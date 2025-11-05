Банки в России блокируют переводы между своими счетами: разъяснение эксперта

Банки в России все чаще блокируют переводы между собственными счетами из-за требований 115-ФЗ. Эксперт Бочкина объясняет причины блокировок и дает советы, как избежать приостановки операций.

Российские банки все чаще приостанавливают операции клиентов даже при переводах между своими счетами. Как поясняет аналитик финансового портала Банки.ру Эряния Бочкина, это связано с требованиями 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и автоматизацией контроля за операциями.

«Блокировки при переводах между собственными счетами чаще всего происходят при крупных суммах или частом повторении аналогичных транзакций. Также банк может посчитать подозрительными операции, не соответствующие обычному поведению клиента», — уточняет эксперт.

Почему банки блокируют переводы между своими счетами

Причины приостановки операций напрямую связаны с обязанностью банка контролировать источники средств и предотвращать отмывание денег. Особенно внимательно кредитные организации проверяют:

крупные переводы и частое повторение аналогичных операций;

переводы на новые реквизиты;

дробление крупных сумм на мелкие транзакции;

нетипичные поступления от третьих лиц;

внезапные крупные снятия после длительного накопления;

нестандартные назначения платежей.

В таких случаях банк обязан приостановить операцию и запросить подтверждающие документы.

Типичные ситуации блокировки и рекомендации клиентов

Ситуация Почему возникает блокировка Рекомендации Бочкиной Частые переводы на новые реквизиты Банк считает операцию необычной Использовать проверенные счета, уведомлять банк о новых реквизитах Дробление крупной суммы на мелкие переводы Подозрение на обход лимитов или «отмывание» Выполнять один крупный перевод, заранее согласовав с банком Нетипичные поступления от третьих лиц Проверка легальности поступлений При необходимости предоставлять документы о происхождении средств Внезапные крупные снятия после накопления Подозрение на нелегальные источники Планировать снятия заранее, уведомлять банк Частое перемещение средств между накопительным и текущим счетом Служба безопасности фиксирует необычное поведение Минимизировать лишние переводы, оптимизировать использование счета

Советы эксперта: как избежать блокировки перевода

Эксперт рекомендует клиентам:

Не дробить крупные суммы на десятки мелких переводов. Избегать операций с признаками анонимности и частых переводов незнакомым лицам. Указывать понятное назначение платежа, кратко объясняя суть перевода. Заранее уведомлять банк, если планируется крупная транзакция между своими счетами. Своевременно предоставлять документы, если банк приостановил операцию.

«Обычно достаточно подтвердить, что средства личные и легальные», — поясняет аналитик.

Последствия несоблюдения 115-ФЗ

Нарушение требований 115-ФЗ и смежных норм влечет:

штрафы для банков;

ограничение операций со стороны регулятора;

приостановление отдельных лицензий в крайних случаях.

Поэтому кредитные организации строго следят за движением средств, даже если операции исходят от одного и того же клиента.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Почему банк блокирует перевод между моими собственными счетами?

Ответ: Обычно это связано с крупной суммой, частым повторением операций или нестандартным поведением по счету. Банк обязан проверить источник средств по 115-ФЗ.

Вопрос 2: Что делать, если перевод заблокирован?

Ответ: Необходимо оперативно предоставить банку подтверждающие документы о легальности средств.

Вопрос 3: Можно ли заранее предупредить банк о переводе?

Ответ: Да, особенно если планируется крупная сумма. Это снижает риск приостановки операции.

Вопрос 4: Как избежать блокировки при частых переводах между счетами?

Ответ: Старайтесь минимизировать лишние переводы, дробление крупных сумм и перевод средств незнакомым лицам.

Вопрос 5: Какие операции чаще всего вызывают подозрения у банка?

Ответ: Дробление сумм, частые переводы на новые реквизиты, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные снятия и нестандартные назначения платежей.

Вывод: российским клиентам следует заранее планировать крупные переводы, внимательно указывать назначение платежей и избегать подозрительных схем. Это поможет снизить риск приостановки операций и ускорить подтверждение легальности средств.