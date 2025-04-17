Реклама в почтовых ящиках, показания коллег в суде и психиатрическое освидетельствование в клинике. Юридический дайджест #25

Ограничение рассылки рекламы через почтовые ящики — поправки Минцифры
В рамках проекта федерального закона предложено установить правило, согласно которому распространение рекламы через почтовые ящики и шкафы будет осуществляться исключительно организацией федеральной почтовой связи. Однако собственники многоквартирных домов смогут на общем собрании выбрать иного оператора почтовой связи или юридическое лицо, которое будет выполнять рассылку. В случае такого решения, операторы или другие юрлица смогут осуществлять доставку материалов только при согласовании с организацией федеральной почтовой связи.
Также потребуется заключение соответствующих договоров, например, с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией. За распространение рекламы без правомерных оснований предусмотрена ответственность, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Штраф для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей может составить от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, а для компаний — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
В настоящее время данное право распространяется на любое лицо, соблюдающее требования к рекламе.
Суды: невозможно подтвердить размер зарплаты показаниями свидетелей. Кейс
Работник, утверждавший, что ему не была выплачена полная заработная плата, заявил, что часть суммы ему выплачивалась наличными. После смены руководства ему перестали выплачивать неофициальные надбавки. В суде показания бывших коллег подтверждали утверждения работника. Однако апелляционная и кассационная инстанции указали, что размер заработной платы не может быть подтвержден только показаниями свидетелей. Для этого требуются письменные доказательства. Поскольку таких доказательств представлено не было, а денежные средства, указанные в трудовом договоре, работник получил, требование о доплате не было удовлетворено. Судебные органы, в том числе 7-й КСОЮ, ранее приходили к аналогичному выводу.
С 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на автоматическую активацию согласия потребителя на платные дополнительные товары, работы или услуги при заключении договора. Продавцам, владельцам агрегаторов и исполнителям будет запрещено заранее проставлять отметки о согласии потребителя. Также уточняется, что запрещено:
• выражение согласия за потребителя в любом виде;
• создание условий, при которых потребитель изначально считает, что он подтверждает намерение приобрести дополнительные товары, работы или услуги.
В случае, если потребителю не было заранее получено согласие на дополнительные товары или услуги, он имеет право потребовать возврата средств в течение 3 календарных дней с момента предъявления требования. Данные меры аналогичны действующим запретам в сфере потребительских кредитов и займов.
Суд подтвердил: частная медицинская организация не обладает правом проводить обязательное психиатрическое освидетельствование работников
Судебные инстанции рассмотрели дело, в рамках которого компания потребовала возврата денежных средств от частной медицинской организации, полагая их неосновательным обогащением, поскольку последняя проводила обязательное психиатрическое освидетельствование работников в 2021–2023 годах без надлежащих полномочий.
Основанием для спора послужили выводы государственной инспекции труда, выявленные в ходе расследования несчастного случая на производстве. Инспекция пришла к выводу о ненадлежащем оформлении медицинского заключения врачебной комиссией частной клиники, так как она не была уполномочена соответствующим органом управления здравоохранением, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Суды первой и апелляционной инстанций согласились с доводами истца и указали следующее:
В соответствии с действующим законодательством обязательное психиатрическое освидетельствование отдельных категорий работников (в частности, занятых на работах с источниками повышенной опасности) осуществляется исключительно врачебной комиссией медицинской организации, которая наделена соответствующими полномочиями органом управления здравоохранением.
Полномочия на создание таких врачебных комиссий региональные органы здравоохранения вправе предоставлять только государственным и муниципальным медицинским организациям, находящимся в их ведении.
Наличие у частной клиники лицензии на осуществление психиатрического освидетельствования не свидетельствует о праве проводить обязательное психиатрическое освидетельствование работников, поскольку указанная лицензия охватывает иные, непрофилактические виды освидетельствования.
Дополнительно суд сослался на изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2024 года, согласно которым в Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» были внесены уточнения: обязательное психиатрическое освидетельствование вправе проводить исключительно государственные и муниципальные медицинские организации.
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