Кризис на дворе, а деньги снять нельзя! Введут лимит в 100 тысяч?/ Ваши долги спишут без суда!

Пройдемся быстренько по новостям.
Когда россияне перейдут на голубиную почту?
Первую новость я бы озаглавил так: какой у нас будет следующий шаг и когда мы перейдем на голубиную почту.
После нескольких отключений мобильного интернета в начале мая в среде малого и среднего бизнеса возникла идея срочно переходить на проводную или фиксированную связь. По данным провайдеров, спрос на этот тип подключений в период майских праздников вырос на 67%.
Эксперты отмечают: те представители бизнеса, для кого стабильная связь критически важна, вынуждены срочно изыскивать резервные каналы коммуникации.
Как рассказали в Ростелекоме, в период 5-6 мая, после первого временного отключения мобильного интернета в Москве (связанного с введением дополнительных мер безопасности), на 40% вырос трафик на сайт с продуктами для малого и среднего бизнеса – там можно оставить заявку, в том числе на подключение интернета для бизнеса. А количество заявок на подключение широкополосного доступа в Москве увеличилось на 67%.
Вот шутки шутками, а интересно, до каких мер мы доползем в части, касающейся создания нашего духовно скрепного национального интернета, чтобы ни в коем случае россияне не могли выходить на какие-то там вражеские ресурсы.
Шутки шутками, но в этой стать всего не расскажу. А мы движемся в этом направлении.
Теперь счет можно разблокировать только с родственниками
Следующая новость. Коммерческие банки начали требовать от клиентов приходить в отделение вместе с родственниками, чтобы разблокировать счета, если есть подозрение на мошенничество.
Ну, то есть, вдруг вас мошенники облапошили, банк блокирует счета. Или даже только собираются облапошить, и вам блокируют счета. Вы приходите, говорите: «Разблокируйте мне счет», а вам в ответ: «Нет, приведите родственников. Пусть они докажут, что вы вменяемы и не находитесь под воздействием мошенников».
Цитирую: «Это делается для дополнительной защиты и предотвращения мошеннических операций, даже если клиент не использовал никаких сервисов с контролем со стороны близких».
Вот как-то так, как-то так, как-то так.
Кризис сельхозтехники. Продажи упали на 32%!
Следующая новость – она на самом деле относится не только к бизнесменам, она касается всех граждан.
Не то чтобы нам грозит продовольственный кризис. Нет, продовольственного кризиса не будет. Ну да, рост цен, ну да, какие-то дефициты. Но вот та новость, которую я вам сейчас дам, наносит отложенный удар по сельскому хозяйству. Причем не из-за заморозков.
Речь о следующем: поставки российской сельхозтехники на внутренний рынок рухнули на треть. В первом квартале 2025 года в России резко сократились продажи отечественной сельскохозяйственной техники. А импортной, как вы понимаете, нет.
В денежном выражении показатель упал до 38 млрд рублей – это на 33% меньше относительно аналогичного периода прошлого года. Это официальные данные профильной ассоциации Росспецмаш.
33% падения — это, мягко говоря, много. В лидерах падения оказались зерноуборочные комбайны и сельскохозяйственные тракторы. Продажи этих категорий рухнули на 58,3%.
Обратите внимание: я вам сейчас называю официальные цифры от наших духовно скрепных властей, а не каких-то там западных иностранных агентов.
Итак, продажа тракторов и комбайнов рухнула. Комбайнов – на 58,3%, тракторов – на 39%. Продажа кормоуборочных самоходных комбайнов – минус 32,5%, опрыскивателей – минус 30%, зерноочистительных машин – минус 25,3%, борон – минус 23%, культиваторов -минус 17,4%, жаток – минус 13,2%, плугов – минус 13%, сеялок – минус 4,5%… И так далее, и так далее, и так далее.
Причины этого в Росспецмаше назвали вполне понятные: высокая ключевая ставка, низкая доходность у сельхозтоваропроизводителей, проще говоря – денег у людей нет. Дело дошло до того, что даже в Беларуси картошка у нас становится дефицитным товаром.
Еще раз – голода никто не прогнозирует. Но отдельные дефициты будут. Выпадение товаров с полок – возможно. Может быть, введут какие-то карточки для малообеспеченных. Неурожай в определенной степени тоже уже объявлен: и по озимым, и по фруктам, и по овощам.
Ну, еще раз – все нормально, прорвемся. Просто качество еды станет похуже, а есть будем пореже.
Банкиры предлагают разделить ответственность за хищение денег мошенниками с операторами связи
Следующая новость. Банкиры предлагают разделить ответственность за хищение денег телефонными мошенниками с операторами связи.
Логика такая: если банк был предупрежден о подозрительном номере и все равно провел перевод – деньги возвращает банк. А если банк предупрежден не был, значит, возвращать деньги должен сотовый оператор.
