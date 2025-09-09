Маркировка звонков, персданные и «командированный» в офис удаленщик. Юридический дайджест #38

Маркировка звонков от компаний и ИП
С 1 сентября 2025 года все юрлица и ИП, звонящие на мобильные номера, обязаны заключить с оператором связи договор на отображение информации о себе при вызове. Без договора номера будут скрыты.
В договоре нужно указать:
название компании или ФИО ИП;
коммерческое обозначение;
вид деятельности (категория вызова);
текст до 32 символов (отображается у абонента);
список номеров для звонков.
Абонент увидит: категорию, название или ФИО (с пометкой "ИП").
Новые критерии риска при обработке персональных данных
С 5 сентября 2025 года обновлены критерии оценки риска. В группу "А" (высокий риск) теперь входят:
обработка данных более 100 тыс. человек в регионе или по РФ;
сбор согласия, когда оно по закону не требуется.
Группа "Б" также изменена. Категория риска зависит от тяжести последствий и вероятности нарушения.
Согласие на обработку персональных данных — только отдельным документом
С 1 сентября 2025 года согласие на обработку ПДн нельзя включать в политику, оферту или другие документы — оно должно быть отдельным письменным документом.
Если нарушить — штрафы по ст. 13.11 КОАП РФ:
физлица — 10–15 тыс. руб.;
ИП и должностные лица — 100–300 тыс. руб.;
компании — 300–700 тыс. руб.
Штрафы за уклонение от проверок стали строже
Теперь штрафуют не только за отказ от проверки, но и за игнорирование любых запросов от контролирующих органов (например, о работе с самозанятыми).
Нужно ответить даже, если нечего предоставлять.
Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Штрафы:
должностные лица — 5–10 тыс. руб.;
компании — 20–50 тыс. руб.
Вызов удалённого сотрудника в офис — это командировка
Если работник работает удалённо, его вызов в офис в другой город нужно оформлять как командировку (приказ, задание, оплата расходов).
Если не оформить — неявка не считается прогулом, а взыскание (вплоть до увольнения) — незаконным.
Суды (в т.ч. 1-й и 2-й КСОЮ) это подтверждают.
Работник может взыскать расходы через суд, если докажет, что поездка была по поручению.
Продление командировки — только письменно, по телефону недостаточно. Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Начать дискуссию