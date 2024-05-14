До 1 марта надо скорректировать срочные трудовые договоры

С 13 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 470-ФЗ, который запретил заключать срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений (например, начальниками отделов, руководителями проектов) по основанию «по соглашению сторон» (ст. 59 ТК РФ). Теперь это правило применяется только к руководителям организации, их заместителям и главному бухгалтеру.
Что нужно сделать работодателям до 1 марта 2025 года
1. Проверьте все действующие срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений.
Если договор был заключен до 13 декабря 2024 года на основе «соглашения сторон», он автоматически считается бессрочным, если не будет скорректирован.
Исключение: если есть другое законное основание для срочности (например, сезонная работа, выполнение конкретного проекта, замещение временно отсутствующего сотрудника), договор можно сохранить, но необходимо внести изменения в документ.
2. Добавьте новое основание для срочности (если оно есть) в трудовой договор. Например:
Работа на время выполнения сезонных работ (ст. 59 ТК РФ, п. 1).
Замещение временно отсутствующего сотрудника (п. 2).
Выполнение конкретного проекта или задачи с указанием срока завершения (п. 3).
3. Приведите документы в соответствие с ТК РФ не позднее 1 марта 2025 года. В противном случае договор будет автоматически считаться бессрочным.
Пример ситуации
Если руководитель отдела был принят на работу по срочному договору «по соглашению сторон» в 2023 году, работодатель должен:
Либо перевести договор в бессрочный (если нет других оснований для срочности).
Либо добавить в договор новое основание (например, “для выполнения проекта по разработке нового продукта”, завершение которого ожидается к 31 декабря 2025 года»).
Последствия невыполнения
Несоблюдение срока (1 марта 2025 года) может привести к судебным разбирательствам и признанию договора бессрочным по требованию сотрудника.
Работодатель рискует получить предписание от трудовой инспекции о необходимости привести документы в порядок.
Рекомендации
Обратитесь к юристу или специалисту по кадрам для проверки документов.
Документально зафиксируйте изменения в трудовом договоре (например, приказом или дополнительным соглашением).
Сохраните архивные копии всех документов на случай проверок.
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