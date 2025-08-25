Ваши интернет-данные сольют госорганам/Цифровой рубль поработит всех?/Слежку за майнерами продолжают

Даже у вас, в том числе у граждан, не только у организаций, но и у вас, у граждан, даже если на этой земле стоят постройки.
Следующее. Новый документ Центрального банка о цифровом рубле. Какие изменения в законодательство о цифровом рубле вступают в силу уже в этом году, несмотря на то, что типа цифровой рубль массово начнет использоваться только со следующего года. И почему они тогда эти изменения принимают сейчас?
И в конце, в самом конце поговорим о слежке нашего государства за любыми сообщениями в любых мессенджерах. Расскажу, сколько лет это будет храниться и как эта информация будет передаваться нашим государевым органам.
Поехали.
«Обезличенные» персональные данные начнут продавать
Коротко, быстро, по делу. Вот первый документ перед вами. Это Приказ Роскомнадзора от 19 июня 2025 № 140 «Об утверждении требований к обезличиванию персональных данных и методов обезличивания персональных данных, за исключением случаев, указанных в пункте 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2025 № 83110).
И согласно этого приказа, любые наши персональные данные в обезличенном порядке теперь можно использовать где угодно. Приказ очень толстый. Я здесь подготовил справку. Вы скажете: «Ну, если персональные данные будут храниться в обезличенном порядке, то чего же тогда опасаться?»
Давайте разберем. А что такое персональные данные? Ну, ваши паспортные данные, ваш СНИЛС, ваша фамилия, имя, отчество, ваш адрес проживания. Ну, этих персональных данных их десятки, если не сотни.
Так вот, теперь вроде бы собираются делать благое дело. И с 1 сентября двадцать пятого года, то есть буквально через пару недель, любые наши персональные данные, которые хранятся в организациях, можно обезличить и передать для всеобщего использования. И делать теперь можно это совершенно легально.
И дальше, когда эти персональные данные попадут, например, кому угодно, они будут продаваться на рынке: для того чтобы делать аналитику. Например, для того, чтобы на основе этих наших персональных данных можно было анализировать поведение клиентов, делать какие-то предсказания, строить предсказательные модели, обучать алгоритмы машинного обучения на основе наших персональных данных, выявляя, что мы предпочитаем, чтобы потом нам продавать то, что предпочитаем, или какую рекламу мы там предпочитаем смотреть.
Можно будет их передавать, эти персональные данные, нашим партнерам для совместной аналитики. Ну и продавать их, монетизируя персональные данные, продавая накопленные массивы информации.
Но в этом документе, вот в этом приказе Роскомнадзора, есть ключевое противоречие. Вроде бы персональные данные будут обезличены, тогда казалось бы, что нам опасаться? Есть одна проблема, ребята. Дело в том, что присутствует так называемая обратимость процесса.
Что значит обратимость процесса? В этом документе установлено требование хранить ключи для восстановления данных.
То есть, вроде бы данные наши обезличенные, но будут-то ведь храниться ключи их. Вот если бы они их просто раз и навсегда обезличили, тогда их можно продавать? Не вопрос. Но дело в том, что так как будут ключи отката назад, то получается, это обезличивание наших персональных данных условное, понимаете? И при наличии ключа все можно восстановить. И милости просим – опять наши персональные данные окажутся у мошенников.
Более того, установлена закрытость процедур, понимаете? И мы не можем с вами проверить качество обезличивания этих персональных данных. Вот они действительно обезличены или они не обезличены, не говоря уже о том, что, оказывается, их не будут на 100% обезличивать, а ключи для восстановления этих данных обратно будут присутствовать.
А дальше, смотрите: банки могут продавать эту обезличенную аналитику, ритейлеры будут продавать, телеком-операторы будут продавать, IT-компании будут продавать. Но обращаю ваше внимание на возможность, так сказать, восстановить все эти данные – и милости просим, выкинуть их на рынок для всеобщего обозрения, в том числе мошенниками.
То есть деанонимизация будет возможна, утечка ключей будет возможна, непрозрачность тоже будет возможна. Вы скажете: «Ну нет, они будут хранить наши ключи. Эти ключи никогда никому не попадут». Да, ради бога. Вот посмотрите, как хакеры Аэрофлот взломали, все данные в терабайтах украли, как аптечные сети были взломаны.
