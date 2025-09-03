ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
Школьное расписание, период охлаждения и новые правила рекламы на запрещенных сайтах. Юридический дайджест #37

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу важные нормативные изменения в различных сферах — от образования и защиты прав потребителей до регулирования персональных данных и борьбы с мошенничеством. Ниже представлен краткий обзор ключевых нововведений.

Единое расписание уроков в школах

Минпросвещения РФ рекомендует школам внедрить единые варианты расписания для равномерного распределения учебной нагрузки.

Источник: Рекомендации Минпросвещения

Новая норма педагогической нагрузки

С 1 сентября 2025 г. вводится сокращённая рабочая неделя для педагогов:

  • Основная норма — 36 часов в неделю.

  • Для отдельных категорий — сниженная нагрузка:

    • учителя-дефектологи, логопеды — 20 ч/нед;

    • музыкальные руководители — 24 ч/нед;

    • старшие воспитатели — 30 ч/нед;

    • воспитатели с ОВЗ — 25 ч/нед.

Источник: Приказ Минпросвещения №269 от 04.04.2025, вступает в силу 01.09.2025

«Период охлаждения» по потребительским кредитам

Вводится обязательный отложенный период для получения кредита:

  • Сумма до 200 000 руб. — ответ банка/МФО не ранее чем через 4 часа после подписания договора.

  • Свыше 200 000 руб. — не ранее чем через 48 часов.

Источник

Усиление защиты от мошенничества

  • "Вторые руки" — возможность подключить доверенное лицо (например, родственника) для дополнительного подтверждения подозрительных переводов.

  • Банки и операторы связи обязаны предоставлять данные следственным органам по уголовным делам, включая информацию о счетах и связи.

Источник

Новые требования к обработке ПДн

С 1 сентября 2025 г.:

  • Согласие на обработку ПДн должно быть оформлено отдельно от иных документов и подписей.

  • Обезличенные персональные данные подлежат передаче в Единую информационную платформу национальной системы управления данными.

Источник: Федеральный закон № 156-ФЗ от 24.06.2025

Ответственность за передачу сим-карту

Запрещена передача абонентского номера третьим лицам. Исключение — близкие родственники (родители, дети, бабушки, дедушки).
Нарушение влечёт административную ответственность.

Источник: Федеральный закон № 281-ФЗ от 31.07.2025

Расширение перечня медицинских противопоказаний к вождению

С 1 сентября 2025 г. в список противопоказаний к управлению ТС добавлено:

  • "Общие расстройства психологического развития".

Также уточнены и дополнены иные медицинские показания и ограничения.

Источник: Распоряжение Правительства №892-р от 12.04.2025

Запрет рекламы на запрещённых сайтах

Запрещено размещение рекламы на сайтах, признанных запрещёнными на территории РФ (включая внесённые в реестр Роскомнадзора).

Источник

Упрощение подтверждения вида деятельности

Субъекты МСП освобождаются от ежегодного подтверждения основных видов экономической деятельности (ОКВЭД). Процедура упрощается в целях снижения административной нагрузки.

Источник

Защита от навязывания услуг

Запрещено:

  • Устанавливать автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных товаров/услуг.

  • Делать приобретение основного товара зависимым от покупки допуслуг.

