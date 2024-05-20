Предложили ввести запрет на отказ принимать на работу женщин без детей

Не далее как на днях появилась новость о том, что в Госдуме поступило предложение: наложить запрет на отказ бездетным женщинам и девушкам при приеме на работу. Так как сам сталкивался с таким в отношении жены, да и как работодателю приходилось собеседовать женщин, хотелось бы пару слов сказать.

Да, бывают такие случаи, когда женщина ни в какую - утверждает, что детей пока не планирует, а при приеме на работу оказывается, что она беременна. И все - ни нового человека не можешь взять, ни с ней сладу не будет. Однако нельзя утверждать, что каждая женщина вот сейчас придет, в тихую оформится беременной, потому что сталкивался и с детными женщинами, которые откровенно забивали на свою работу и этим тормозили отдел.

В законодательстве для этого предусмотрен даже отдельный пункт, который должен исключать дискриминацию, но видимо его хотя дополнить или что-то уточнить. Потому что сколько долго бы уже не существовал этот закон, работодателям все равно удается его обойти. Просто - “нет” на собеседовании, и все. Конечно, можно пободаться, запросить письменный отказ, но 90% просто не хотят связываться и тратить лишнее время. Причем дискриминация есть не только по детному/бездетному признаку. Сам устраивался на работу, и мне буквально в лицо говорили, что “вы парень, а они слишком безответственные, мы берем только девушек”. При этом некоторые девушки косячили не меньше, чем я. Ну, так уж получилось, что ж.

Мне кажется, нужно дождаться разъяснений, потому что сам закон имеет место быть. А если его еще конкретизируют и добавят каких-то пунктов, которые позволяли работодателям ловко обходить запреты, то это будет даже лучше.