Виталий
Дебиторская задолженность

🧾Работа с дебиторской задолженностью клиентов

Задача: у компании есть клиенты с просроченной оплатой за товары/услуги. Необходимо: Предложить порядок действий для взыскания долгов (переписка, претензия, суд). Рассчитать резерв по сомнительным долгам. Оформить бухгалтерские проводки по списанию безнадежного долга.

📊 Исходные данные

Клиент

Сумма долга (руб.)

Просрочка (дней)

ООО «Виталий»

300 000

75

ООО «Яна»

150 000

120

💬1.Порядок действий по взысканию задолженности

💡Этап 1. Soft Collection (Мягкое взыскание)

Цель: добиться добровольного погашения задолженности.

Действия:

  • ✅Телефоны сотрудников ООО «Виталий» и ООО «Яна», им звоним повторно и напоминаем о существующей задолженности.

  • ✅Отправляем электронные письма с информацией о сумме долга и периоде просрочки.

  • ✅Дополнительно прикладываем копии договора, актов и счетов-фактур.

    ⚖️Документальное основание: Ст. 309 ГК РФ — обязательства должны исполняться надлежащим образом.

 💡Этап 2. Досудебная претензия

Цель: формально подтвердить намерение обратиться в суд, мотивируя должника добровольно рассчитаться.

Действия:

  • ✅Составляется письменная претензия, содержащая расчёт задолженности и процентов по ст. 395 ГК РФ.

  • ✅Документ отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Устанавливается срок ответа — 30 календарных дней (ст. 4, п. 5 АПК РФ) либо иной срок, предусмотренный договором.

⚖️Документальные основания:

  • Ст. 310 ГК РФ — недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.

 💡Этап 3. Судебное взыскание

Цель: судебная защита нарушенных интересов компании:

Действия:

  • ✅Подготавливается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы, включающее:

    • Название ответчика,

    • Сумму основного долга,

    • Штрафные санкции (проценты),

    • Расходы на юристов и госпошлину.

  • ✅Прикладываются все имеющиеся документы (договор, акты, счета, претензии, уведомления).

⚖️Документальное основание: Ст. 309, 310, 395 ГК РФ.

 💡 Этап 4. Исполнительное производство

Цель: обеспечить исполнение судебного решения.

Действия:

  • ✅После вступления решения суда в законную силу получается исполнительный лист.

  • ✅Лист предоставляется судебным приставам-исполнителям (Федеральная служба судебных приставов).

  • ✅Возможны меры принудительного исполнения: арест счетов, имущества, удержания с доходов должника.

Документальное основание: Федеральный закон № 229-ФЗ от 02.10.2007.

💬 2. Методика расчёта резерва по сомнительным долгам

В соответствии с пунктом 4 статьи 266 Налогового кодекса РФ:

  • ✅При просрочке от 45 до 90 дней резервируется 50% от суммы задолженности.

  • ✅При просрочке свыше 90 дней резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.

Ограничение: максимальный объём резерва не должен превышать 10% от выручки за отчётный период.

Расчёт:

Контрагент

Сумма задолженности, ₽

Просрочка, дней

Процент резерва

Резерв, ₽

ООО «Виталий»

300 000

75

50%

150 000

ООО «Яна»

150 000

120

100%

150 000

Итого

450 000

300 000

💬3. Бухгалтерский учёт

✅Формирование резерва:

Операция

Дебет

Кредит

Сумма, ₽

Формирование резерва

91.2 («Прочие расходы»)

63 («Резервы по сомнительным долгам»)

300 000

✅Списание задолженности:

Операция

Дебет

Кредит

Сумма, ₽

Списание задолженности за счёт резерва

63 («Резервы по сомнительным долгам»)

62 («Расчёты с покупателями и заказчиками»)

300 000

✅Если образованного резерва недостаточно для покрытия всего объёма задолженности, остаток подлежит отнесению на прочие расходы:

Операция

Дебет

Кредит

Сумма, ₽

Недостающий резерв

91.2 («Прочие расходы»)

62 («Расчёты с покупателями и заказчиками»)

Разница

⚖️Документальное основание: Пункт 4 ст. 266 НК РФПБУ 21/2008приказ Минфина РФ № 34н.

 👤 Автор: VitoBuh
