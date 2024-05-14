Нововведения в специальной оценке условий труда: что изменится с 1 сентября 2024 года?

Основные изменения в методике СОУТ (Специальной Оценке Условий Труда)
Новый Приказ заменяет ранее действующий документ от 24 января 2014 года (№ 33н) и вводит обновленную Методику проведения СОУТ, а также Классификатор вредных и опасных производственных факторов, форму отчета и инструкцию по заполнению. Основной целью изменений является улучшение процедуры оценки и повышение качества защиты работников, находящихся в потенциально опасных условиях труда.
Ключевые изменения включают:
Электронный документооборот: Отчет о проведении СОУТ теперь можно подписывать в электронном формате, если все члены комиссии и работодатель имеют цифровые подписи. Это должно упростить процесс и ускорить документооборот.
Передача уведомлений: Уведомление о выдаче идентификационного номера можно передавать лично работодателю или его представителю, вместо обязательного использования почтового отправления с подтверждением вручения.
Изучение предложений работников: В Методике добавлено требование об изучении предложений работников по выявлению потенциально вредных и опасных факторов. Это нововведение направлено на более активное участие сотрудников в процессе оценки.
Документы для экспертов: Если во время СОУТ проводятся строительные работы или реконструкция, эксперты могут запрашивать проекты строительства и реконструкции.
Изменения в классификаторах: Вместо ОКАТО в карте СОУТ теперь нужно указывать код ОКТМО. Также уточнены критерии для идентификации некоторых вредных факторов, таких как световая среда и неионизирующие излучения.
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Практическое значение изменений для работодателей
С внедрением новых требований работодателям следует обратить внимание на следующие аспекты:
Адаптация к новой документации: Компании должны обновить программное обеспечение для работы с электронной отчетностью и обеспечить обучение персонала для работы с новыми формами и процедурами.
Организация комиссии: Руководитель организации должен издать приказ о составе комиссии по спецоценке и порядке ее деятельности. Комиссия должна включать специалиста по охране труда и быть численно нечетной.
Определение перечня рабочих мест: Комиссия должна определить перечень рабочих мест для оценки и утвердить график проведения СОУТ. Результаты должны применяться ко всем аналогичным рабочим пространствам.
Выбор экспертов: Работодатель должен выбрать аккредитованных экспертов из реестра и заключить с ними договор. Решения по результатам СОУТ принимаются большинством голосов, и все члены комиссии должны подписать протокол, даже если они не согласны с решением.
Как подготовиться к изменениям
Екатерина Курбатова, руководитель центра сертификации «Ростест Урал», советует заранее адаптироваться к новым требованиям:
Обновите ПО: Убедитесь, что ваше программное обеспечение поддерживает электронную форму отчетности.
Обучите персонал: Проведите обучение для сотрудников по новым процедурам и работе с электронной документацией.
Самвел Меграбян, юрист «Единого Центра Защиты», рекомендует:
Издайте приказ: Определите состав комиссии и порядок ее работы.
Определите рабочие места: Утвердите перечень мест для оценки и график проведения СОУТ.
Выберите экспертов: Заключите договоры с аккредитованными экспертами и организуйте работу комиссии в соответствии с новыми правилами.
Новые изменения в СОУТ несут значительные организационные корректировки и требуют от работодателей внимательного подхода к подготовке и проведению процедуры оценки. Важно своевременно адаптироваться к новым требованиям, чтобы избежать возможных нарушений и обеспечить безопасность работников.
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