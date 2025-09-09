ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Алексей Деревянкин
Обзоры для бухгалтера

Маркировка звонков, персданные и «командированный» в офис удаленщик. Юридический дайджест #38

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

Маркировка звонков от компаний и ИП

С 1 сентября 2025 года все юрлица и ИП, звонящие на мобильные номера, обязаны заключить с оператором связи договор на отображение информации о себе при вызове. Без договора номера будут скрыты.

В договоре нужно указать:

  • название компании или ФИО ИП;

  • коммерческое обозначение;

  • вид деятельности (категория вызова);

  • текст до 32 символов (отображается у абонента);

  • список номеров для звонков.

Абонент увидит: категорию, название или ФИО (с пометкой "ИП").

Новые критерии риска при обработке персональных данных

С 5 сентября 2025 года обновлены критерии оценки риска. В группу "А" (высокий риск) теперь входят:

  • обработка данных более 100 тыс. человек в регионе или по РФ;

  • сбор согласия, когда оно по закону не требуется.

    Группа "Б" также изменена. Категория риска зависит от тяжести последствий и вероятности нарушения.

Согласие на обработку персональных данных — только отдельным документом

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку ПДн нельзя включать в политику, оферту или другие документы — оно должно быть отдельным письменным документом.
Если нарушить — штрафы по ст. 13.11 КОАП РФ:

  • физлица — 10–15 тыс. руб.;

  • ИП и должностные лица — 100–300 тыс. руб.;

  • компании — 300–700 тыс. руб.

Штрафы за уклонение от проверок стали строже
Теперь штрафуют не только за отказ от проверки, но и за игнорирование любых запросов от контролирующих органов (например, о работе с самозанятыми).
Нужно ответить даже, если нечего предоставлять.

Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Штрафы:

  • должностные лица — 5–10 тыс. руб.;

  • компании — 20–50 тыс. руб.

Вызов удалённого сотрудника в офис — это командировка

Если работник работает удалённо, его вызов в офис в другой город нужно оформлять как командировку (приказ, задание, оплата расходов).
Если не оформить — неявка не считается прогулом, а взыскание (вплоть до увольнения) — незаконным.
Суды (в т.ч. 1-й и 2-й КСОЮ) это подтверждают.

Работник может взыскать расходы через суд, если докажет, что поездка была по поручению.
Продление командировки — только письменно, по телефону недостаточно. Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Информации об авторе

Алексей Деревянкин

Алексей Деревянкин

8 подписчиков41 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы