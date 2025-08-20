Подписаться

🧾Работа с дебиторской задолженностью клиентов

Задача: у компании есть клиенты с просроченной оплатой за товары/услуги. Необходимо: Предложить порядок действий для взыскания долгов (переписка, претензия, суд). Рассчитать резерв по сомнительным долгам. Оформить бухгалтерские проводки по списанию безнадежного долга.