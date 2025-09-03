💰6 компаний, которые заплатят дивиденды в сентябре

1. ВсеИнструменты (годовые за 2024 год)
Пока что компания платит дивиденды раз в год исходя из размера чистой прибыли, но в планах на 2025 год начать переход на квартальные выплаты. Правда размер годового дивиденда не настолько большой, чтобы его еще и дробить на части.
Дата закрытия реестра - 12.09.2025г.
Размер дивиденда - 1 рубль.
Дивидендная доходность - 1,3%.
2. Куйбышев азот (1 полугодие 2025г.)
Компания направляет на выплату дивидендов не менее 30% от чистой прибыли по РСБУ. 2025 год будет, мягко говоря, провальным в этом вопросе.
Дата закрытия реестра - 23.09.2025г.
Размер дивиденда - 4 рубля.
Дивидендная доходность - 0,8%.
3. Хэдхантер (1 полугодие 2025г.)
Рекордные дивиденды после редомициляции инвесторы уже давно потратили. Радует переход компании к выплатам 2 раза в год, это снизит волатильность в бумагах. Вот бы еще и дивидендная доходность была выше.
Дата закрытия реестра - 27.09.2025г.
Размер дивиденда - 233 рубля.
Дивидендная доходность - 6,5%.
4. Яндекс (1 полугодие 2025г.)
Дивидендная политика Яндекса не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Компания планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Пока что выплаты остаются достаточно стабильными.
Дата закрытия реестра - 29.09.2025г.
Размер дивиденда - 80 рублей.
Дивидендная доходность - 1,9%.
5. НПО Наука (1 полугодие)
У компании нет утвержденной дивидендной политики, поэтому ожидать можно чего угодно. Обычно платит дивиденды раз в год, но 2024 был приятным исключением. Таковым может стать и 2025 год.
Дата закрытия реестра - 29.09.2025г.
Размер дивиденда - 7,59 рублей.
Дивидендная доходность - 1,5%.
6. ММЦБ (1 полугодие)
По итогам 2024 года компания ММЦБ выплатила самые низкие за последние 5 лет дивиденды в размере 10,1 рублей на обыкновенную акцию и в 2025 году этот антирекорд планирует повторить.
Дата закрытия реестра - 29.09.2025г.
Размер дивиденда - 5 рублей.
Дивидендная доходность - 4,0%.
⭐Из сентябрьского урожая я жду дивиденды только по акциям Хэдхантера, хотя доля эмитента в инвестиционном портфеле незначительна.
🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.
Начать дискуссию