Ну, как говорить о надежном хранении этих данных, даже если они обезличены при наличии живых ключей, как-то, коллеги, не приходится. Поэтому, ну, как-то так. Вот такой вот документ вышел. Кому интересно – можете самостоятельно попытаться этот документ, неперевариваемый, изучить.
Контроль замаскировали под борьбу с отмыванием денег
Следующий документ – Постановление Правительства РФ от 2 августа 2025 года № 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями». Этим постановлением установлены так называемые правила внутреннего контроля.
Ребят, это вообще полный сумасшедший дом в части, касающейся этих правил внутреннего контроля. Опять же – к кому они относятся, а к кому не относятся. Давайте сразу скажу, потом кое-что покажу.
Например, если у вас бухгалтерская аудиторская компания и вы управляете расчетными счетами клиента – эти правила относятся к вам. И вы сейчас увидите, с каким сумасшедшим домом вы столкнетесь. Если у вас ломбард – эти правила к вам относятся. Если у вас магазины по торговле золотом – эти правила к вам относятся.
Короче, опять же, давайте я воспользуюсь справкой, чтобы сэкономить время. К кому эти правила относятся, а потом покажу маленький кусочек из этих правил, господа бизнесмены, и не только. Эти правила относятся к вам и к гражданам тоже. Если вы приходите в ломбард, если вы обращаетесь в лизинговую компанию, используете факторинг (как правило, организации используют факторинг), если вы берете микрозаймы, а у нас население все больше и больше берет займов в микрофинансовых организациях, поэтому эти правила относятся и к вам тоже, уважаемые граждане. И вас тоже будут шерстить теперь по полной.
У вас есть мобильный телефон? Эти правила относятся к операторам по приему платежей. Вы подключены к интернету, значит, короче, эти правила относятся ко всем, по большому счету, но больше всего геморроя они создадут бизнесменам. Эти правила относятся к риелторам, к ювелирным магазинам, к букмекерским конторам, к организаторам азартных игр, к управляющим инвестиционных фондов, адвокатам, нотариусам, аудиторам, бухгалтерам.
Ну, получается, что эти правила относятся ко всем, кто занимается вот этими видами бизнеса, ну и, естественно, к гражданам, которые пользуются услугами этих организаций.
Так вот, теперь, ребят, каждая из этих организаций должна будет разработать тонны правил по проверке нас, по слежке за нами, по передаче информации о нас кому следует и по блокировке любых наших операций. Давайте хотя бы чуть-чуть посмотрим, какие же программы так называемого «внутреннего контроля» должны будут составить те организации, которые я сейчас назвал.
Итак, правила внутреннего контроля включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроля над нами, клиентами. Будь то вы – клиент микрофинансовой организации, клиент банка или в ювелирном магазине решили купить жене кольцо. В каждой из этих организаций должно быть разработано 11 программ:
программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;
программа идентификации нас, клиентов, или наших представителей, или выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;
программа изучения клиента при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания, в том числе в ювелирном магазине, в микрофинансовой организации или в ломбарде.
Это нас будут изучать теперь, и решать – принимать на обслуживание или нет, выдавать нам деньги или нет, блокировать наши операции или нет. Тут уже без шуток – все серьезно. Программа оценки степени уровня риска совершения нами, клиентами, подозрительных операций.
Ребят, что касается подозрительных операций, отвлекусь на секундочку. Я внимательно посмотрел перечень этих подозрительных операций. Я вам так скажу: в России нет человека, который бы не осуществлял подозрительных операций. И не потому, что все люди нечестные. Нет. Перечень написан таким образом, что можно подогнать под подозрение любого гражданина Российской Федерации, если он в состоянии ходить, дышать и у него есть банковский счет, например. Понимаете? Да.
Другое дело, что я не сказал и не хочу сказать, что будут блокировать всех подряд, но подпасть под подозрение может любой, абсолютно любой человек. И так далее и так далее. Вот можете остановиться и почитать список этих программ.
А дальше, допустим, берем и смотрим: а что же включает в себя программа идентификации каждого из нас? Тут много всего написано, да? И вот программа идентификации каждого из нас включает большой-большой список проверки. Это уже, видите, пункт – проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и так далее сведений о том, что мы не включены в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и/или терроризму.
Вы скажете: «А я не включен в список террористов и экстремистов». Отлично, я вас поздравляю. Но тут написано не о включении в список, а о возможной причастности к подобной деятельности. И дальше – по списку.