Об этом, кстати, пишет газета Коммерсант, и это мнение самих коммерческих банков.
Сафонов предложил нормативный НДФЛ для «богатых бездельников»
Что касается следующей новости, то я считаю, срочно надо принять этот закон. Ну, а как, у нас же мало хороших и разных законов, а тут целый профессор Финансового университета Александр Сафонов предлагает ввести фиксированный налог на доходы физических лиц и взнос в обязательное медицинское страхование для всех граждан, получающих теневые доходы, и для профессиональных бездельников, чтобы они начали вносить свой вклад в государственную казну, пользуясь социальными благами.
Давайте я процитирую полностью:
«Для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и профессиональных бездельников на иждивении можно было бы ввести по закону фиксированный налог на доходы физических лиц и взнос в фонд обязательного медицинского страхования, поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну».
Вот, ребят, кого же профессор финансового университета при правительстве России, внимание, при правительстве России Александр Сафонов, отнес к профессиональным бездельникам?
К профессиональным бездельникам он отнес детей богатых родителей, домохозяек, лиц, живущих за счет своих родственников или знакомых, граждан, получающих пособия на детей (за исключением тех, кто ухаживает за инвалидами или многодетными родителями), а также профессиональных «безработных» – это так называемая «теневая занятость», которой, как правило, занимаются студенты, пенсионеры и подобные категории.
Вот теперь все они – профессиональные бездельники, согласно профессору Александру Сафонову, и должны платить фиксированный налог на доходы физических лиц и фиксированные страховые взносы.
Надеюсь, эта «восхитительная» инициатива уважаемого профессора из университета при правительстве Российской Федерации не станет федеральным законом, и нас минует чаша сия, так сказать.
Теперь зажигалки – только по паспорту?
Ну а теперь перехожу к основным новостям.
Слушайте, просто чисто по приколу даю, ну чисто по приколу. У меня уже есть отредактированный документ, потому что оригинал показывать бессмысленно – без бутылки водки не разобраться. Это Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 апреля 2025 года № 255н «Об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст лица, приобретающего потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения». Речь идет о потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения.
К таким товарам относятся зажигалки, микроскопические баллончики для заправки зажигалок, маленькие баллончики для заправки газовых горелок (например, которыми туристы пользуются для подогрева еды) и подобные изделия.
Короче, теперь, согласно этому приказу (возможно, он уже вступил в действие), чтобы купить газовый баллончик, газовую зажигалку и подобные товары, вы обязаны предъявить либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо один из следующих документов: иностранный паспорт, временное удостоверение личности, дипломатический или служебный паспорт – полный список документов есть в приказе.
Когда вы приходите в магазин и просите газовый баллончик, вам обязательно скажут: «Покажите паспорт». Если у вас паспорт дома, придется предъявить один из альтернативных документов.
Для продавцов приказ устанавливает четкий и закрытый перечень документов, которые они обязаны требовать у покупателей таких потенциально опасных газосодержащих бытовых товаров, чтобы подтвердить совершеннолетие. Если продавец этого не сделает, то его могут наказать.
Можно я даже комментировать это не буду – у тебя право уйти на фронт и право купить зажигалку появляются одновременно. Вот такая логика. Зато детям с четвертого класса будут устраивать военную подготовку: учить сбивать дроны, петь революционные песни. Начнем с двух лет – воспитывать в духе наших духовных скреп с самого рождения. А зажигалку – только с 18.
Ну конечно, этот приказ Минздрава просто переполнен здравым смыслом. В нем вся забота о нас с вами.
Кризис на дворе, а деньги снять нельзя! Введут лимит в 100 тысяч?
Что касается следующего документа – я вам сейчас презентую мой уже подготовленный обзор Федерального закона от 1 апреля 2025 года № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Я, честно говоря, уже делал по нему обзор, но закон настолько важный, что я просто обязан к нему возвращаться. Потому что он вносит изменения сразу в несколько законов, все во благо граждан – усиление мер по борьбе с киберпреступлениями, мошенничеством и, конечно же, во имя нашей с вами защиты.
Цель закона – оперативно предупреждать, выявлять и пресекать правонарушения с использованием информационно-коммуникационных технологий. То есть если раньше мошенники могли что-то там придумать, то теперь о нас позаботятся. Как? Ограничат доступ к вредоносной информации. А кто решит, какая информация вредная, а какая полезная? Ну, естественно, государство. Оно у нас теперь единственный авторитет по части того, что гражданам знать можно, а что нельзя.
Кто будет заниматься этой заботой? Все подряд – прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД, Центральный банк, коммерческие банки, операторы связи. Каждый из них внесет свою лепту. Причем вносятся поправки в закон о банковской деятельности: банки теперь обязаны передавать данные обо всех движениях денег в уполномоченные органы через систему единого взаимодействия. И вот самое прекрасное – вводится запрет на снятие наличных без согласия клиента через банкоматы. Ну, естественно, в целях нашей безопасности.
