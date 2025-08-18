Госключ подвяжут к МАХ!/ Кредитные каникулы для самозанятых и МСП/ За долги изымут имущество?

С 1 октября самозанятые и МСП уйдут на кредитные каникулы

Вот перед вами, уважаемые дамы и господа, Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 276-ФЗ «Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика – субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика – физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Когда я начал его изучать, подумал: «Ура, ура, ура! Микробизнес, малый бизнес, средний бизнес – те, у кого куча кредитов и кто не может выполнять свои обязательства по безумным процентным ставкам, наконец-то получат помощь».

И да, идея на первый взгляд хорошая. Но, когда вчитался, обнаружил несколько ловушек. Мягко говоря, воспользоваться этим законом смогут далеко не все бизнесмены.

Суть вот в чем. После 1 октября 2025 года, если вы самозанятый и сумма вашего долга не превышает 10 млн рублей, вы можете получить отсрочку по уплате кредита на шесть месяцев. Если у вас микропредприятие (годовые обороты до 120 млн рублей, а сумма кредита не превышает 60 млн рублей) – отсрочка тоже положена. Для малых предприятий – оборот до 800 млн рублей, а кредит до 400 млн – по идее, та же история.

Если у вас предприятие с оборотами от 800 млн до 2-3 млрд и у вас задолженность перед банками не более 1 млрд, тоже должны получить отсрочки по кредиту. Казалось бы, отлично, сейчас побегу, пойду, возьму отсрочки по кредиту на 6 месяцев, спасу свой бизнес, выживу. Одну секундочку, вначале скачайте целиком этот закон и поизучайте его, ибо здесь, в этом законе есть масса ограничений.

Я вам сейчас эти ограничения покажу. Вот смотрите, давайте сразу: первое, что мы должны знать, что закон не распространяется на многочисленные там микрофинансовые организации за крайне редким исключением. Отсрочку по кредиту вы можете получить только, если вы этот кредит взяли в банке.

И даже если вы взяли кредит в банке, не так-то просто получить эту отсрочку по кредиту. Вы должны выполнить требования заемщика о предоставлении льготного требования заемщика о предоставлении льготного периода. Заемщик, да, в любой момент может обратиться к кредитору, чтобы ему дали отсрочку. Но, но внимание, смотрим сюда с вами, читаем.

«Заемщик в любой момент в течение срока действия кредита/займа вправе обратиться к кредитору в банк с требования предоставления льготного периода при одновременном соблюдении следующих условий…» И вот если вы выполните все эти условия, только в этом случае вы сможете получить отсрочку.

Итак, первое условие. Размер кредита не должен превышать те лимиты, которые я только что показал. Для самозанятых, еще раз, 10 млн рублей. Для микропредприятий размер кредита не должен превышать 60 млн рублей. Для малых предприятий – 400 млн рублей, для средних предприятий – 1 млрд. Ну, это как бы ладно. Следующее условие. В течение 5 лет до дня направления вами заемщикам требования о предоставлении льготного периода не изменялись условия договора по этому кредиту.

А если вы уже с банком как-то меняли условия договора, то все, уже вы пролетаете. Дальше следующее условие. И все эти условия необходимо выполнить одновременно. Понимаете?

Давайте так. Я не буду перечислять все эти условия. Все они перечислены в законе, остановитесь, почитайте. Я назову лишь некоторые. Вот уже шестое условие – на день получения кредитором требования о предоставлении льготного периода срок ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по возврату суммы кредита займа по уплате процентов за использование кредитом не превышал 30 календарных дней.

Дорогие мои человеки, одного этого достаточно, чтобы вы не получили отсрочку по кредиту. То есть вот вы бизнесмен, вы банку должны 60 млн рублей, там 60-76 млн рублей, неважно. И если вы хотя бы один раз просрочили выплату процентов или тела кредита более чем на 30 дней, вы уже не сможете претендовать на шестимесячную отсрочку, понимаете?

Или седьмое условие. На день получения кредитором требования, то есть на день получения банком вашего требования о предоставлении льготного периода, отсутствуют предусмотренные законом или договором основания для предъявления требования кредитора о досрочном возврате. То есть если вы в договоре хоть что-то нарушили и там присутствует хоть какая-то зацепка, когда банк может потребовать от вас досрочно вернуть кредит, все, вы на отсрочку не имеете права.

Или на день получения кредитором, то есть банком, требования предоставления льготного периода вы, заемщик, должны не находиться в процессе реорганизации и ликвидации. Ну и так далее и так далее и так далее.

То есть получается, что идея хорошая – помочь микро-, малому и среднему бизнесу, но вы одновременно должны выполнить все эти условия. И вот если вы одновременно способны выполнить все эти условия, тогда милости просим – идите и получите отсрочку на 6 месяцев.

Господа бизнесмены, тем не менее, шутки шутками, ситуация трудная. А, соответственно, вы как минимум скачайте у меня в телеге этот документ и проверьте себя любимого на соответствие этим условиям. Вдруг вы все-таки подпадете под эти условия, и тогда вы действительно сможете получить отсрочку. Что вам это дает? Если у вас микро-, малый, средний бизнес, вы вообще эти 6 месяцев платить не будете, но проценты стандартные вам будут начисляться. Если у вас средний бизнес, в этом случае вы будете платить проценты, но вы не будете погашать тело кредита. Поэтому какому-то количеству людей этот федеральный закон точно поможет. Кому поможет – воспользуйтесь этим.