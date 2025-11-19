Сайты, работающие без ограничений, налоговая реформа и новые обязанности банков. Юридический дайджест #46

Проект о новой обязанности банков и МФО при выдаче потребкредитов и займов внесен в Госдуму

Заемщиков надо будет специально уведомлять о подписании ими индивидуальных условий потребкредита или займа. Для этого нужно заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй договор. По нему банк либо МФО сообщает данные сведения бюро, а оно направляет уведомления в личные кабинеты заемщиков на Госуслугах (абз. 2 п. 2 ст. 2, абз. 2, 3 и 5 ст. 4 проекта).

В случае применения периода "охлаждения" сообщить также надо (абз. 5 - 7 ст. 4 проекта):

о праве заемщика отказаться от потребкредита или займа с указанием момента, до которого это можно сделать. Дата и время по Москве указываются с точностью до минут;

контакты кредитора, например телефон и адрес электронной почты, чтобы оповестить об отказе.