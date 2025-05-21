Кризис на дворе, а деньги снять нельзя! Введут лимит в 100 тысяч?/ Ваши долги спишут без суда!

Кризис на дворе, а деньги снять нельзя! Введут лимит в 100 тысяч?

Что касается следующего документа – я вам сейчас презентую мой уже подготовленный обзор Федерального закона от 1 апреля 2025 года № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Я, честно говоря, уже делал по нему обзор, но закон настолько важный, что я просто обязан к нему возвращаться. Потому что он вносит изменения сразу в несколько законов, все во благо граждан – усиление мер по борьбе с киберпреступлениями, мошенничеством и, конечно же, во имя нашей с вами защиты.

Цель закона – оперативно предупреждать, выявлять и пресекать правонарушения с использованием информационно-коммуникационных технологий. То есть если раньше мошенники могли что-то там придумать, то теперь о нас позаботятся. Как? Ограничат доступ к вредоносной информации. А кто решит, какая информация вредная, а какая полезная? Ну, естественно, государство. Оно у нас теперь единственный авторитет по части того, что гражданам знать можно, а что нельзя.

Кто будет заниматься этой заботой? Все подряд – прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД, Центральный банк, коммерческие банки, операторы связи. Каждый из них внесет свою лепту. Причем вносятся поправки в закон о банковской деятельности: банки теперь обязаны передавать данные обо всех движениях денег в уполномоченные органы через систему единого взаимодействия. И вот самое прекрасное – вводится запрет на снятие наличных без согласия клиента через банкоматы. Ну, естественно, в целях нашей безопасности.

То есть, вы подошли к банкомату, а вдруг решили снять денег, но вдруг вы не согласны на снятие денег, несмотря на то, что вы сами туда подошли. Я вот не понимаю. Или речь идет о том, что вы карточку кому-то, наверное, другому отдаете, а вдруг этот человек снимает деньги без вашего согласия.

Вначале нужно будет проверить этого человека на признаки мошенничества, ограничить выдачу до 50 тысяч рублей сутками – от суток до 48 часов – в случае, если есть подозрения, и уведомить вас как клиента. Ну, наверное, чтобы я ничего не преувеличивал, дело будет так: банкомат на вас смотрит как солнце ясное, а дальше – про биометрию. Вы узнаете, что он будет вас узнавать с помощью биометрии. И видит, что это не вы. И он блокирует снятие наличных денег от суток до 48 часов, до тех пор пока вы сами лично, наверное, к банкомату не придете. Ну, как-то так. Ну, посмотрим, как будет применяться. Не знаю.

Ограничение выдачи наличных до 100 тысяч рублей в месяц. То есть вот это вот до 50 тысяч за раз – снятие наличных будет ограничено. И до 100 тысяч рублей в месяц при наличии данных у Центрального банка о попытках мошенничества. Я уже на этом останавливался, давайте еще и еще раз я на этом остановлюсь, потому что это крайне важно.

Вот смотрите, вот я, Туров Владимир Викторович. Я без всяких шуток вам скажу: мне по несколько раз звонят, я уже утрахался их блокировать. У меня уже платные блокираторы стоят, у меня стоит блокиратор Яндекса, у меня стоит блокиратор Сбера, у меня куча блокираторов уже стоит – все равно они прорываются. То есть попытки мошенничества в отношении меня были, мне пытались звонить, и я с ними неоднократно разговаривал.

Я уже симку просто отключаю, потому что везде Wi-Fi, можно связаться по-другому, я уже на хер симку выключаю, достали. И что же получается? Что же получается? Если моя или ваша фамилия попадет в списки Центрального банка и вообще коммерческих банков, что нам кто-то звонил и против нас были попытки мошенничества. Ну, если буквально читать этот закон, дословно читать его, то получается, что тогда тех людей, относительно которых у ЦБ есть сведения о попытках мошенничества против нас, нас ограничат 100 тысячами рублей в месяц.

А теперь, внимание, давайте я выскажу свое предположение. Как только в стране появятся первые признаки банковского кризиса, как только появятся первые признаки того, что коммерческий банк не в состоянии выплатить вам ваши деньги, а все предпосылки есть к тому, что очень скоро, к осени, возможно, мы увидим, что коммерческие банки не в состоянии вам выплачивать ваши деньги, просто не в состоянии.

В этом случае, так как попытки мошенничества и звонки от мошенников были в отношении каждого из нас, можно все население Российской Федерации посадить на паек 100 тысяч рублей в месяц и запретить снимать остальные деньги.

Еще раз: я ничего не выдумываю. 41 федеральный закон. Цитирую еще раз – «Ограничение выдачи наличных до 100 тысяч рублей в месяц при наличии данных Центрального банка о попытках мошенничества».

Обратите внимание – вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Вот как раз 1 сентября 2025 года все кризисные явления подоспеют, и можно будет сказать: «Граждане, дышите ровно, мы боремся с мошенниками, больше 100 тысяч рублей в месяц получить не сможете. Всем успехов». Понимаете?

Конечно же, с 1 сентября еще вводят запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования клиентов.

С одной стороны – запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования клиентов, а с другой – я вам на прошлой неделе давал постановление правительства: обязанность любых коммерческих организаций и ИП-шников специальным образом регистрировать свои мобильные телефоны у сотового оператора, получая от него разрешение в течение 10 дней, звонить гражданам только с конкретного телефона и только по конкретному поводу.

И получается такой замечательный замкнутый круг: мессенджера использовать не можешь, звонить будешь с разрешения. А дальше еще интереснее.

С 1 марта 2026 года предусматривается возможность биометрической аутентификации клиентов через Единую биометрическую систему. Ну, с банкомата там глазок на нас будет смотреть, будет идентифицировать нас и аутентифицировать.

Обязанность хранить копии доверенности на получение наличных – 5 лет. Ну, допустим, я выдал своему племяннику доверенность, чтобы он с моей карточкой мог в банкомат ходить, какую-то копейку получать. Теперь я эту доверенность должен буду хранить 5 лет. Так что получается… или кто будет хранить копии доверенности 5 лет – не знаю.

А так, ребят, везде опять биометрия, идентификация. Будут биометрировать и аутентифицировать всех продавцов и покупателей через маркетплейсеры — и все нормально. Все нормально, полная биометрия, идентификация, аутентификация у всех агрегаторов. Да здравствует цифровой мир, да здравствует полное цифровое рабство.

Все у нас хорошо. Главное, чтобы с первого сентября не заблокировали ваши деньги и разрешили вам снимать наличные. Уже как-то тогда выживем.

Ну и дальше тут много-много-много-много всего. Например, запрет передачи абонентских номеров третьим лицам, кроме членов семьи или близких родственников. С первого сентября 25 года свой мобильный телефон вы никому не можете дать – только жене, мужу, ребенку. Все, больше никому: ни симку, ни телефон. Никому.

Ну а дальше хорошие новости начинаются. Правда, хорошие, не ерничаю. Абоненты могут отказаться от рассылок и массовых вызовов, операторы обязаны прекратить их. Массовые вызовы будут требовать согласия абонента. Запрет использования – уже говорил – иностранных мессенджеров. Ну и так далее.

Ну, короче, в этом замечательном законе больше всего мне не нравится вот этот пункт, который может потенциально ограничить всех граждан России на снятие наличных до 100 тысяч рублей в месяц. Но, обратите внимание – до 100. Может быть, ограничат 50, может быть, 30 тысячами. Все будет зависеть, так сказать, от сложности международной обстановки и от того, как нам придется бороться с врагами осенью этого года.