Новые-старые реалии в сфере персданных, ИИ «на карандаше», цифровой рубль — тоже. Юридический дайджест #33

Персональные данные: новые реалии и последствия утечек

С конца мая 2025 года (Федеральный закон от 12.12.2023 № 506-ФЗ) и с 1 сентября 2025 года (Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ и подзаконные акты) вступают в силу ключевые изменения, которые, вероятно, будут активно обсуждаться и применяться в указанный период.

Новые штрафы за утечки и их первые применения:

Введение оборотных штрафов (от 0,1% до 3% выручки, но не менее 15 млн и до 500 млн рублей) за повторные масштабные утечки (от 10 000 субъектов) или утечки специальных категорий/биометрических данных.

В этот период могут появиться первые прецеденты применения этих штрафов к крупным операторам, что вызовет широкий резонанс и станет сигналом для всех участников рынка, включая онлайн-школы.

Что делать? Незамедлительно внедрять комплексные меры по защите информации (технические и организационные), актуализация планов реагирования на инциденты, обучение персонала.

Ужесточение требований к согласию на обработку ПДн:

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку ПДн должно быть отдельным документом или отделено от иной информации/документов. Это исключает "галочки" в оферте без прямого перехода к тексту согласия.

Ожидаем дополнительные разъяснения Роскомнадзора по практическому применению этого требования, а также первые результаты проверок по новым правилам.

О чем не забыть? Пересмотреть все формы получения согласий на сайтах и в информационных системах, разработать или адаптировать тексты согласия с учетом всех требований ч. 4 ст. 9 ФЗ-152, включая конкретную цель, перечень данных и действий.

Обязательная передача обезличенных данных в государственные системы:

С 1 сентября 2025 года вступает в силу требование о передаче определенных категорий данных в государственные информационные системы (например, ГИС ОЦД), в том числе в обезличенном виде.

Ожидаем уточнения о конкретном составе данных, формате и технических требованиях к их передаче, а также разъяснения Минцифры или профильных ведомств для образовательных организаций.

Что делать, чтобы не попасть впросак в сентябре? Отслеживать подзаконные акты. Разрабатывать процедуры и технические решения для корректного обезличивания данных и их безопасной передачи. Проверять возможности отказа (как правило, от законных требований госорганов отказаться нельзя).

Аккредитация операторов биометрических ПДн:

Ужесточение требований к аккредитации операторов, обрабатывающих биометрические ПДн вне Единой биометрической системы (ЕБС).

В июле 2025 года могут быть подведены первые итоги процесса аккредитации, опубликованы списки аккредитованных операторов, что покажет готовность рынка к работе с биометрией.