💰6 компаний, которые заплатят дивиденды в сентябре

6. ММЦБ (1 полугодие)

По итогам 2024 года компания ММЦБ выплатила самые низкие за последние 5 лет дивиденды в размере 10,1 рублей на обыкновенную акцию и в 2025 году этот антирекорд планирует повторить.

Дата закрытия реестра - 29.09.2025г.

Размер дивиденда - 5 рублей.

Дивидендная доходность - 4,0%.

⭐Из сентябрьского урожая я жду дивиденды только по акциям Хэдхантера, хотя доля эмитента в инвестиционном портфеле незначительна.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.