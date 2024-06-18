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Ksenia Korshun
Ведение бизнеса

Машинный перевод VS ручной перевод

Современный бизнес часто сталкивается с необходимостью перевода большого объема текстов на разные языки. При выборе методов перевода возникает вопрос: использовать машинный перевод или, все-таки, обратиться к услугам профессионального лингвиста, переводчика? Для бухгалтеров и предпринимателей важно понимать преимущества и недостатки каждого подхода, чтобы принять обоснованное решение.
Машинный перевод VS ручной перевод

В интернете я нашла статью в блоге компании Lingvanex «Машинный переводчик VS Ручной перевод», в котором описываются преимущества и недостатки обоих подходов. 

Я предлагаю рассмотреть преимущества и недостатки машинного и ручного перевода с точки зрения лингвиста и выбрать самый оптимальный вариант перевода для предпринимателей и бухгалтеров.

Статья начинается со следующих слов: «Перевод – это ключ к успеху в международном бизнесе. Транснациональные компании должны общаться с клиентами и партнерами на их родных языках. Перевод помогает разрушить языковые барьеры и донести информацию точно и понятно».

Несомненно, качественный переводэто ключ к успеху. Ведь, качественный перевод отражает профессионализм компании или бренда, показывает уважение к своей целевой аудитории.

Некорректный перевод может привести к недопониманию, оскорблению или даже потере клиентов. Точный и грамотный перевод поможет избежать неприятных ситуаций и негативных последствий.

Например, американская компания по производству автомобилей Chevrolet выпускала автомобиль под названием Nova, которое может быть интерпретировано в испанском языке, как «не едет». Такой перевод отталкивал потенциальных клиентов, поскольку перевод названия звучит не многообещающе и несет в себе негативный оттенок, который подталкивает к определенным мыслям.

Давайте теперь перейдем к ручному переводу и рассмотрим его преимущества и недостатки.

Преимущества ручного перевод

  • Точность и качество.

  • Учет культурных и контекстуальных особенностей.

  • Перевод специализированной терминологии.

  • Гибкость и креативность.

Конечно, как лингвист, я не могу не согласиться с данными преимуществами ручного перевода. Лингвист и переводчик могут обеспечить точный и качественный перевод, так как человек при переводе учитывает все нюансы языка, культурные и контекстуальные особенности или специфическую терминологию. Также, человеческий перевод делает текст креативным, помогая сохранить эмоциональную окраску текста.

Недостатки ручного перевода:

  • Высокая стоимость.

  • Длительное время выполнения.

  • Зависимость от человеческого фактора.

  • Риск субъективности и вариативности.

Перевод выполненный профессиональным специалистом в области языка не может стоить дешево, так как ручной перевод — это очень трудоемкий и затратный по времени процесс.

Перевод некоторых текстов может занять от нескольких часов до нескольких месяцев. Также, лингвисту или переводчику недостаточно просто перевести текст, специалисту нужно проверить соответствие контекста, учесть все языковые нюансы.

Давайте перейдем теперь к машинному переводу.

Преимущества машинного перевода.

  • Быстрота выполнения.

  • Низкая стоимость.

  • Обработка больших объемов текста.

  • Легкость интеграции с цифровыми платформами.

  • Доступность и постоянное улучшение технологий.

Ключевое преимущество машинного перевода — это скорость. В этом плане машинный перевод не сравниться с ручным.

Перевод огромных объемов текста выполняется за считанные секунды и при этом требует минимальных расходов. На последнем пункте хочу остановиться подробнее. В статье приведен пример:

«Современные системы машинного перевода постоянно улучшаются, выдавая все более точные результаты. Еще каких-нибудь пять лет назад онлайн переводчики гораздо хуже справлялись с устойчивыми выражениями, выдавая буквальный перевод. Сегодня выражение “it’s raining cats and dogs” уже больше не переводится как “дождь из кошек и собак”».

Несомненно, технологии машинного перевода совершенствуются, языковые модели постоянно обучаются, но все равно машинные переводчики еще недостаточно обучены, чтобы переводить идиомы, фразеологизмы и устойчивые выражения. Как лингвист, я не раз сталкивалась с проблемой некорректного перевода подобных выражений.

Например, предложение «The ball is in your court, so let's cut to the chase and see if you can hit the nailon the head with this project», в котором 3 идиомы, машинные переводчики переводят следующим образом: “Мяч на вашей стороне, так что давайте перейдем к делу и посмотрим, сможете ли вы попасть в точку с этим проектом”.

В целом, машинный переводчик не смог корректно перевести только первую идиому «ball is in your court», которая имеет значение «слово за тобой», «ваша очередь», но если смотреть на предложение в целом, то перевод выглядит шаблонным и «машинным». Как бы такое предложение перевел лингвист? Я бы перевела это предложение следующим образом «Теперь ваша очередь, поэтому давайте перейдем к делу, и посмотрим, сможете ли вы правильно справиться с данной работой (проектом)».

Недостатки машинного перевода

  • Ограниченная точность.

  • Сложность с редкими языками.

  • Отсутствие учета культурных особенностей.

  • Потребность в постредактировании.

Машинный переводчик — это хороший помощник, который, несомненно, помогает оптимизировать работу, но машинный перевод — это не панацея!

Машинный переводчик не может всецело думать за человека и самостоятельно выполнять его работу, так как машинный переводчик — это инструмент для работы, а не полноценное решение.

Что выберет лингвист: машинный переводчик или ручной перевод

Лично, я для себя выбрала комбинацию двух этих подходов. На мой взгляд, это идеальное сочетание, которое помогает мне оптимизировать свою работу и выполнять ее быстро и качественно.

Вывод

Хороший перевод — это инвестиция в будущее вашего бизнеса. Современный лингвист, работающий в области бухгалтерии или предпринимательства, скорее всего, будет стремиться найти оптимальный баланс между машинным и ручным переводом.

Для стандартных текстов, не требующих специализированного подхода, машинный перевод может быть быстрым и удобным решением. Однако при переводе документов, связанных с финансами или юриспруденцией, ручной перевод останется предпочтительным выбором из-за высокого качества и точности.

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Ksenia Korshun
Ведение бизнеса

Машинный перевод VS ручной перевод

Современный бизнес часто сталкивается с необходимостью перевода большого объема текстов на разные языки. При выборе методов перевода возникает вопрос: использовать машинный перевод или, все-таки, обратиться к услугам профессионального лингвиста, переводчика? Для бухгалтеров и предпринимателей важно понимать преимущества и недостатки каждого подхода, чтобы принять обоснованное решение.

Машинный перевод VS ручной перевод

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