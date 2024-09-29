Отныне за «бумажный НДС» будут давать срок

Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность для организаторов схем с «бумажным» НДС — то есть “злоумышленников”, которые используют фирмы-однодневки для продажи недобросовестным налогоплательщикам фиктивных счетов-фактур с целью подтверждения налоговых вычетов.

В зависимости от размера полученных доходов и формы организации преступления злоумышленникам будет грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до ₽800 тыс., принудительные работы на срок до пяти лет или штраф в размере зарплаты за период до двух лет.

Предполагается, что законопроект должен заполнить правовой пробел, заключающийся в том, что действующие нормы Уголовного кодекса не позволяют применить к организаторам махинаций с НДС мер уголовного воздействия, «соответствующих общественной опасности их деяния».

Такие вот дела, коллеги. Интересно, конечно, как все это будет работать на практике, но одно уже ясно “оптимизировать НДС” будет еще тяжелее. Поэтому стоит задуматься об иных способах оптимизации налоговой нагрузки



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