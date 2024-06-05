Что такое кредитный скоринг

Кредитный скоринг — метод оценки платежеспособности клиента, который позволяет банкам и другим финансовым организациям оценить вероятность возврата кредита. Методология скоринга основана на анализе различных данных о заемщике, включая его кредитную историю, финансовое положение, возраст, семейное положение и другие параметры.

Разные виды скоринга применяются на различных этапах взаимодействия с клиентом — от оценки потенциальных заемщиков до управления задолженностью и предотвращения мошенничества.

Анкетирование, application-scoring — оценивается кредитоспособность на этапе подачи заявки. Анализируются данные клиента: доход, возраст, семейное положение, место работы.

Например, заемщик обратился в банк за автокредитом. Банк изучил заявку: проверил личные данные, размер ежемесячного дохода, место трудоустройства и наличие других кредитных обязательств. На основе этих данных было принято решение одобрить кредит на автомобиль.

Скоринг поведения, behavioral-scoring — анализируется поведение действующих клиентов: платежи, соблюдение графика выплат, использование кредитного лимита.

Допустим, клиент регулярно вносит минимальные платежи по кредитной карте и не превышает 80% лимита. Банк проанализировал его финансовое поведение, доход, наличие других обязательств и общий уровень долговой нагрузки. На основе скоринга кредитор предложил увеличить лимит, посчитав клиента надежным и дисциплинированным.

Противодействие мошенничеству, fraud-scoring — выявляются подозрительные операции. Система анализирует поведение клиента, сопоставляет его данные с внутренними «черными списками» кредиторов и информацией из бюро кредитных историй.

Клиент подал заявку на заем в микрофинансовую организацию. Система обнаружения финансового мошенничества (фрод) зафиксировала, что указанный паспорт ранее фигурировал в базе данных как утерянный. МФО отклонит заявку, предотвратив возможное мошенничество.

Коллекторский скоринг, collection-scoring — оценивается вероятность возврата долга. Также определяются оптимальные стратегии работы с должниками, учитывая их финансовое положение и историю общения с кредитором.

Например, клиент задерживает платежи уже второй месяц, но при этом его кредитная история раньше была безупречной, а доход стабильным. Система скоринга анализирует его финансовое положение и вероятность возврата долга, определяя, что заемщик, скорее всего, сможет погасить задолженность, если ему напомнить о выплате. Банк начинает с мягкого подхода: отправляет уведомления и предлагает реструктуризацию.

Значимость каждого критерия скоринга и порядок начисления баллов могут варьироваться в зависимости от конкретной модели. Но существует универсальный набор факторов, которые всегда принимаются во внимание:

точность и достоверность предоставленной информации;

текущее состояние кредитной истории;

уровень дохода и его источник;

регион проживания заемщика;

профессия, наличие официального трудоустройства, общий трудовой стаж и стаж на текущем месте работы;

степень долговой нагрузки;

возраст клиента;

семейное положение и наличие иждивенцев;

история взаимодействия с данным банком;

наличие подтверждающих документов, таких как справка 2-НДФЛ, копия трудовой книжки или выписка из банка.

Чтобы получить высокий балл, который откроет доступ к кредитам и займам, важно изучить требования банка к заемщикам и соответствовать им. Регулярное погашение долгов имеет решающее значение — это положительно влияет на кредитную историю.

Скоринг заемщиков проводят не только банки и другие финансовые организации, но и инвестиционные платформы. Каждая платформа разрабатывает свою методику к системе оценки кредитоспособности заемщиков. ОИП (оператор инвестиционной платформы) идентифицирует заемщика, проверяет его кредитную историю и множество других данных в государственных информационных системах. Платформа также может учитывать и другие факторы: аффилированность, связанные виды бизнеса, динамику выручки, деловую репутацию руководителей.