То есть, вы подошли к банкомату, а вдруг решили снять денег, но вдруг вы не согласны на снятие денег, несмотря на то, что вы сами туда подошли. Я вот не понимаю. Или речь идет о том, что вы карточку кому-то, наверное, другому отдаете, а вдруг этот человек снимает деньги без вашего согласия.
Вначале нужно будет проверить этого человека на признаки мошенничества, ограничить выдачу до 50 тысяч рублей сутками – от суток до 48 часов – в случае, если есть подозрения, и уведомить вас как клиента. Ну, наверное, чтобы я ничего не преувеличивал, дело будет так: банкомат на вас смотрит как солнце ясное, а дальше – про биометрию. Вы узнаете, что он будет вас узнавать с помощью биометрии. И видит, что это не вы. И он блокирует снятие наличных денег от суток до 48 часов, до тех пор пока вы сами лично, наверное, к банкомату не придете. Ну, как-то так. Ну, посмотрим, как будет применяться. Не знаю.
Ограничение выдачи наличных до 100 тысяч рублей в месяц. То есть вот это вот до 50 тысяч за раз – снятие наличных будет ограничено. И до 100 тысяч рублей в месяц при наличии данных у Центрального банка о попытках мошенничества. Я уже на этом останавливался, давайте еще и еще раз я на этом остановлюсь, потому что это крайне важно.
Вот смотрите, вот я, Туров Владимир Викторович. Я без всяких шуток вам скажу: мне по несколько раз звонят, я уже утрахался их блокировать. У меня уже платные блокираторы стоят, у меня стоит блокиратор Яндекса, у меня стоит блокиратор Сбера, у меня куча блокираторов уже стоит – все равно они прорываются. То есть попытки мошенничества в отношении меня были, мне пытались звонить, и я с ними неоднократно разговаривал.
Я уже симку просто отключаю, потому что везде Wi-Fi, можно связаться по-другому, я уже на хер симку выключаю, достали. И что же получается? Что же получается? Если моя или ваша фамилия попадет в списки Центрального банка и вообще коммерческих банков, что нам кто-то звонил и против нас были попытки мошенничества. Ну, если буквально читать этот закон, дословно читать его, то получается, что тогда тех людей, относительно которых у ЦБ есть сведения о попытках мошенничества против нас, нас ограничат 100 тысячами рублей в месяц.
А теперь, внимание, давайте я выскажу свое предположение. Как только в стране появятся первые признаки банковского кризиса, как только появятся первые признаки того, что коммерческий банк не в состоянии выплатить вам ваши деньги, а все предпосылки есть к тому, что очень скоро, к осени, возможно, мы увидим, что коммерческие банки не в состоянии вам выплачивать ваши деньги, просто не в состоянии.
В этом случае, так как попытки мошенничества и звонки от мошенников были в отношении каждого из нас, можно все население Российской Федерации посадить на паек 100 тысяч рублей в месяц и запретить снимать остальные деньги.
Еще раз: я ничего не выдумываю. 41 федеральный закон. Цитирую еще раз – «Ограничение выдачи наличных до 100 тысяч рублей в месяц при наличии данных Центрального банка о попытках мошенничества».
Обратите внимание – вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Вот как раз 1 сентября 2025 года все кризисные явления подоспеют, и можно будет сказать: «Граждане, дышите ровно, мы боремся с мошенниками, больше 100 тысяч рублей в месяц получить не сможете. Всем успехов». Понимаете?
Конечно же, с 1 сентября еще вводят запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования клиентов.
С одной стороны – запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования клиентов, а с другой – я вам на прошлой неделе давал постановление правительства: обязанность любых коммерческих организаций и ИП-шников специальным образом регистрировать свои мобильные телефоны у сотового оператора, получая от него разрешение в течение 10 дней, звонить гражданам только с конкретного телефона и только по конкретному поводу.
И получается такой замечательный замкнутый круг: мессенджера использовать не можешь, звонить будешь с разрешения. А дальше еще интереснее.
С 1 марта 2026 года предусматривается возможность биометрической аутентификации клиентов через Единую биометрическую систему. Ну, с банкомата там глазок на нас будет смотреть, будет идентифицировать нас и аутентифицировать.
Обязанность хранить копии доверенности на получение наличных – 5 лет. Ну, допустим, я выдал своему племяннику доверенность, чтобы он с моей карточкой мог в банкомат ходить, какую-то копейку получать. Теперь я эту доверенность должен буду хранить 5 лет. Так что получается… или кто будет хранить копии доверенности 5 лет – не знаю.
