Налогоплательщик оспорил более 1 млрд. руб. налоговых доначислений

В отношении одного из франчайзи «КФС» провели выездную налоговую проверку, в результате которой начислили НДС, налог на прибыль, и внимание, - НДФЛ и страховые взносы с заработной платы не только штатных сотрудников (серой части ФОТ), но и сотрудников контрагентов❗️❗️❗️ Налоговая посчитала, что компания привлекала технические компании на аутсорс (для оказания услуг по приготовлению блюд, уборки, погрузки-разгрузки и тд.), которые реальной деятельности не осуществляли, а имели своей целью лишь оптимизацию налогов.

НДС и налог на прибыль налогоплательщик отбил на этапе досудебного обжалования

ФНС посчитала эти компании вполне реальными, которые действительно оказывали подобные услуги, причем не только налогоплательщику, но и третьим компаниям. Также ФНС отменил решение в части начисления НДФЛ за сотрудников подрядных организаций. Работники сами подтвердили, что были трудоустроены в компании, в которых они осуществляли свои трудовые функции. Также такие подрядные организации платили за сотрудников налоги. Правда начисление страховых взносов ФНС не отменил (интересно почему?🤔). В суд же налогоплательщик пошел оспаривать оставшуюся часть решения, а именно, начисление зарплатных налогов с черной части ФОТ за собственных сотрудников и начисление страховых взносов за работников подрядных организаций.

На что налоговый орган ссылался при начислении зарплатных налогов?