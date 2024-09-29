Налогоплательщик оспорил более 1 млрд. руб. налоговых доначислений

В отношении одного из франчайзи «КФС» провели выездную налоговую проверку, в результате которой начислили НДС, налог на прибыль, и внимание, - НДФЛ и страховые взносы с заработной платы не только штатных сотрудников (серой части ФОТ), но и сотрудников контрагентов❗️❗️❗️
Налоговая посчитала, что компания привлекала технические компании на аутсорс (для оказания услуг по приготовлению блюд, уборки, погрузки-разгрузки и тд.), которые реальной деятельности не осуществляли, а имели своей целью лишь оптимизацию налогов.
НДС и налог на прибыль налогоплательщик отбил на этапе досудебного обжалования
ФНС посчитала эти компании вполне реальными, которые действительно оказывали подобные услуги, причем не только налогоплательщику, но и третьим компаниям.
Также ФНС отменил решение в части начисления НДФЛ за сотрудников подрядных организаций. Работники сами подтвердили, что были трудоустроены в компании, в которых они осуществляли свои трудовые функции. Также такие подрядные организации платили за сотрудников налоги. Правда начисление страховых взносов ФНС не отменил (интересно почему?🤔).
В суд же налогоплательщик пошел оспаривать оставшуюся часть решения, а именно, начисление зарплатных налогов с черной части ФОТ за собственных сотрудников и начисление страховых взносов за работников подрядных организаций.
На что налоговый орган ссылался при начислении зарплатных налогов?
📍Наличие у налогоплательщика трудовых договоров сотрудников подрядчиков (однако трудовые договоры находились у Общества, с целью проверки сотрудников подрядчика на судимость и иные факторы риска, согласно договорам подряда);
📍Табличные файлы (непонятно какие), обнаруженные на компьютерах налогоплательщика и его контрагентов;
📍Переписки сотрудников, которые особого доказательственного значения не имели.
📍Таблицы Exel по управленческой зарплате (как полагает налоговый орган) штатных сотрудников налогоплательщика, которые не имели никаких подписей, печатей. А эксперты в суде опровергли, что они являются зарплатными ведомостями по серой зарплате.
Ни показания сотрудников, ни указанные выше доказательства не убедили суд в обоснованности начислений зарплатных налогов.
Более того, налоговая начислила налоги за 3 000 сотрудников, допросив всего 33 (и так сойдет💁).
Судебный кейс показывает, что начислить зарплатные налоги для налогового органа все еще не по силу (даже при выездной проверке).
Но сама по себе попытка это сделать уже вызывает вопрос, не превратится ли это в тренд🤔
Собственно то самое решение суда.
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