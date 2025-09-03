ЦОК ОК Кассы 02.09 Мобильная
Игорь Козакевич
Инвестиции

💰6 компаний, которые заплатят дивиденды в сентябре

Я продолжаю придерживаться дивидендной стратегии инвестирования, хотя и с некоторой корректировкой в сторону облигационного вектора. При этом в приоритете на конец 2025 - начало 2026 года остаются эмитенты, которые делятся с инвесторами своей прибылью. В сентябре-октябре акции буду покупать точечно, но следить за выплатами я не перестаю.

Кто же порадует инвесторов щедрым (или не очень) пассивным доходом в сентябре?

1. ВсеИнструменты (годовые за 2024 год)

Пока что компания платит дивиденды раз в год исходя из размера чистой прибыли, но в планах на 2025 год начать переход на квартальные выплаты. Правда размер годового дивиденда не настолько большой, чтобы его еще и дробить на части.

Дата закрытия реестра - 12.09.2025г.

Размер дивиденда - 1 рубль.

Дивидендная доходность - 1,3%.

2. Куйбышев азот (1 полугодие 2025г.)

Компания направляет на выплату дивидендов не менее 30% от чистой прибыли по РСБУ. 2025 год будет, мягко говоря, провальным в этом вопросе.

Дата закрытия реестра - 23.09.2025г.

Размер дивиденда - 4 рубля.

Дивидендная доходность - 0,8%.

3. Хэдхантер (1 полугодие 2025г.)

Рекордные дивиденды после редомициляции инвесторы уже давно потратили. Радует переход компании к выплатам 2 раза в год, это снизит волатильность в бумагах. Вот бы еще и дивидендная доходность была выше.

Дата закрытия реестра - 27.09.2025г.

Размер дивиденда - 233 рубля.

Дивидендная доходность - 6,5%.

4. Яндекс (1 полугодие 2025г.)

Дивидендная политика Яндекса не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Компания планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Пока что выплаты остаются достаточно стабильными.

Дата закрытия реестра - 29.09.2025г.

Размер дивиденда - 80 рублей.

Дивидендная доходность - 1,9%.

5. НПО Наука (1 полугодие)

У компании нет утвержденной дивидендной политики, поэтому ожидать можно чего угодно. Обычно платит дивиденды раз в год, но 2024 был приятным исключением. Таковым может стать и 2025 год.

Дата закрытия реестра - 29.09.2025г.

Размер дивиденда - 7,59 рублей.

Дивидендная доходность - 1,5%.

6. ММЦБ (1 полугодие)

По итогам 2024 года компания ММЦБ выплатила самые низкие за последние 5 лет дивиденды в размере 10,1 рублей на обыкновенную акцию и в 2025 году этот антирекорд планирует повторить.

Дата закрытия реестра - 29.09.2025г.

Размер дивиденда - 5 рублей.

Дивидендная доходность - 4,0%.

⭐Из сентябрьского урожая я жду дивиденды только по акциям Хэдхантера, хотя доля эмитента в инвестиционном портфеле незначительна.

