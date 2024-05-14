Нововведения в специальной оценке условий труда: что изменится с 1 сентября 2024 года?

На курсе «Управленческий учет для бухгалтера: с нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования» каждый бухгалтер получит практические навыки настройки и внедрения управленческого учета. Проходить обучение можно в удобное время, без привязки к графику. На обучение сейчас скидка 61%!





✔ Вы научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.

✔ Вы сможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.