Или выявление среди физических лиц, которые находятся на обслуживании или которых принимают на обслуживание, разных там публичных иностранцев и так далее. Или выявление физических и юридических лиц, которые имеют место жительства за пределами Российской Федерации, у которых есть карточка ВНЖ, ПМЖ и так далее. Да, тут много-много всего.
Вот эти все списки – бесконечные списки. Короче, идея этого документа… Слушайте, я даже не знаю, как это характеризовать. Но это какой-то навязчивый, извините, безумный контроль и желание государства буквально контролировать, как мы моргаем и как мы дышим. Понимаете? До такой вот степени все это доходит.
И все это под видом, конечно же, борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Знаете, я лично, когда изучаю подобные документы и готовлюсь к съемкам, вот честно – мне это вообще никак не добавляет хорошего настроения. Но документы такие, какие они есть.
Или вот следующий документ перед вами – этот документ посвящен, в том числе, слежке и полному тотальному контролю за юридическими лицами, которые осуществляют бухгалтерские услуги, и за бухгалтерами, а также за лицами, занимающимися майнингом цифровой валюты. В том числе слежка будет установлена за участниками майнинг-пулов, за лицами, организующими майнинг-пулы и так далее.
И об этом тут написано. Будут следить также за нотариусами, аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, бухгалтерами. Ну, можете остановиться и все это почитать. В этой части, ребята, речь идет именно о слежке. Я сделал резюме по этому документу, потому что сам по себе он абсолютно не перевариваемый для чтения.
Теперь, например, в части, касающейся майнеров, которые на территории России хотят получать биткоин. Обязательно будут установлены правила внутреннего контроля, обязательно будут проверять нашу биометрию – мы это или не мы, обязательно паспорта. Прежде чем допустят к майнингу или в процессе майнинга, будут использовать в отношении нас так называемый «риск-ориентированный мониторинг» и всю информацию передавать в Росфинмониторинг по правилам, утвержденным правительством в 2025 году.
Обязательно будет присутствовать навязчивый контроль. Это означает, что нас будут проверять по реестру на предмет экстремизма, терроризма, естественно, с возможным замораживанием любых наших активов. Вся эта информация о нас будет храниться 5 лет. Будут проверять российских майнеров на признаки необычных операций, а их сотни. И можно, поверьте моему опыту, заблокировать любую транзакцию. Разовый платеж – необычная операция. Много платежей – тоже необычная операция. Ребята, это отдельная тема, под которую уже написана целая пачка нормативно-правовых актов.
Дальше под это подпадают абсолютно все: и участники майнинг-пулов, и индивидуальные майнеры. Вся информация будет передаваться согласно этому постановлению правительства №131 в Росфинмониторинг, в налоговую инспекцию, в Роскомнадзор, в ФСБ напрямую по их запросам. Все это идет под соусом «борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма».
Собственно, знаете, я лично не стал бы заниматься майнингом в России, учитывая вот такой навязчивый контроль. Не говоря уже о законе №418-ФЗ, когда вы даже не продали то, что намайнили, а налоговики уже возьмут с этого все налоги: НДФЛ по ставке от 13% до 22%, налог на прибыль 25%. Упрощенка неприменима, самозанятые здесь неприменимы. В Госдуме находится законопроект, возможно, с осени или со следующего года будут брать еще и НДС.
Штрафы предусмотрены от 500 000 рублей до 1 млн рублей. Если обвинят в отмывании доходов, полученных преступным путем, то до 7 лет лишения свободы. Все хорошо, все по плану. Но идея, которую я хочу донести, такая: докопаться могут до любого. Дальше решайте сами, будете вы заниматься майнингом в России или нет.
Я лично рекомендую – кто хочет получить консультацию, узнать побольше информации, обращайтесь к нам. Намного безопаснее майнить за пределами Российской Федерации. Как и что – мои специалисты вам расскажут, покажут, и еще хорошие условия получите.
За что у вас заберут земельный участок?
Следующая новость, коллеги. Вот, пожалуйста, дошли мы до земельных участков. Я уже рассказывал об этом и про Постановление правительства №826, и про Федеральный закон №307. А это вот вышла дополнительная информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 7 августа 2025 года.
