Госуслуги при покупке алкоголя, 12 дней Нового года и прогулы удаленщика. Юридический дайджест #40

Предъявление данных из приложения «Госуслуги» вместо паспорта: утверждены законные случаи использования
С 30 сентября 2025 года граждане Российской Федерации получат право предоставлять паспортные данные через приложение «Госуслуги» организациям, включённым в специальный реестр, в следующих ситуациях:
для оформления доступа на объекты юридических лиц (в частности, в офисы с пропускной системой; исключение — организации, относящиеся к критической информационной инфраструктуре);
для подтверждения возраста при покупке алкоголя, табачных изделий, энергетических напитков и при посещении музеев или зрелищных мероприятий;
для удостоверения личности, например, при приёме или вручении регистрируемых почтовых отправлений.
Это — первый этап реализации президентского указа от 2023 года, который приравнял добровольное предоставление сведений через «Госуслуги» к предъявлению документа, удостоверяющего личность. Правительство уточнило, что речь идёт исключительно о паспорте гражданина РФ.
Чтобы попасть в спецреестр, организация должна подать заявление в Минцифры с приложением документов, подтверждающих сведения о юридическом лице, а также подключиться к сервису «ГосДоки». Граждане смогут воспользоваться новой возможностью, показав QR-код и фотографию, загруженную заранее в приложение «Госуслуги», — Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Изменения в праздничных и выходных днях на 2026 год
Выходные дни с 3 и 4 января (суббота и воскресенье) перенесены, что позволит россиянам отдохнуть 12 дней подряд в новогодние каникулы. Кроме того, нерабочим днём объявлен четверг — 31 декабря 2026 года.
С учётом переносов нерабочие периоды в 2026 году будут следующими:
с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;
с 21 по 23 февраля;
с 7 по 9 марта;
с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
с 12 по 14 июня;
4 ноября;
31 декабря 2026 года.
Ранее на основе проекта соответствующего постановления были подготовлены производственные календари на 2026 год как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели.
Новые налоговые инициативы Минфина: повышение НДС, изменения для МСП и другие поправки в НК РФ
Министерство финансов направило в правительство пакет законопроектов с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди ключевых предложений:
повышение основной ставки НДС с 20% до 22% при сохранении льготной ставки 10% на социально значимые товары (продукты питания, лекарства, медицинские изделия, детские товары и др.);
снижение порога доходов для применения УСН, при превышении которого организация обязана платить НДС, — с 60 млн до 10 млн рублей в год;
Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2026 года.
Суды поддержали увольнение сотрудника с гибридным форматом работы за систематические прогулы
Директор по развитию работал по гибридному графику: по четвергам он обязан был находиться на стационарном рабочем месте, остальные дни — удалённо. Это условие было зафиксировано приказом. В течение нескольких недель сотрудник не появлялся в офисе по четвергам, не представив уважительных причин. Работодатель уволил его за прогулы.
Суды всех трёх инстанций признали увольнение законным. Было установлено, что сотрудник знал о своих обязательствах, однако неоднократно и систематически их нарушал. Кроме того, занимая руководящую должность, он обязан был соблюдать трудовую дисциплину и подавать пример подчинённым, что также учли при вынесении решения, — Ирина Туркина
