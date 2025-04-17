Реклама в почтовых ящиках, показания коллег в суде и психиатрическое освидетельствование в клинике. Юридический дайджест #25

Ограничение рассылки рекламы через почтовые ящики — поправки Минцифры

В рамках проекта федерального закона предложено установить правило, согласно которому распространение рекламы через почтовые ящики и шкафы будет осуществляться исключительно организацией федеральной почтовой связи. Однако собственники многоквартирных домов смогут на общем собрании выбрать иного оператора почтовой связи или юридическое лицо, которое будет выполнять рассылку. В случае такого решения, операторы или другие юрлица смогут осуществлять доставку материалов только при согласовании с организацией федеральной почтовой связи.

Также потребуется заключение соответствующих договоров, например, с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией. За распространение рекламы без правомерных оснований предусмотрена ответственность, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".

Штраф для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей может составить от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, а для компаний — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.