Маркировка звонков, персданные и «командированный» в офис удаленщик. Юридический дайджест #38

Согласие на обработку персональных данных — только отдельным документом



С 1 сентября 2025 года согласие на обработку ПДн нельзя включать в политику, оферту или другие документы — оно должно быть отдельным письменным документом.

Если нарушить — штрафы по ст. 13.11 КОАП РФ:

физлица — 10–15 тыс. руб.;

ИП и должностные лица — 100–300 тыс. руб.;

компании — 300–700 тыс. руб.

Штрафы за уклонение от проверок стали строже

Теперь штрафуют не только за отказ от проверки, но и за игнорирование любых запросов от контролирующих органов (например, о работе с самозанятыми).

Нужно ответить даже, если нечего предоставлять. Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Штрафы: