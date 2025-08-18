Госключ подвяжут к МАХ!/ Кредитные каникулы для самозанятых и МСП/ За долги изымут имущество?

Меня зовут Владимир Туров. Бизнесом занимаюсь с девяносто второго года. Моя юридическая компания занимается оптимизацией налогов. Я также являюсь финансовым консультантом. Впрочем, у нас не так много времени, поэтому давайте быстро, коротко и по делу.
С 1 октября самозанятые и МСП уйдут на кредитные каникулы
Вот перед вами, уважаемые дамы и господа, Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 276-ФЗ «Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика – субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика – физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Когда я начал его изучать, подумал: «Ура, ура, ура! Микробизнес, малый бизнес, средний бизнес – те, у кого куча кредитов и кто не может выполнять свои обязательства по безумным процентным ставкам, наконец-то получат помощь».
И да, идея на первый взгляд хорошая. Но, когда вчитался, обнаружил несколько ловушек. Мягко говоря, воспользоваться этим законом смогут далеко не все бизнесмены.
Суть вот в чем. После 1 октября 2025 года, если вы самозанятый и сумма вашего долга не превышает 10 млн рублей, вы можете получить отсрочку по уплате кредита на шесть месяцев. Если у вас микропредприятие (годовые обороты до 120 млн рублей, а сумма кредита не превышает 60 млн рублей) – отсрочка тоже положена. Для малых предприятий – оборот до 800 млн рублей, а кредит до 400 млн – по идее, та же история.
Если у вас предприятие с оборотами от 800 млн до 2-3 млрд и у вас задолженность перед банками не более 1 млрд, тоже должны получить отсрочки по кредиту. Казалось бы, отлично, сейчас побегу, пойду, возьму отсрочки по кредиту на 6 месяцев, спасу свой бизнес, выживу. Одну секундочку, вначале скачайте целиком этот закон и поизучайте его, ибо здесь, в этом законе есть масса ограничений.
Я вам сейчас эти ограничения покажу. Вот смотрите, давайте сразу: первое, что мы должны знать, что закон не распространяется на многочисленные там микрофинансовые организации за крайне редким исключением. Отсрочку по кредиту вы можете получить только, если вы этот кредит взяли в банке.
И даже если вы взяли кредит в банке, не так-то просто получить эту отсрочку по кредиту. Вы должны выполнить требования заемщика о предоставлении льготного требования заемщика о предоставлении льготного периода. Заемщик, да, в любой момент может обратиться к кредитору, чтобы ему дали отсрочку. Но, но внимание, смотрим сюда с вами, читаем.
«Заемщик в любой момент в течение срока действия кредита/займа вправе обратиться к кредитору в банк с требования предоставления льготного периода при одновременном соблюдении следующих условий…» И вот если вы выполните все эти условия, только в этом случае вы сможете получить отсрочку.
Итак, первое условие. Размер кредита не должен превышать те лимиты, которые я только что показал. Для самозанятых, еще раз, 10 млн рублей. Для микропредприятий размер кредита не должен превышать 60 млн рублей. Для малых предприятий – 400 млн рублей, для средних предприятий – 1 млрд. Ну, это как бы ладно. Следующее условие. В течение 5 лет до дня направления вами заемщикам требования о предоставлении льготного периода не изменялись условия договора по этому кредиту.
А если вы уже с банком как-то меняли условия договора, то все, уже вы пролетаете. Дальше следующее условие. И все эти условия необходимо выполнить одновременно. Понимаете?
Давайте так. Я не буду перечислять все эти условия. Все они перечислены в законе, остановитесь, почитайте. Я назову лишь некоторые. Вот уже шестое условие – на день получения кредитором требования о предоставлении льготного периода срок ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по возврату суммы кредита займа по уплате процентов за использование кредитом не превышал 30 календарных дней.
Дорогие мои человеки, одного этого достаточно, чтобы вы не получили отсрочку по кредиту. То есть вот вы бизнесмен, вы банку должны 60 млн рублей, там 60-76 млн рублей, неважно. И если вы хотя бы один раз просрочили выплату процентов или тела кредита более чем на 30 дней, вы уже не сможете претендовать на шестимесячную отсрочку, понимаете?
Или седьмое условие. На день получения кредитором требования, то есть на день получения банком вашего требования о предоставлении льготного периода, отсутствуют предусмотренные законом или договором основания для предъявления требования кредитора о досрочном возврате. То есть если вы в договоре хоть что-то нарушили и там присутствует хоть какая-то зацепка, когда банк может потребовать от вас досрочно вернуть кредит, все, вы на отсрочку не имеете права.
Или на день получения кредитором, то есть банком, требования предоставления льготного периода вы, заемщик, должны не находиться в процессе реорганизации и ликвидации. Ну и так далее и так далее и так далее.
То есть получается, что идея хорошая – помочь микро-, малому и среднему бизнесу, но вы одновременно должны выполнить все эти условия. И вот если вы одновременно способны выполнить все эти условия, тогда милости просим – идите и получите отсрочку на 6 месяцев.
Господа бизнесмены, тем не менее, шутки шутками, ситуация трудная. А, соответственно, вы как минимум скачайте у меня в телеге этот документ и проверьте себя любимого на соответствие этим условиям. Вдруг вы все-таки подпадете под эти условия, и тогда вы действительно сможете получить отсрочку. Что вам это дает? Если у вас микро-, малый, средний бизнес, вы вообще эти 6 месяцев платить не будете, но проценты стандартные вам будут начисляться. Если у вас средний бизнес, в этом случае вы будете платить проценты, но вы не будете погашать тело кредита. Поэтому какому-то количеству людей этот федеральный закон точно поможет. Кому поможет – воспользуйтесь этим.
Вас сократили? Продолжите получать зарплату
А мы продолжаем. Вступил в силу вот этот федеральный закон – Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Обратите внимание, у нас полгода не прошло, уже больше 300 законов принято. И согласно этого закона, давайте я сразу по-человечески поясню ситуацию. Допустим, вы как гражданин Российской Федерации, у вас было основное место работы и было какое-то совместительство, да, вы работали где-то по совместительству.
Так вот, ребят, даже если вы с основного места работы уже уволились, и у вас осталось только совместительство, если в организации проходят сокращения или увольнения, то теперь, согласно этого закона, несмотря на то, что вы совместитель, вам при увольнении положены все льготы, которые были бы положены сотруднику, если бы это место работы считалось основным.
Что это за льготы? Если ваша компания куда-то переезжает, то, согласно статье 318, это еще не увольнение, а переезд. Вам должны заплатить за дорогу, подъемные, оплатить жилье и так далее. Если же проводится сокращение персонала и вас увольняют, то в этом случае, несмотря на то, что вы были совместителем, вам, согласно статье 178 Трудового кодекса, должны выплатить месячную заработную плату.
Дальше: вы уволились, получили месячную заработную плату и начинаете искать работу. Если в течение двух месяцев вы ее не нашли, то работодатель, который ликвидировал компанию и сократил вас, даже если компании уже нет в природе, бывшие учредители из своего собственного кармана должны выплатить вам еще за два месяца заработную плату.
Внимание -такова норма социалистической справедливости в нашей стране. То есть бизнесмен обанкротился, закрыл организацию, но кого это волнует? Он должен выплатить месячную заработную плату при сокращении, а затем, несмотря на долги и отсутствие денег, еще два месяца содержать вас за свой счет из личных средств. А затем, с разрешения центра занятости, если и в третий месяц вы не нашли работу, по решению центра занятости этот бизнесмен выплатит вам зарплату и за третий месяц.
Вот такой расклад. Можете проверить мои слова – почитать 178 статью Трудового кодекса. Там все это есть. №306-ФЗ подписан, он действует.
Пачка новых штрафов! Кого они коснутся?
Следующий закон. Ничего удивительного – штрафы, штрафы, штрафы. Вот перед вами Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». У нас 31 июля их штук 90 таких законов было подписано. Я акцент делаю на слове «подписано».
