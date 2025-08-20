🧾Работа с дебиторской задолженностью клиентов

📊 Исходные данные
Клиент
Сумма долга (руб.)
Просрочка (дней)
ООО «Виталий»
300 000
75
ООО «Яна»
150 000
120
💬1.Порядок действий по взысканию задолженности
💡Этап 1. Soft Collection (Мягкое взыскание)
Цель: добиться добровольного погашения задолженности.
Действия:
✅Телефоны сотрудников ООО «Виталий» и ООО «Яна», им звоним повторно и напоминаем о существующей задолженности.
✅Отправляем электронные письма с информацией о сумме долга и периоде просрочки.
✅Дополнительно прикладываем копии договора, актов и счетов-фактур.
⚖️Документальное основание: Ст. 309 ГК РФ — обязательства должны исполняться надлежащим образом.
💡Этап 2. Досудебная претензия
Цель: формально подтвердить намерение обратиться в суд, мотивируя должника добровольно рассчитаться.
Действия:
✅Составляется письменная претензия, содержащая расчёт задолженности и процентов по ст. 395 ГК РФ.
✅Документ отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
Устанавливается срок ответа — 30 календарных дней (ст. 4, п. 5 АПК РФ) либо иной срок, предусмотренный договором.
⚖️Документальные основания:
Ст. 310 ГК РФ — недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.
Ст. 4, п. 5 АПК РФ — обязательность досудебного урегулирования спора.
💡Этап 3. Судебное взыскание
Цель: судебная защита нарушенных интересов компании:
Действия:
✅Подготавливается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы, включающее:
Название ответчика,
Сумму основного долга,
Штрафные санкции (проценты),
Расходы на юристов и госпошлину.
✅Прикладываются все имеющиеся документы (договор, акты, счета, претензии, уведомления).
⚖️Документальное основание: Ст. 309, 310, 395 ГК РФ.
💡 Этап 4. Исполнительное производство
Цель: обеспечить исполнение судебного решения.
Действия:
✅После вступления решения суда в законную силу получается исполнительный лист.
✅Лист предоставляется судебным приставам-исполнителям (Федеральная служба судебных приставов).
✅Возможны меры принудительного исполнения: арест счетов, имущества, удержания с доходов должника.
Документальное основание: Федеральный закон № 229-ФЗ от 02.10.2007.
💬 2. Методика расчёта резерва по сомнительным долгам
В соответствии с пунктом 4 статьи 266 Налогового кодекса РФ:
✅При просрочке от 45 до 90 дней резервируется 50% от суммы задолженности.
✅При просрочке свыше 90 дней резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.
Ограничение: максимальный объём резерва не должен превышать 10% от выручки за отчётный период.
Расчёт:
Контрагент
Сумма задолженности, ₽
Просрочка, дней
Процент резерва
Резерв, ₽
ООО «Виталий»
300 000
75
50%
150 000
ООО «Яна»
150 000
120
100%
150 000
Итого
450 000
—
—
300 000
💬3. Бухгалтерский учёт
✅Формирование резерва:
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, ₽
Формирование резерва
91.2 («Прочие расходы»)
63 («Резервы по сомнительным долгам»)
300 000
✅Списание задолженности:
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, ₽
Списание задолженности за счёт резерва
63 («Резервы по сомнительным долгам»)
62 («Расчёты с покупателями и заказчиками»)
300 000
✅Если образованного резерва недостаточно для покрытия всего объёма задолженности, остаток подлежит отнесению на прочие расходы:
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, ₽
Недостающий резерв
91.2 («Прочие расходы»)
62 («Расчёты с покупателями и заказчиками»)
Разница
⚖️Документальное основание: Пункт 4 ст. 266 НК РФ, ПБУ 21/2008, приказ Минфина РФ № 34н.
👤 Автор: VitoBuh
✉️ Возможно, будет полезно
Начать дискуссию