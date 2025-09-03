Школьное расписание, период охлаждения и новые правила рекламы на запрещенных сайтах. Юридический дайджест #37

С 1 сентября 2025 года вступают в силу важные нормативные изменения в различных сферах — от образования и защиты прав потребителей до регулирования персональных данных и борьбы с мошенничеством. Ниже представлен краткий обзор ключевых нововведений.
Единое расписание уроков в школах
Минпросвещения РФ рекомендует школам внедрить единые варианты расписания для равномерного распределения учебной нагрузки.
Источник: Рекомендации Минпросвещения
Новая норма педагогической нагрузки
С 1 сентября 2025 г. вводится сокращённая рабочая неделя для педагогов:
Основная норма — 36 часов в неделю.
Для отдельных категорий — сниженная нагрузка:
учителя-дефектологи, логопеды — 20 ч/нед;
музыкальные руководители — 24 ч/нед;
старшие воспитатели — 30 ч/нед;
воспитатели с ОВЗ — 25 ч/нед.
Источник: Приказ Минпросвещения №269 от 04.04.2025, вступает в силу 01.09.2025
«Период охлаждения» по потребительским кредитам
Вводится обязательный отложенный период для получения кредита:
Сумма до 200 000 руб. — ответ банка/МФО не ранее чем через 4 часа после подписания договора.
Свыше 200 000 руб. — не ранее чем через 48 часов.
Усиление защиты от мошенничества
"Вторые руки" — возможность подключить доверенное лицо (например, родственника) для дополнительного подтверждения подозрительных переводов.
Банки и операторы связи обязаны предоставлять данные следственным органам по уголовным делам, включая информацию о счетах и связи.
Новые требования к обработке ПДн
С 1 сентября 2025 г.:
Согласие на обработку ПДн должно быть оформлено отдельно от иных документов и подписей.
Обезличенные персональные данные подлежат передаче в Единую информационную платформу национальной системы управления данными.
Источник: Федеральный закон № 156-ФЗ от 24.06.2025
Ответственность за передачу сим-карту
Запрещена передача абонентского номера третьим лицам. Исключение — близкие родственники (родители, дети, бабушки, дедушки).
Нарушение влечёт административную ответственность.
Источник: Федеральный закон № 281-ФЗ от 31.07.2025
Расширение перечня медицинских противопоказаний к вождению
С 1 сентября 2025 г. в список противопоказаний к управлению ТС добавлено:
"Общие расстройства психологического развития".
Также уточнены и дополнены иные медицинские показания и ограничения.
Источник: Распоряжение Правительства №892-р от 12.04.2025
Запрет рекламы на запрещённых сайтах
Запрещено размещение рекламы на сайтах, признанных запрещёнными на территории РФ (включая внесённые в реестр Роскомнадзора).
Упрощение подтверждения вида деятельности
Запрещено:
Устанавливать автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных товаров/услуг.
Делать приобретение основного товара зависимым от покупки допуслуг.