В чем же дело здесь? Бояться вам, гражданам, этого закона не надо. Сейчас покажу, почему обычным гражданам его бояться особо не стоит. Смотрите: незаконная передача номера телефона другому лицу. Если гражданин незаконно передал номер телефона другому лицу – штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Уважаемые дамы и господа, к вам это точно не относится. Показываю прямо, что написано в законе, чтобы снять вопросы и убрать страхи. Вот статья 13.29 и 13.29.1 – передача абонентского номера, то есть номера телефона. Вы трубку дали другому лицу – и, мол, на 50 тысяч вас могут оштрафовать. Нет. Смотрите примечание: если вы безвозмездно, на короткое время передали свой номер другому лицу для получения им услуг связи в личных целях – никаких проблем у вас не будет.
Вы можете родственнику передать свой номер телефона или симку, можете вообще постороннему человеку дать симку. Вас штрафовать никто не будет при условии, что с этой симки не будут совершены никакие преступления. Поэтому обычная передача номера телефона куму, сыну, брату, дочке, мужу, жене и так далее караться не будет.
Точно так же, ребят, есть штраф, если вы, допустим, дали свой логин и пароль от Госуслуг кому-то. Да, формально штраф предусмотрен, но и тут – ради бога, можете передавать логин и пароль от Госуслуг или любых других сервисов. За это вас тоже карать не будут.
Вот смотрите. Передача информации, необходимой для регистрации или авторизации вас, пользователя, на каком-то сайте в интернете, в том числе на Госуслугах. Да, формально за это положен штраф 30–50 тысяч рублей, но только если через эти данные было совершено мошенничество или что-то подобное. А так, пожалуйста, вот примечание к этой статье:
«Не является административным правонарушением передача своего логина и пароля другому человеку, если она осуществляется для правомерного использования таким лицом функционала ресурса по поручению пользователя и так далее».
То есть, грубо говоря, я сижу дома и говорю жене: «Тань, заплати налоги…» – на машину, квартиру, землю. Она: «Не вопрос, дай логин и пароль от твоего кабинета». Я даю ей данные, она со своего компьютера заходит и платит. Это абсолютно законно. Никто за это карать не будет. А то в интернете любят разгонять хайп: «Все, нельзя логин и пароль отдавать – накажут». Это вранье, просто чтобы собрать просмотры.
Или еще один популярный хайп. Все кричат: «Теперь будут штрафовать на 5 тысяч за то, что смотришь экстремистские материалы». Смотрим, что здесь правда, а что нет. Да, действительно, если вы начнете искать в интернете материалы из списка примерно 5 500 «экстремистских» – туда, например, занесены некоторые песни Оксимирона и много чего еще, то формально вас могут оштрафовать на 5 тысяч.
Но давайте честно. Кому это вообще надо? Ну, может, для показательной порки отловят пару человек, чтобы устроить шум и запугать остальных. Массовых штрафов по этой статье не будет, да и вообще почти никаких. Это сделали исключительно как инструмент запугивания, чтобы в любой момент объявить неугодный материал экстремистским и отбить у граждан желание искать «неправильную» информацию.
Мое мнение – применять это массово никто не будет, но выводы делайте сами.
А вот что действительно плохо в этом законе, ребят, так это запрет на рекламу VPN. У нас, у более чем 40% граждан уже есть VPN, и теперь рекламировать их нельзя, потому что VPN помогает обходить блокировки. За рекламу VPN штраф для граждан – до 80 000 рублей.
То есть для обычных граждан в этом законе, №281-ФЗ, откровенных «ужастиков» нет. Но вот для бизнесменов – караул.
Смотрите, допустим, вы самозанятый или мелкий предприниматель, возите мебель. Ну, к примеру, диваны перевозите. Решили подзаработать – дали объявление, договорились с клиентом. Теперь, по новому порядку, чтобы осуществлять транспортно-экспедиционную деятельность, вы обязаны встать на учет в соответствующем реестре: уведомить, что будете заниматься перевозками, внести данные, отправить договоры.
Если вы этого не сделали, штрафы такие: гражданин – 5 000 рублей, юридическое лицо – до 300 000 рублей за первый раз. Повторное нарушение для юрлица – уже до 1 000 000 рублей.
Дальше. Хотите перевезти кому-то диван – обязаны заключить договор транспортной экспедиции, хранить его и по первому требованию предоставлять всем уполномоченным органам – КГБ, МГБ, ФСБ и так далее.
Не заключили или не храните – штраф от 500 000 рублей. Храните, но не предоставили – штраф от 300 000 до 500 000 рублей. Повторно нарушите – штраф до 10 000 000 рублей.
Вывод простой: для тех, кто занимается бизнесом, особенно грузоперевозками, вводятся драконовские штрафы. Для обычных граждан и ИП – тоже, если влезут в эту сферу без оформления.
А за то, что вы кому-то дали свой номер телефона или логин с паролем (если не было преступления), переживать не нужно. Но VPN теперь рекламировать – табу.
Опять же, целиком этот закон, кому надо, скачайте, посмотрите у меня в Telegram-канале вместе с этой пояснялкой. На самом деле, господа бизнесмены, я хочу вам вот что сказать. Ребят, ситуация такая, что я сейчас об этом рассказывать не буду. Я это делаю в платном Telegram-канале в ежевечерних обзорах.
Ну, мягко говоря, микро-, малому и среднему бизнесу тяжело. И чуть ли не единственный способ выжить, один из способов выжить – это научиться законным образом снижать налоги, чтобы эти деньги остались в ваших карманах, а также позаботиться заранее о безопасности ваших активов, так, чтобы эти активы остались в ваших руках, а не в ручниках наших государственных органов.
Рекламу услуг банкротства запретят?
Дальше, ребят, дальше вышел еще один закон – Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 332-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе». Зачем вышел этот закон? В чем его суть? Смотрите. Каждый месяц, вот сейчас вот июнь, июль, август, реально бешеными темпами растет количество граждан и организаций, которые не в состоянии выполнять свои кредитные обязательства, не в состоянии возвращать кредиты банкам.
То есть граждане набрали денег, а выполнить свои обязательства перед банками не могут. И граждане, как разумные люди, да, и организации тоже. Это вот реальный пример: у меня долг, женщина мне звонит: «Владимир Викторович, я должна банку 1,8 млн рублей, на одну секундочку. Пенсионерка. Я говорю: «А пенсия у вас какая?» – «22.000 рублей»– говорит мне пенсионерка. А долг у нее 1 млн 800 тысяч рублей. – «Что мне делать?»
Ну, вот что ей делать? Долг 1 млн 800 тысяч рублей, пенсия 22 000 рублей. А еще говорит: «У меня есть дочка, она разведена, у нее есть ребенок, девочка, то есть моя внучка. А дочка там немножко выпивает…». Простите, что я ваш пример привожу, если вы меня будете смотреть, но я не называю ни фамилии, ни имени. Я единственное – по цифре здесь, по-моему, какая-то такая цифра была, то ли 1 млн 800 тысяч рублей.
Понимаете? Ну, вот что ей делать? Конечно, ей надо объявлять себя банкротом, чтобы ей все эти деньги на фиг простили, и она никому ничего не возвращала. У нее выхода просто другого нет.
Так вот, теперь нельзя будет рекламировать услуги по банкротству, говоря, что: «Уважаемая пенсионерка, обращайтесь к нам, дайте нам там 40 000 рублей, и мы вас освободим в результате процедуры банкротства от всех ваших обязательств». Такую рекламу давать нельзя.
Вот смотрите, что запрещено давать теперь в рекламе услуг по банкротству. Давайте прямо отсюда начну цитировать. «Рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства, в том числе со снижением размера задолженности граждан и так далее, не должна содержать следующего: в рекламе не должно быть гарантии или обещания освобождения гражданина от исполнения денежных обязательств или от обязанностей по уплате обязательных платежей».
То есть я, когда консультировал эту женщину, пенсионерку, я ей прямо сказал: «Подавайте на банкротство, и вы 1,8 млн платить не будете». Так вот, теперь, если бы я с ней разговаривал, допустим, я бы ее «вел», я бы ей не имел права сказать, что вы будете освобождены от выполнения этих денежных обязательств.
«Реклама о банкротстве не должна содержать утверждения о возможности или призывов не исполнять денежные обязательства»
Понимаете? Я и не мог бы сказать: «Слушайте, да, обанкротьтесь, и вы не будете выполнять…». Этого тоже говорить нельзя. Реклама не должна содержать утверждение о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств.
