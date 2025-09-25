Госуслуги при покупке алкоголя, 12 дней Нового года и прогулы удаленщика. Юридический дайджест #40

Изменения в праздничных и выходных днях на 2026 год

Выходные дни с 3 и 4 января (суббота и воскресенье) перенесены, что позволит россиянам отдохнуть 12 дней подряд в новогодние каникулы. Кроме того, нерабочим днём объявлен четверг — 31 декабря 2026 года.

С учётом переносов нерабочие периоды в 2026 году будут следующими:

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

с 21 по 23 февраля;

с 7 по 9 марта;

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

с 12 по 14 июня;

4 ноября;

31 декабря 2026 года.

Ранее на основе проекта соответствующего постановления были подготовлены производственные календари на 2026 год как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели.