Как настроить уничтожение данных в компании: алгоритм, сроки, на что обратит внимание Роскомнадзор

Правовые нормы разграничивают понятия удаления и уничтожения персональных данных. Удаление – это прекращение доступа к данным или их изъятие из информационной системы, при этом возможность восстановления данных сохраняется. Уничтожение – это действия, после которых восстановление данных становится невозможным. Для уничтожения могут применяться различные методы, среди которых ликвидация физических носителей информации, если такая мера необходима - шредерирование, сожжение или уничтожение материальных носителей.

Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» обязывает уничтожать персональные данные в случаях: При достижении целей их обработки или когда становится очевидной недостижимость заявленной оператором цели; При истечении установленных сроков обработки; При прекращении обработки по требованию субъекта; При выявлении нарушений в обработке ПДн, включая случаи, неправомерного получения данных или их избыточном хранении, не обусловленном целями обработки.

Своевременное уничтожение персональных данных играет ключевую роль в информационной безопасности компании. Важно помнить, что невозможно скомпрометировать сведения, в том числе отсутствующие в информационных системах. Существует множество примеров утечек , когда в открытый доступ попадали данные, которые оператором обрабатывались без видимой цели, «про запас». В подобных ситуациях организация совершает сразу два нарушения: избыточное хранение ПДн и их утечку. Соблюдение требований по уничтожению персональных данных позволяет избежать подобных инцидентов и связанных с ними штрафных санкций и репутационного ущерба.