Ребята, это прямо какой-то бред. Дело в том, что, вообще-то, это №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». И этот федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» действительно позволяет гражданину не исполнять свои обязательства. Не исполнять свои обязательства – и это будет абсолютно законно. И государственная система уже предусматривает освобождение граждан от исполнения денежных обязательств в результате процедуры банкротства.
Но говорить об этом гражданам нельзя. Они не должны об этом знать. Понимаете, граждане не должны знать о том, что с помощью процедуры банкротства они могут освободиться от исполнения денежных обязательств. Все должны думать, что все, конец, лишусь всего своего имущества – и лишаться всего своего имущества. Вот. Ну, вот так.
Вот так, понимаете? Реклама не должна содержать упоминания о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств, обязанностей по уплате. А что же должна содержать реклама? Давайте торжественно процитирую, что должна содержать реклама.
Цитирую: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно, прежде чем идти на банкротство, обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».
То есть обращаться надо, оказывается, прежде, чем банкротиться, не к специалистам, которые тебе помогут, а обращаться надо к тому банку, которому ты денег должен, и в МФЦ. Интересно, правда? Делайте выводы.
Итак, уважаемые дамы и господа, я не занимаюсь процедурами банкротств, не беру за это деньги, поэтому вот то, что вот тут написано – это неправда. Вы действительно можете освободить себя от обязательств.
Не выписали чек? Заплатите 750 тыс. рублей
Следующая новость, уважаемые дамы и господа. Резко увеличили штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники. Простите – собираются увеличить штрафы. И вот перед вами законопроект. И тут просто караул какой-то. Тут просто караул.
Сейчас, если не была применена контрольно-кассовая машина, ну, чек не пробили – штраф 30 000 рублей для юрлиц, собираются сделать 150 тысяч. Причем штрафы будут одинаковые и для ИП-шников, и для юридических лиц. То есть ИП-шник тоже заплатит 150 000 рублей – рост в пять раз.
Дальше, если нарушили порядок какой-то в применении ККТ, ну там своевременно память не обновили, еще что-то, был штраф 10 000 рублей, станет 50 тысяч – тоже рост в пять раз.
Дальше, если человеку не направили кассовый чек, ну, допустим, в электронной форме вы не направили покупателю кассовый чек – штраф тоже будет 50 000 рублей, сейчас был 10 000 рублей. И так далее и так далее.
А дальше – повторное нарушение. Повторное нарушение. Юрлица и ИП-шники заплатят штраф за неприменение ККТ уже 300 000 рублей. Ну и после этого ИП-шнику можно банкротиться: один раз заплатил штраф за неприменение ККТ – и иди на банкротство.
А если правонарушение совершено больше двух раз, и если сумма расчетов без применения ККТ составила меньше 1 млн рублей, то директора оштрафуют на 150 000 рублей, а организацию или ИП-шника – на 750 000 рублей. Представляете? Вот где здесь вопрос адекватности в наказании – я не знаю.
Кассирша забыла чек направить, еще что-то, замоталась там – и все. Нехило так штрафы, грубо говоря, от 150 до 750 000 рублей. Нормально, да?
Причем знаете, что интересно? Тут есть еще интересное. Теперь налоговикам, чтобы оштрафовать бизнесмена, ИП-шника, им не надо даже выезжать на проверку. Зачем тратить время, ездить на проверки?
Цитирую: «Дела об административных правонарушениях могут быть возбуждены налоговым органом без проведения контрольных мероприятий при наличии достаточных данных, полученных в ходе мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом».
То есть, если ФНС получит достаточные данные, даже не приходя к вам и не взаимодействуя с вами, грубо говоря, не делая контрольную закупку, а так, со стороны понаблюдав, например, ну, лови штраф 150–750 000 рублей, и все, и будь счастлив.
Ну, такие вот, ребят, законопроекты у нас. Что я думаю, что осенью, сейчас в сентябре, быстренько этот законопроект примут, и он станет законом.
Госключ подвяжут к МАХ!
Теперь пару слов, коллеги, о мессенджере Макс. Наше государство, наши чиновники продолжают выкручиваться, выкручиваться, выкручиваться. С чем я лично столкнулся в попытке там использовать свой Госключ? Раньше без всяких проблем я использовал Госключ.
