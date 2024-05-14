Заказать рекламу Отключить рекламу
Sermone_res_resolvuntur

Нововведения в специальной оценке условий труда: что изменится с 1 сентября 2024 года?

С 1 сентября 2024 года вступит в силу новый Приказ Минтруда России № 817н от 21 ноября 2023 года, который радикально изменяет порядок проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Рассмотрим ключевые изменения, которые повлияют на работодателей, и объясним, что это значит для их бизнеса.

Основные изменения в методике СОУТ (Специальной Оценке Условий Труда)

Новый Приказ заменяет ранее действующий документ от 24 января 2014 года (№ 33н) и вводит обновленную Методику проведения СОУТ, а также Классификатор вредных и опасных производственных факторов, форму отчета и инструкцию по заполнению. Основной целью изменений является улучшение процедуры оценки и повышение качества защиты работников, находящихся в потенциально опасных условиях труда.

Ключевые изменения включают:

  1. Электронный документооборот: Отчет о проведении СОУТ теперь можно подписывать в электронном формате, если все члены комиссии и работодатель имеют цифровые подписи. Это должно упростить процесс и ускорить документооборот.

  2. Передача уведомлений: Уведомление о выдаче идентификационного номера можно передавать лично работодателю или его представителю, вместо обязательного использования почтового отправления с подтверждением вручения.

  3. Изучение предложений работников: В Методике добавлено требование об изучении предложений работников по выявлению потенциально вредных и опасных факторов. Это нововведение направлено на более активное участие сотрудников в процессе оценки.

  4. Документы для экспертов: Если во время СОУТ проводятся строительные работы или реконструкция, эксперты могут запрашивать проекты строительства и реконструкции.

  5. Изменения в классификаторах: Вместо ОКАТО в карте СОУТ теперь нужно указывать код ОКТМО. Также уточнены критерии для идентификации некоторых вредных факторов, таких как световая среда и неионизирующие излучения.

На курсе   «Управленческий учет для бухгалтера: с нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования»  каждый бухгалтер получит практические навыки настройки и внедрения управленческого учета. Проходить обучение можно в удобное время, без привязки к графику. На обучение сейчас скидка 61%!


✔ Вы научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.
✔ Вы сможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.

Записаться по акции за 3690 руб.

Практическое значение изменений для работодателей

С внедрением новых требований работодателям следует обратить внимание на следующие аспекты:

  1. Адаптация к новой документации: Компании должны обновить программное обеспечение для работы с электронной отчетностью и обеспечить обучение персонала для работы с новыми формами и процедурами.

  2. Организация комиссии: Руководитель организации должен издать приказ о составе комиссии по спецоценке и порядке ее деятельности. Комиссия должна включать специалиста по охране труда и быть численно нечетной.

  3. Определение перечня рабочих мест: Комиссия должна определить перечень рабочих мест для оценки и утвердить график проведения СОУТ. Результаты должны применяться ко всем аналогичным рабочим пространствам.

  4. Выбор экспертов: Работодатель должен выбрать аккредитованных экспертов из реестра и заключить с ними договор. Решения по результатам СОУТ принимаются большинством голосов, и все члены комиссии должны подписать протокол, даже если они не согласны с решением.

Как подготовиться к изменениям

Екатерина Курбатова, руководитель центра сертификации «Ростест Урал», советует заранее адаптироваться к новым требованиям:

  • Обновите ПО: Убедитесь, что ваше программное обеспечение поддерживает электронную форму отчетности.

  • Обучите персонал: Проведите обучение для сотрудников по новым процедурам и работе с электронной документацией.

Самвел Меграбян, юрист «Единого Центра Защиты», рекомендует:

  • Издайте приказ: Определите состав комиссии и порядок ее работы.

  • Определите рабочие места: Утвердите перечень мест для оценки и график проведения СОУТ.

  • Выберите экспертов: Заключите договоры с аккредитованными экспертами и организуйте работу комиссии в соответствии с новыми правилами.

Новые изменения в СОУТ несут значительные организационные корректировки и требуют от работодателей внимательного подхода к подготовке и проведению процедуры оценки. Важно своевременно адаптироваться к новым требованиям, чтобы избежать возможных нарушений и обеспечить безопасность работников.

Начать дискуссию