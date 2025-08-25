Ваши интернет-данные сольют госорганам/Цифровой рубль поработит всех?/Слежку за майнерами продолжают

Контроль замаскировали под борьбу с отмыванием денег

Следующий документ – Постановление Правительства РФ от 2 августа 2025 года № 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями». Этим постановлением установлены так называемые правила внутреннего контроля.

Ребят, это вообще полный сумасшедший дом в части, касающейся этих правил внутреннего контроля. Опять же – к кому они относятся, а к кому не относятся. Давайте сразу скажу, потом кое-что покажу.

Например, если у вас бухгалтерская аудиторская компания и вы управляете расчетными счетами клиента – эти правила относятся к вам. И вы сейчас увидите, с каким сумасшедшим домом вы столкнетесь. Если у вас ломбард – эти правила к вам относятся. Если у вас магазины по торговле золотом – эти правила к вам относятся.

Короче, опять же, давайте я воспользуюсь справкой, чтобы сэкономить время. К кому эти правила относятся, а потом покажу маленький кусочек из этих правил, господа бизнесмены, и не только. Эти правила относятся к вам и к гражданам тоже. Если вы приходите в ломбард, если вы обращаетесь в лизинговую компанию, используете факторинг (как правило, организации используют факторинг), если вы берете микрозаймы, а у нас население все больше и больше берет займов в микрофинансовых организациях, поэтому эти правила относятся и к вам тоже, уважаемые граждане. И вас тоже будут шерстить теперь по полной.

У вас есть мобильный телефон? Эти правила относятся к операторам по приему платежей. Вы подключены к интернету, значит, короче, эти правила относятся ко всем, по большому счету, но больше всего геморроя они создадут бизнесменам. Эти правила относятся к риелторам, к ювелирным магазинам, к букмекерским конторам, к организаторам азартных игр, к управляющим инвестиционных фондов, адвокатам, нотариусам, аудиторам, бухгалтерам.

Ну, получается, что эти правила относятся ко всем, кто занимается вот этими видами бизнеса, ну и, естественно, к гражданам, которые пользуются услугами этих организаций.

Так вот, теперь, ребят, каждая из этих организаций должна будет разработать тонны правил по проверке нас, по слежке за нами, по передаче информации о нас кому следует и по блокировке любых наших операций. Давайте хотя бы чуть-чуть посмотрим, какие же программы так называемого «внутреннего контроля» должны будут составить те организации, которые я сейчас назвал.

Итак, правила внутреннего контроля включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроля над нами, клиентами. Будь то вы – клиент микрофинансовой организации, клиент банка или в ювелирном магазине решили купить жене кольцо. В каждой из этих организаций должно быть разработано 11 программ:

программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;

программа идентификации нас, клиентов, или наших представителей, или выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;

программа изучения клиента при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания, в том числе в ювелирном магазине, в микрофинансовой организации или в ломбарде.

Это нас будут изучать теперь, и решать – принимать на обслуживание или нет, выдавать нам деньги или нет, блокировать наши операции или нет. Тут уже без шуток – все серьезно. Программа оценки степени уровня риска совершения нами, клиентами, подозрительных операций.

Ребят, что касается подозрительных операций, отвлекусь на секундочку. Я внимательно посмотрел перечень этих подозрительных операций. Я вам так скажу: в России нет человека, который бы не осуществлял подозрительных операций. И не потому, что все люди нечестные. Нет. Перечень написан таким образом, что можно подогнать под подозрение любого гражданина Российской Федерации, если он в состоянии ходить, дышать и у него есть банковский счет, например. Понимаете? Да.

Другое дело, что я не сказал и не хочу сказать, что будут блокировать всех подряд, но подпасть под подозрение может любой, абсолютно любой человек. И так далее и так далее. Вот можете остановиться и почитать список этих программ.

А дальше, допустим, берем и смотрим: а что же включает в себя программа идентификации каждого из нас? Тут много всего написано, да? И вот программа идентификации каждого из нас включает большой-большой список проверки. Это уже, видите, пункт – проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и так далее сведений о том, что мы не включены в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и/или терроризму.

Вы скажете: «А я не включен в список террористов и экстремистов». Отлично, я вас поздравляю. Но тут написано не о включении в список, а о возможной причастности к подобной деятельности. И дальше – по списку.

Или выявление среди физических лиц, которые находятся на обслуживании или которых принимают на обслуживание, разных там публичных иностранцев и так далее. Или выявление физических и юридических лиц, которые имеют место жительства за пределами Российской Федерации, у которых есть карточка ВНЖ, ПМЖ и так далее. Да, тут много-много всего.

Вот эти все списки – бесконечные списки. Короче, идея этого документа… Слушайте, я даже не знаю, как это характеризовать. Но это какой-то навязчивый, извините, безумный контроль и желание государства буквально контролировать, как мы моргаем и как мы дышим. Понимаете? До такой вот степени все это доходит.

И все это под видом, конечно же, борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Знаете, я лично, когда изучаю подобные документы и готовлюсь к съемкам, вот честно – мне это вообще никак не добавляет хорошего настроения. Но документы такие, какие они есть.