У меня, естественно, есть квалифицированная электронная подпись, усиленная, квалифицированная. Там все биоданные сданы, паспорт считан ключом, все законно действует до 26 марта двадцать шестого года. В конце марта двадцать шестого года продлю. Ни фига оно не работает. Говорят: скачайте на компьютер свои токены или мессенджер Макс установите.
С какого перепуга я буду устанавливать мессенджер Макс? Не хочу, понимаете? Не, ни хрена ничего не работает. Сейчас ищем варианты и, конечно, найдем варианты. Но, согласно официальной позиции наших властей, они, вот Минцифры, утверждают, что нет никаких проблем, Госключ по-прежнему действует. Я не знаю, у меня три дня подряд не подействовало, но они утверждают, что никаких проблем, вы можете по-прежнему подписывать документы в Госключе. Ни хрена. Но они утверждают, что можете, да.
Вот дальше они говорят нам, это, между прочим, официальное сообщение Минцифры: закон не предусматривает, внимание, в мессенджере Макс обязательно будут направляться все документы для подписи в Госключе. В тексте закона говорится об использовании инфраструктуры Макса в привязке к Госключу.
Понимаете? Видите, там действительно написано: должна использоваться инфраструктура Макса для того, чтобы ваш Госключ работал. И Минцифры нам пишет: «не-не, Госключ будет действовать отдельно, все в порядке. Это просто может означать… это также могут быть уведомления о прошедших в Госключе документах». Ну, типа использование инфраструктуры Макс для того, чтобы ты в Госключе что-то подписал, не означает, что надо заходить на Госключ чнонз Макс. Просто из Госключа в Макс будут сыпаться уведомления. Это единственное, что это означает, говорит нам Минцифры.
А я им не верю. Конкретно в моем случае не получилось. Поэтому понаблюдаем, посмотрим дальше.
Послушайте внимательно, это важно: «Заявление с Госуслуг на подпись в Госключ также не обязательно направлять с использованием Макс». Да, действительно, все последние годы у меня это работало, и заявления с Госуслуг на подпись в Госключ проходили как часы. А последний месяц перестало. Типа поставь мессенджер Макс, и у тебя все будет хорошо.
Поэтому, да простят меня вот эти вот товарищи, которые говорят: «Да не, все хорошо», – ну не знаю, может, опять вернут такую возможность пользоваться Госключом без Макса. Но пока, извините, ни хрена ничего не работает. Пока типа: скачай Макс, и тогда у тебя все заработает.
Передаю личный опыт. У вас он может быть другой, а я не хочу скачивать эту дурь себе. Понимаете почему? Потому что, вы знаете… вот, я вернусь сейчас к этому чуть-чуть подробнее. У меня ощущение, что люди до сих пор не вкурили, что такое Макс. Я разговариваю там с людьми, говорят: «Викторович, а что ты? А мне скрывать нечего».
Слушай, ну Макс же будет читать твою переписку, кому что пишешь, с кем общаешься. «Да ради бога, у меня там нет ничего секретного. Мне скрывать нечего», – ребят, хорошо. Если у вас там ничего нет и вам скрывать нечего, ну, допустим, вы пишете мне: «Уважаемый Владимир Викторович, мне скрывать от вас нечего, я вам доверяю».
Давайте, уважаемый Владимир Викторович, я в автоматическом режиме буду вам отправлять все, что я пишу в WhatsApp1 и все, что получаю. Все, что я пишу в Телеге кому угодно и все, что получаю. Любые сайты, на которые я захожу, какую порнуху смотрю, какие платежи я делаю, с кем я разговариваю, какие приложения у меня есть, почта какая у меня есть.
Вы готовы мне или кому-то другому в круглосуточном режиме вот это вот все отправлять? Вы готовы кому-то из родственников своих всю подноготную своей жизни показывать – родственникам, друзьям, знакомым? А теперь представьте себе: все это будет попадать к не всегда дружественным вам людям в погонах и в спецслужбы. В круглосуточном режиме, и искусственным интеллектом это будет обрабатываться, будут выявляться ваши паттерны поведения, а там, милости просим, и социальный рейтинг поспеет, как в Китае.