И Росреестр нам напоминает, что с 1 сентября 2025 года у вас через суд могут отнять ваш земельный участок, даже если на нем есть постройки. В следующих случаях, то есть я сейчас эти случаи перечислю. Идея такая: государство решило отнимать земельные участки: если они захламлены, не используются, или дом недостроенный и так далее и тому подобное. Это касается организаций, индивидуальных предпринимателей и частных граждан.
И это относится к любым земельным участкам, в том числе тем, которые у вас есть в садовом товариществе. Вопрос: зачем они это решили делать? Давайте посмотрим, что здесь написано, почему они решили это делать.
Во-первых, будут смотреть на любые земельные участки: в населенных пунктах, садовые, огородные – на все будут проверять.
Зачем? Чтобы убедиться, что вы укладываетесь в трехлетний срок для освоения земельных участков, которые расположены в границах населенных пунктов, и будут выявлять признаки неиспользуемых земельных участков. И дальше эту землю, если она не используется, будут отнимать.
Признаки неиспользования земельных участков решают сразу две задачи. Во-первых, защита добросовестных собственников от необоснованных жалоб и оценочных суждений инспектора, потому что теперь вот в этом постановлении правительства прописаны точные критерии, по которым можно эту землю отнять.
Во-вторых, Постановлением правительства № 826 установлены правила воздействия на те организации и граждан, которые бросили свою землю и не используют ее годами. Такого быть не должно – так здесь написано. Земля – это ресурс, который необходимо использовать по целевому назначению.
От заброшенных и неэффективно используемых земель страдают не только добросовестные землепользователи и владельцы, но и государство в целом. И поэтому государство приняло решение: если земельный участок не используется, или на нем постройка недостроенная, то вначале будет предупреждение. Если вы не устраните недостатки после предупреждения, земля будет изыматься как у граждан, так и у организаций, в пользу государства, несмотря на то, что она находится в вашей частной собственности.
Изъятие будет происходить через суд, но российские суды, конечно же, будут удовлетворять иски государства и отнимать эту землю.
В каких случаях будет изъятие? Например: если садовые, огородные и приусадебные земельные участки заросли сорными растениями. Если через один год после того, как инспектор зафиксировал состояние участка, на 50% его площади останутся сорные растения высотой более одного метра, или на вашем участке останутся деревья и кустарники, не являющиеся предметами благоустройства и озеленения. То есть, например, растут сосны или елки, а эти елки и сосны не являются предметами благоустройства и озеленения.
В этом случае земельный участок будет подлежать изъятию. Короче: если больше половины земельного участка заросло сорняками выше метра, или там растут «неправильные» деревья, и вы не устраните это в течение года после предупреждения – тогда изъятие.
Дальше: для земельных участков, предназначенных для строительства. Здесь речь идет о строительстве организациями производственных объектов. Если недострой присутствует или здание не оформлено в течение пяти лет с момента оформления прав собственности на земельный участок – изъятие.
Короче, вы оформили право собственности на земельный участок, начали там что-то строить, и в течение 5 лет это здание не достроили, и оно у вас стоит как недострой: окон не хватает, дверей или еще чего-то – тоже изъятие.
Что касается граждан, то у граждан изъятие будет через 7 лет. То есть вы, гражданин, получили земельный участок, начали строить баню, дом или еще что-то. Прошло 7 лет, вы не достроили – вам дают срок еще один год достроить, ввести это в эксплуатацию и начать платить с этого налоги. Если вы этого не сделали, то такой земельный участок вместе с постройками тоже будет подлежать изъятию.
А также, коллеги, если присутствуют какие-то разрушения, то есть дом был построен, введен в эксплуатацию, все нормально, но крыша начала течь, ржаветь что-то начало, и если в течение года вы опять не устраните недостатки – такой земельный участок тоже будет подлежать изъятию.
Вы скажете: «А где написано про изъятие?» В этом документе, который я показываю, не написано. Да, этот документ – информация, комментирующая 826 постановление правительства и 307 федеральный закон. Вот тут все об этом написано. Я рассказывал об этом раньше, поэтому сейчас не повторяюсь. Можете открыть, сами почитать, проверить.
А также, дорогие мои, будут изыматься земельные участки в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков с признаками неиспользования. Еще с одним: если земельный участок захламлен, загрязнен какими-то отходами больше 50% площади. Грубо говоря, на участке валяется мусор – это значит, он захламлен. Вам предупреждение, если не почистили – тоже изъятие.
