Сайты, работающие без ограничений, налоговая реформа и новые обязанности банков. Юридический дайджест #46

Проект о новой обязанности банков и МФО при выдаче потребкредитов и займов внесен в Госдуму
Заемщиков надо будет специально уведомлять о подписании ими индивидуальных условий потребкредита или займа. Для этого нужно заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй договор. По нему банк либо МФО сообщает данные сведения бюро, а оно направляет уведомления в личные кабинеты заемщиков на Госуслугах (абз. 2 п. 2 ст. 2, абз. 2, 3 и 5 ст. 4 проекта).
В случае применения периода "охлаждения" сообщить также надо (абз. 5 - 7 ст. 4 проекта):
о праве заемщика отказаться от потребкредита или займа с указанием момента, до которого это можно сделать. Дата и время по Москве указываются с точностью до минут;
контакты кредитора, например телефон и адрес электронной почты, чтобы оповестить об отказе.
Новшество коснется физлиц, которые завершили процедуру регистрации в ЕСИА и не отказались получать данные уведомления через Госуслуги (абз. 4 ст. 4 проекта).
Минцифры расширило список сайтов, доступных во время ограничений работы мобильного интернета
Доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности стали сайты (сервисы):
Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информсистем, генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
Почты России и Альфа-Банка;
Честного знака;
Комсомольской правды, РИА "Новости", РБК, "Газета.Ru", "Lenta.ru", "Рамблер";
РЖД и "Tutu";
"Gismeteo", навигатор 2ГИС и такси "Максим".
Операторы мобильной связи уже реализовали нужные настройки для бесперебойного доступа к таким сервисам.На первом этапе в него включили сервисы Госуслуг и Яндекса, маркетплейсы, мессенджер Max и др.
Во втором чтении приняли законопроект про налоговую реформу 2026
Как многие и ожидали: для УСНщиков порог будет снижаться постепенно:
с 2026 года - до 20 млн рублей;
с 2027 года - до 15 млн:
с 2028 года - до 10 млн.
Второе чтение считается самым важным. Обычно к нему вносят все правки и предложения, и если их принимают, то законопроект так и доходит до третьего чтения, Совета Федерации и президента, — Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