Поэтому, дорогие мои человеки, многие из вас к мессенджеру Макс относятся спустя рукава. Это не такая простая вещь, как вам может показаться.
Короче, дальше. Тут вот они пишут, что будет бесшовное взаимодействие Госключа с национальным мессенджером, Макс, с Госуслугами и так далее. И что вы отдельно сможете пользоваться Госуслугами, как и раньше. А я не верю в это, потому что в законе прямо написано, что может наступить такой момент, когда на Госуслуги напрямую вы входить не сможете. Это прямо написано на первой страничке этого закона, и вы обязаны будете входить на Госуслуги только через мессенджер Макс.
Поэтому ждем 1 сентября и спокойненько наблюдаем, куда там кривая выведет. Хотя, может быть, если новая власть появится у нас, они этот дурдом отменят. Ну, давайте ускоримся, ребят. Что-то я немножко застрял на мессенджере Макс.
Новые поборы с водителей, мигрантов и любителей оружия
Дальше. Ну а дальше, что дальше? Поборы с граждан повышаются. Вот Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», он, когда был законопроектом, я об этом говорил. Теперь это закон №271-ФЗ.
Регистрируете автомобиль с выдачей номеров? За госномера раньше платили 2 000 рублей, теперь заплатите 3 000 рублей. ПТС теперь вам будет стоить 1 200 рублей. Раньше вы ничего не платили, сейчас 1 200 рублей заплатите.
Права. Раньше платили за права 1 600 рублей, сейчас будете платить за права 3 200 рублей или 4 000 рублей. Да, вот 4 000 рублей за пластиковые, ну и так далее. Тут все хорошо. Для бизнесменов тоже тут пошлины увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются.
Ну как бы… ну надо же где-то государству брать деньги, поэтому не хочу даже останавливаться на этом.
За долги государству изымут имущество?
И закончим крайне важным объявлением. Я вначале упоминал, но упоминал невнятно. Вот Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Когда это был законопроект, я об этом упоминал. Сейчас расскажу более подробно. Я тогда говорил, что как только это станет законом, расскажу более подробно.
Вот вы как гражданин Российской Федерации – у вас есть земельный участок, или есть автомобиль, или есть там дача какая-то, ну, какое-то имущество. Или вот вы были индивидуальным предпринимателем, закрыли свое ИП, но какие-то долги у вас остались – долги по страховым взносам, долги по единому налогу на упрощенке и так далее.
И, допустим, вы как физическое лицо (так в законе написано, законы нас всех называют физическими лицами) задолжали государству какой-то налог на имущество или любой другой налог, пошлину, сбор – все что угодно. И вы задолжали какую-то сумму: там, я не знаю, сумма вашего долга перед государством 50 000 рублей, а тут вот сумма долга – 300 000 рублей.
Да, раньше эти долги с вас можно было взыскать только через суд. Теперь все будет по-другому. Теперь, если после 1 ноября у вас образовался долг, вам пришлют вначале уведомление о долге, и в уведомлении будет написано: «Сынок, тебе 10 дней дается на то, чтобы погасить свою задолженность. Если ты в течение 10 дней свою задолженность не погасишь» – это все написано в этом законе – «то в этом случае у налоговиков будет 6 месяцев на то, чтобы принять решение о взыскании с тебя твоих долгов без суда и следствия».
Итак, следующий порядок. У вас, как у гражданина, образуется долг. У вас нет денег, своевременно не можете заплатить долги государству. В этом случае вам присылают требование. Куда присылают? На портал Госуслуг или в личный кабинет налогоплательщика как физического лица. Если в течение срока, указанного в уведомлении (обычно это 10 дней), вы не заплатили эти деньги, эти налоги, в этом случае у налоговиков будет право в течение 6 месяцев, хоть на следующий день, принять решение о взыскании всех этих денег с вас в принудительном порядке.
Как и в каком порядке будет эта принудиловка? Эта принудиловка будет в следующем порядке: сначала должны будут у вас забрать деньги в банках на счетах, затем придут домой – заберут наличку, а затем начнут забирать у вас имущество. Вот все вот это имущество, которое написано, у вас заберут.
Какое имущество за ваши долги у вас без суда, напоминаю, забирать не будут? Вот статья 446 Гражданско-процессуального кодекса. У вас не смогут забрать единственное жилье. Но если это единственное жилье, то это уже судебная практика разумного размера. Привожу два примера. Первый пример: квартира 83 м², трешка. И в этой квартире живут четыре человека.
Это реальный пример из моей практики. Эту квартиру оставили – за долги забирать не стали. Второй пример. Второй пример из судебной практики: в центре города квартира 125 м². Проживали в квартире пять человек, но прописан был один человек, понимаете? И суд пошел по формальному признаку. Он эту квартиру отнял, потому что там был прописан один человек.
И этому гражданину, у которого отняли квартиру и продали ее с торгов, выдали деньги, исходя из того, что он мог бы купить по средней цене данного субъекта федерации себе квартиру площадью не больше 33 м². Напоминаю, он до этого жил (это реальный пример) в центре города. И понятно, что в центре города квартира 125 м² – там квадратный метр дорогой.
Они пошли по другому пути: квартиру отняли, посмотрели, какие средние цены за квадратный метр в субъекте федерации (включая деревни и поселки) и после продажи выдали ему деньги по средней цене, исходя из площади 33 м². Если один – 33 м², а если трое, было бы по 18 м², на троих – 54 м². А у него семья – пять человек. Это реальный пример.
Но так – единственное жилье не заберут. Тогда вопрос: а ипотеку заберут? Ипотеку заберут. Вот ипотечную квартиру заберут – ипотека к этому исключению не относится.
Что еще оставят вам при взыскании долгов, если вы должны государству? Оставят предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального использования. Ну, там диван оставят, табуретку оставят, стол оставят. Но я знаю случаи, когда холодильники изымали, телевизоры изымали – я не шучу. Потому что телевизор не относится к предметам обычного домашнего обихода. Можно обойтись и без телевизора, и, кстати, без холодильника тоже. Также оставят вещи индивидуального использования – одежду, обувь и другие – за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. И у меня есть примеры.
Есть примеры, когда служба судебных приставов приехала домой, а там дочка, жена, и у них на шее висели украшения – забрали все, потому что это уже драгоценности, предметы роскоши, понимаете?
Также оставят человеку, если он должен государству деньги, имущество, необходимое для профессиональных занятий, например, телефон, компьютер – но стоимостью не больше 10 000 рублей. Я не знаю, каким должен быть компьютер или телефон, чтобы он стоил меньше 10 000 рублей.
Вы скажете: «Ты преувеличиваешь. Тут, скорее, имеются в виду лопаты, грабли и прочее, стоимостью до 10 000 рублец Все, что дороже – подлежит изъятию».
Также, если вы живете в деревне или поселке, и у вас есть коровка, козочка, курочки, и вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью, а курочки несут яички только для вас, то курочек оставят. Кроликов оставят, пчел оставят. Оставят семена картофеля или другие семена для очередной посадки.
Продукты питания и деньги вам тоже оставят, но на сумму не ниже прожиточного минимума должника и членов его семьи. Например, прожиточный минимум в вашем регионе – 30 00 рублей – значит, приставы оставят продукты и деньги на эту сумму, остальное имеют право забрать.
Также оставят топливо для приготовления пищи. Допустим, вы живете в деревне, у вас есть газовый баллон – его забирать никто не будет.
Оставят транспортные средства, связанные с вашей инвалидностью – машину для инвалида, костыли, кресло-коляску. Это тоже изъятию не подлежит. И оставят призы, государственные награды, почетные грамоты и так далее. Все остальное – изымут.
Если вы не согласны с изъятием, вы имеете право, после получения требования и решения об уплате налогов, в течение одного месяца найти хорошего адвоката, заплатить ему, и взыскание будет приостановлено. Дальше будете тратить деньги на суды.
Вот такой замечательный федеральный закон у нас с вами появился. Ой, ну а что вы об этом думаете – напишите в комментариях.
Итоги
Итак, уважаемые коллеги, товарищи, граждане и гражданки, если вам мои обзоры заходят, пожалуйста, поддержите мой блог. С вас подписка, лайк, комментарий. Я, кстати, ваши комментарии читаю.