И все эти правила вступают в силу с 1 сентября этого года. Поэтому, пожалуйста, во-первых, напишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Поставьте лайк, комментарий, подписывайтесь на мой блог – за мою работу.
А так, ребята, наведите порядок на своих земельных участках, достройте то, что надо достроить. Государство так требует. Вы скажете: «Денег нет». Кого это волнует? Есть у вас деньги или нет – с 1 сентября предупреждение, через год изъятие. Поэтому тут уж сами решайте.
Как цифровой рубль сделает из вас раба
Я перехожу, коллеги, к заключительным. А нет, еще тут два документа у меня. Давайте посмотрим теперь на цифровой рубль. Смотрите, нам говорят: «Цифровой рубль начнет работать только со следующего года, с сентября».
Вопрос: а на хрена они тогда принимают всю эту нормативную базу? Вот очередной Проект указания Центрального банка России. Давайте дождемся 1 октября, месячишко подождем, потому что в правительстве обсуждается вопрос начала использования цифрового рубля в бюджетном процессе. Например, выплаты материнского капитала, детских пособий, пенсий и так далее уже с 1 октября. Я не знаю, что они решат, но они продолжают и продолжают принимать нормативно-правовую базу.
Поэтому до тех, до кого я еще не достучался. Я на основе этого документа, ребята, очень толстого, подготовил себе справку. И давайте еще раз по этой справке посмотрим на цифровой рубль, если я до кого-то еще не достучался.
Итак, цифровой рубль будет привязан к вашей биометрии через Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и аутентификации. И плюс там будет все абсолютно. То есть цифровой рубль тесно привязан к биометрии. Вы должны об этом помнить. И без регистрации на Госуслугах вы не сможете открыть счет цифрового рубля.
И вот здесь я кое-что прокомментирую. Дело в том, что это ловушка. На Госуслугах мы все зарегистрированы, а поэтому как это будет на самом деле? Так как мы уже зарегистрированы на Госуслугах, то в ваших банковских приложениях, независимо от вашего желания, просто появится раздел и возможность использовать этот цифровой рубль. То есть хотите вы того или нет, государство автоматически встроит цифровой рубль в ваши банковские приложения, а дальше перешлет вам пенсию, детское пособие или еще что-то. А дальше все – вы получили цифровой рубль. Да здравствует счастье, что называется, привалило, да?
И там уже у них будет и ИНН, и СНИЛС, и наша биометрия, и все на свете. Но вот дальше Центральный банк и наши власти будут осуществлять усиленный контроль: не отмываете ли вы доходы, полученные преступным путем, и могут ограничить ваш доступ к цифровому рублю. Любая операция будет видна в режиме реального времени. В цифровых рублях никакой возможности анонимных переводов больше не будет. Счет вам закроют, если заподозрят вас в отмывании доходов, полученных преступным путем. А заподозрить можно любого.
Наследники могут воспользоваться вашими цифровыми рублями. Там целая процедура – просто так ими воспользоваться невозможно будет. Полная прозрачность, мгновенная блокировка, если вы что-то нарушили, невозможность вывода, если у вас не открыты дополнительные банковские счета.
Дальше: для граждан будут отдельные счета, для ИП – отдельные счета в цифровых рублях, для юридических лиц – отдельные счета.
Каждая операция маркируется на предмет назначения, и государство может установить правило, куда ты можешь потратить свои цифровые рубли, а куда не можешь. Автоматическая передача данных налоговикам, полный доступ по запросам любых правоохранительных органов, силовых структур и так далее. Полная абсолютная невозможность скрыть свои доходы, мгновенное отслеживание всех поступлений, мгновенная блокировка тогда, когда потребуется и так далее и так далее. Необратимость операций, автоматические списания, централизованное управление с единой платформы Центрального банка.
То есть деньги в цифровых рублях с платформы Центрального банка никуда не уходят и уходить не будут. Когда вы кому-то переводите цифровые рубли, это не означает, что вы их реально перевели. Все остается на цифровой платформе. Просто у вас спишут вашу 1000 рублей, и здесь же, на этой платформе, кому-то другому – вашей маме, папе или магазину – прибавят 1000 рублей. Но с платформы эти деньги никуда не уходят.
