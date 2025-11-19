ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Сайты, работающие без ограничений, налоговая реформа и новые обязанности банков. Юридический дайджест #46

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

Проект о новой обязанности банков и МФО при выдаче потребкредитов и займов внесен в Госдуму

Заемщиков надо будет специально уведомлять о подписании ими индивидуальных условий потребкредита или займа. Для этого нужно заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй договор. По нему банк либо МФО сообщает данные сведения бюро, а оно направляет уведомления в личные кабинеты заемщиков на Госуслугах (абз. 2 п. 2 ст. 2, абз. 2, 3 и 5 ст. 4 проекта).

В случае применения периода "охлаждения" сообщить также надо (абз. 5 - 7 ст. 4 проекта):

  • о праве заемщика отказаться от потребкредита или займа с указанием момента, до которого это можно сделать. Дата и время по Москве указываются с точностью до минут;

  • контакты кредитора, например телефон и адрес электронной почты, чтобы оповестить об отказе.

Новшество коснется физлиц, которые завершили процедуру регистрации в ЕСИА и не отказались получать данные уведомления через Госуслуги (абз. 4 ст. 4 проекта).

Минцифры расширило список сайтов, доступных во время ограничений работы мобильного интернета

Доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности стали сайты (сервисы):

  • Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информсистем, генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

  • Почты России и Альфа-Банка;

  • Честного знака;

  • Комсомольской правды, РИА "Новости", РБК, "Газета.Ru", "Lenta.ru", "Рамблер";

  • РЖД и "Tutu";

  • "Gismeteo", навигатор 2ГИС и такси "Максим".

Операторы мобильной связи уже реализовали нужные настройки для бесперебойного доступа к таким сервисам.На первом этапе в него включили сервисы Госуслуг и Яндекса, маркетплейсы, мессенджер Max и др.

Во втором чтении приняли законопроект про налоговую реформу 2026

Как многие и ожидали: для УСНщиков порог будет снижаться постепенно:

  • с 2026 года - до 20 млн рублей;

  • с 2027 года - до 15 млн:

  • с 2028 года - до 10 млн.

Второе чтение считается самым важным. Обычно к нему вносят все правки и предложения, и если их принимают, то законопроект так и доходит до третьего чтения, Совета Федерации и президента, — Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Алексей Деревянкин

Алексей Деревянкин