А так, ребят, везде опять биометрия, идентификация. Будут биометрировать и аутентифицировать всех продавцов и покупателей через маркетплейсеры — и все нормально. Все нормально, полная биометрия, идентификация, аутентификация у всех агрегаторов. Да здравствует цифровой мир, да здравствует полное цифровое рабство.
Все у нас хорошо. Главное, чтобы с первого сентября не заблокировали ваши деньги и разрешили вам снимать наличные. Уже как-то тогда выживем.
Ну и дальше тут много-много-много-много всего. Например, запрет передачи абонентских номеров третьим лицам, кроме членов семьи или близких родственников. С первого сентября 25 года свой мобильный телефон вы никому не можете дать – только жене, мужу, ребенку. Все, больше никому: ни симку, ни телефон. Никому.
Ну а дальше хорошие новости начинаются. Правда, хорошие, не ерничаю. Абоненты могут отказаться от рассылок и массовых вызовов, операторы обязаны прекратить их. Массовые вызовы будут требовать согласия абонента. Запрет использования – уже говорил – иностранных мессенджеров. Ну и так далее.
Ну, короче, в этом замечательном законе больше всего мне не нравится вот этот пункт, который может потенциально ограничить всех граждан России на снятие наличных до 100 тысяч рублей в месяц. Но, обратите внимание – до 100. Может быть, ограничат 50, может быть, 30 тысячами. Все будет зависеть, так сказать, от сложности международной обстановки и от того, как нам придется бороться с врагами осенью этого года.
Ваши долги спишут без суда!
И заканчивая, покажу еще один документ. Он интересный тоже, я подготовил обзор – это обзор Проекта Федерального закона № 782260-8 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 12 и 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (о внесудебном порядке взыскания задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов). И в этом обзоре много-много всего интересного. В этом документе, в этом законопроекте идея, ребят, такая. Давайте одной фразой, чтоб долго не тянуть – одной фразой идею.
Теперь, как только этот законопроект станет законом, любые долги с граждан будут взыскивать без суда и следствия. Сейчас, чтобы налоговики, например, или еще какой-то орган взыскал с вас долги, нужно обращаться в суд, дальше – судебное решение, дальше – постановление суда на взыскание долга, дальше – служба судебных приставов и прочее. А теперь долги с граждан будут взыскивать без каких бы то ни было судебных решений. В том числе этим будут заниматься налоговые органы.
Вы там задолжали налог на имущество за квартиру, за баню не заплатили или за теплицу не заплатили. Вы скажете: что ты несешь, за теплицу налог платить не надо. Нет, надо, если там дорожки проложены бетонные, еще что-то. Посмотрите, там все зависит от связки с землей. За пандусы будете платить налоги, за автостоянки, за мусорки, за асфальт во дворе – за все это будут платиться налоги. Закон уже принят.
Соответственно, если ты налог какой-то не заплатил, раньше через суд тебя могли деньги взять – сейчас нет. Сейчас напрямую твои карточки, счета – все арестуют и заберут у тебя налоги. Взыскание проводится последовательно: сначала очистят ваши банковские счета, потом у вас заберут цифровые рубли, потом заберут наличные, потом имущество пользования, потом иное имущество, кроме личного.
Что вам оставят? Согласно Гражданского кодекса, вам оставят продукты питания – откройте, почитайте, я ничего не выдумываю – на сумму до 10 тысяч рублей. На самом деле, конечно, никто продукты питания забирать не будет, но по закону могут изъять и оставить продукты питания на сумму до 10 тысяч рублей.
Опять же оргтехника… Ну, может быть, старый телефон никому не нужен, его никто забирать не будет. Но вообще по закону оргтехнику вам оставят совокупной стоимостью до 10 тысяч рублей. Остальное тоже должны забирать.
Что еще оставят? Инвалидную коляску оставят – так написано в Гражданском кодексе, по-моему, статья 462, как-то так. Можете проверить мои слова. Что еще оставят? А костыли по закону изъять нельзя.
Надо мне было открыть Гражданский кодекс и прям зачитать. Там все очень интересно и все очень весело. Поэтому, граждане, ну, я думаю, что вы поддержите государство в его желании взыскивать долги с граждан без суда и следствия, потому что таким образом государство сэкономит кучу денег.
И этот закон вступает в силу, так написано в законопроекте, с 1 ноября 2025 года. Так что с 1 ноября 2025 года, как раз в период уплаты имущественных налогов, не удивляйтесь, если с вашей карточки начнут списывать деньги без вашего ведома. Знайте, что теперь это все законно.
Итоги
Вот такой получился сегодня обзор. Он, я бы сказал, даже ласковый, не страшный. Вот как-то так. С вас за мою работу, если вам не трудно: лайк, комментарий, ребята. И подписывайтесь на мой блог.
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Спасибо и всем удачи!
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