В долг их дать нельзя, на депозит положить невозможно, на ипотеку использовать невозможно. Короче – да здравствует тотальный контроль. Дай бог, чтобы этот закон был поскорее отменен. Вот такое вот централизованное хранение транзакций, вся информация открыта. На основе цифрового рубля можно устраивать социальный рейтинг, если захотят. Автоматическая связь с налоговой через ИНН, связь с ПФР через СНИЛС, связь с правоохранителями через 115-й закон.
Я могу про цифровой рубль рассказывать часами. Вы скажете: «А что, если взломают Центральный банк?» Ну, значит, система глюкнет – и все, прощай наши деньги. Если платформу кто-то взломает, не дай бог, это может парализовать всю экономику, а кибератака способна обнулить все ваши деньги в цифровых рублях. Хотя Центральный банк заявил, что у них многоуровневая система безопасности, бэкап есть, система защищенного хранения. Я только за то, чтобы наши цифровые рубли сохранились. Я вообще против цифрового рубля, но если уже они будут пенсионерам выданы или кому-то еще – конечно, я за безопасность.
Центральный банк утверждает, что невозможно эту систему взломать. Ну, Аэрофлот тоже утверждал. Посмотрим. Не знаю. А проблема в том, что любого гражданина могут отключить от системы жизнедеятельности, просто остановив операции в цифровых рублях.
Вот как-то так, ребят. Как это будет использоваться – посмотрим. Дай бог, чтобы все было спокойно, тихо и хорошо.
Все ваши данные в интернете сольют госорганам
И закончу сегодняшний обзор, коллеги, вот этим объявлением. Если читать текст, вы тут ни хрена не поймете. Я сейчас все прокомментирую. Это пока проект постановления. Возможно, когда вы будете читать этот обзор, он уже станет документом. Это проект постановления правительства.
В чем суть? Суть заключается в том, что любая информация, которая проходит через интернет и через любые мессенджеры – будь то WhatsApp1, Telegram, мессенджер Фейсбука1 этой экстремистской организации (Meta1, по-моему, объявили таковой), мессенджер Макс и так далее – все это теперь подпадает под действие проекта. Об этом вот здесь написано, правда, нечеловеческим языком.
Теперь эта информация будет храниться 3 года и предъявляться любым государственным и правоохранительным органам в рамках №144-ФЗ об оперативно-разыскной деятельности. Какая именно информация? Давайте посмотрим: информация о фактах приема, передачи, доставки и/или обработки любой голосовой информации в интернете. Речь идет обо всем интернете: письменный текст, изображения, звуки, видео или иные электронные сообщения пользователей.
Видите, если вы россиянин и используете интернет, то вся вот эта информация о любых наших действиях в интернете, в том числе в мессенджерах, должна храниться 3 года и предоставляться уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающим безопасность Российской Федерации.
Ну что вам сказать? Я даже комментировать это не хочу. Здесь написано не просто «в каком-то мессенджере». Здесь написано, что все должно писаться. Все, что мы, россияне, делаем в интернете, должно записываться и передаваться кому надо.
А если этот документ станет нормативно-правовым актом, а он станет, то все эти правила о хранении и передаче информации начнут действовать с 1 января 2026 года. У меня нет слов, и я даже комментировать это не хочу. Прокомментируйте вы сами.
Итоги
А заканчивая обзор, ребят, хочу сказать вот что. Первое. Если вы занимаетесь бизнесом, у меня разработано больше 150 критериев. Я могу помочь и сделать анализ: в каких случаях бизнес стоит сохранять, а в каких лучше с этой дохлой или уже сдыхающей лошади слезть, чтобы по максимуму сохранить активы.
Второе. Нас ждет очередная налоговая реформа. К сожалению, господа бизнесмены, радости она не добавит. В этом обзоре я об этом рассказывать не буду. Но если кому-то нужно сохранить активы, избавиться от обналички, от «техничек» (что крайне опасно), разобраться с самозанятыми (а это тоже не просто и небезопасно), короче – провести нормальную налоговую оптимизацию, напоминаю: моя юридическая компания на рынке больше 22 лет. Обращайтесь – поможем.
Жду вас также на семинаре в сентябре по оптимизации налогов. Чем сможем – поддержим. А так, ребят, с вас лайк, подписка, комментарий в поддержку блога. Да и просто напишите, что вы обо всем этом думаете.
Спасибо и удачи в делах.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию