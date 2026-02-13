Разбор эмитента: Озон

📍Выводы

Оборот компании за 9 месяцев 2025 года вырос на внушительные 51%, достигнув 2,9 трлн. рублей. Клиентская база насчитывает более 63 млн покупателей, то есть фактически это уже половина экономически активного населения нашей страны.

Инфраструктурный контур продолжает расширяться: свыше 4 млн. кв. м складских площадей и около 78 тысяч точек ПВЗ. Для e-commerce это критически важный фактор, поскольку именно логистика определяет конкурентоспособность платформы.

Параллельно растёт финтех-направление. Количество активных клиентов достигло 38,6 млн. человек. Чистая процентная маржа остаётся высокой - 11,1%, что объясняется структурой кредитного портфеля и высокой долей потребительского кредитования.

Выручка за 9 месяцев 2025 года составила 689 млрд. рублей (+73% г/г). Основной вклад формируют сервисные доходы, на которые приходится более 60% структуры. Третий квартал 2025 года стал для компании знаковым, так как Озон впервые за длительный период зафиксировал прибыль. Да, накопленный итог года всё ещё отрицательный (–4,6 млрд. рублей), но динамика принципиально изменилась. Годом ранее убыток превышал 40 млрд. рублей, и текущее сокращение выглядит весьма уверенным.

Ключевым фактором прошлых убытков выступал масштабный CAPEX. Компания фактически строила новую инфраструктуру. В 2026 году капитальные расходы ожидаются существенно ниже, а их структура будет смещаться в сторону автоматизации и повышения эффективности.

Кроме того на 2026 год объявлена программа байбэка объёмом до 25 млрд. рублей. Бумаги не будут участвовать в распределении прибыли до их использования в программах мотивации. Для рынка это умеренно позитивный фактор поддержки котировок.

⭐В моем инвестиционном портфеле акции Озон отсутствуют, хотя я позитивно смотрю на компанию. К тому же МТС в скором времени изменит свою дивидендную политику и кто в таком случае будет новой дойной коровой для АФК Системы?!

Не инвестиционная рекомендация.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.