных должностей;

Выполнение квоты по приему на работу инвалидов.

Отчеты можно подавать через Единую цифровую платформу «Работа России» (ЕЦП) или напрямую в местный Центр занятости. Для некоторых категорий работодателей, таких как государственные органы, муниципальные предприятия и компании с численностью свыше 25 человек, сдача отчетов через ЕЦП является обязательной.

Что изменилось с 1 января 2024 года?

Основные изменения коснулись сроков подачи отчетов и порядка их предоставления. В частности, с 1 января 2024 года действуют новые сроки для подачи отчетности:

О ликвидации предприятия или сокращении численности: работодатели должны сообщить об этом за 2 месяца до начала соответствующих мероприятий, а при массовом увольнении — за 3 месяца. Для ИП срок подачи — 2 недели. О введении режима неполного рабочего времени и простоя: работодатели обязаны уведомить ЦЗН в течение 3 рабочих дней с момента издания соответствующего приказа. О переводе на удаленную работу и о процедуре банкротства: отчетность нужно подавать в течение 3 рабочих дней после принятия решения. О наличии вакантных должностей: сведения о появлении вакансии или изменении условий должны быть переданы в ЦЗН в течение 5 рабочих дней.

Эти изменения усилили контроль за работодателями, обязав их более оперативно подавать информацию о значимых кадровых изменениях.

Новые формы отчетности с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года в силу вступают новые формы отчетности, утвержденные приказом Минтруда России от 16.04.2024 № 195н. Важно отметить следующие нововведения:

Вместо восьми форм, утвержденных приказом Минтруда № 24, останется семь. В частности, отчет об отпусках без сохранения заработной платы будет исключен.

Объединены две формы по рабочим местам для инвалидов в одну — «Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов».

Введен новый отчет — «Информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе о потребности в их замещении».

Эти изменения упрощают и структурируют процесс подачи отчетности, делая его более прозрачным и удобным для работодателей.

Ответственность за несдачу отчетов

Несдача отчетности или нарушение сроков подачи в Центры занятости может повлечь за собой административную ответственность. Согласно статье 19.7 КоАП РФ, работодателям грозит штраф:

Для должностных лиц — от 300 до 500 рублей;

Для юридических лиц — от 3 000 до 5 000 рублей.

Роструд активно контролирует выполнение этих требований, предупреждая работодателей о необходимости соблюдения сроков и форм подачи отчетности.

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Изменения в законодательстве о занятости населения, вступившие в силу в 2024 году, требуют от работодателей повышенного внимания к порядку и срокам подачи отчетности в Центры занятости. С 1 сентября 2024 года внедрение новых форм отчетности также потребует адаптации к новым требованиям. Несоблюдение этих норм может привести к штрафам и другим негативным последствиям. Работодателям следует заранее подготовиться к этим изменениям, чтобы избежать возможных санкций и обеспечить соблюдение всех требований законодательства.