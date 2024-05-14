До 1 марта надо скорректировать срочные трудовые договоры

С 13 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 470-ФЗ, который запретил заключать срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений (например, начальниками отделов, руководителями проектов) по основанию «по соглашению сторон» (ст. 59 ТК РФ). Теперь это правило применяется только к руководителям организации, их заместителям и главному бухгалтеру.