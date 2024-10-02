Когда халатность на руку

пусть наши клиенты дословно так не говорят, но часто эта знаменитая фраза как нельзя лучше отражает их положение при привлечении к субсидиарной ответственности.

В сложной ситуации оказался и Эдуард (имя изменено в целях сохранения конфиденциальности) - бывший директор Муниципального унитарного предприятия (МУП). Обратился он к нам, когда в деле о банкротстве МУП ему начала грозить субсидиарка в размере 20 млн рублей.

Как предприятие дошло до банкротства

Унитарное предприятие, учрежденное Администрацией, работало в одном из небольших сельских районов средней полосы России. В рамках хозяйственной деятельности МУП получило займ от коммерческой организации в сумме 10 000 рублей. Вернуть деньги займодавцу не получилось, поэтому кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. В момент подписания договора займа наш клиент был директором предприятия: именно он заключил сделку, которая привела к банкротству МУП. Поэтому вполне логично, что конкурсный управляющий не оставил его без внимания в данном деле.

Конкурсный управляющий ищет «крайних»

Конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности трех лиц. ● Старый директор (клиент) Против него работала презумпция статьи 61.11 Закона о банкротстве: предполагается, что именно из-за действий контролирующего должника лица юридическое лицо стало банкротом. Обратное нужно доказывать в суде - это и стало нашей задачей. ● Новый директор Он допустил другую ошибку: не передал конкурсному управляющему документы, имущество и материальные ценности по запросу арбитражного суда. За своё бездействие был привлечен мировым судьей к административной ответственности, получил штраф в размере 40 000 рублей, вину признал и слезно обещал исправиться, но… всё равно ничего не передал конкурсному управляющему. Но это нам было только на руку. ● Администрация Администрация - учредитель должника. За то, что она одобрила сделку по получению займа, управляющий пытался ее привлечь к ответственности. Солидарно с этих трех субъектов конкурсный управляющий хотел взыскать 20 000 млн рублей.

Шансов отбиться мало, но отступать некуда: какую позицию мы заняли

Перспективы для нашего клиента были не самые радужные. Лицо - контролирующее, сделку - одобрил, банкротство - последовало за сделкой. Шансы на положительный исход мы оценивали примерно в 10 - 15% и не были уверены, что спор закончится в нашу пользу. Однако, как и в любом споре, мы настроились сделать всё, что от нас зависит.

Как мы защищали клиента

Нам нужно было опровергнуть презумпцию доведения до банкротства, то есть доказать, что действия клиента не могли привести предприятие к несостоятельности. 1. Мы утверждали, что директор действовал в интересах МУП добросовестно и разумно, с целью развития его дальнейшей деятельности. Когда возникла кризисная ситуация (стало нечем возвращать займ), он пытался ее преодолеть и приложил активные усилия: ● обратился в адрес Администрации с просьбой посодействовать в выплате образовавшейся задолженности; ● попросил у кредитора отсрочку выплаты займа; ● обратился в банки за получением кредита, но получил отказ; ● совершал действия в пределах своих полномочий для пополнения активов МУП; ● с согласия Администрации заключил соглашение об отступном с кредитором, по которому передал в счет погашения долга имущество. 2. Указали, что кредитор, из-за которого предприятие и оказалось в процедуре банкротства, не шел на уступки и хотел получить всю сумму займа сразу. 3. Отметили, что деятельность юридического лица состоит и зависит от множества сделок и операций. Даже если последняя сделка, которая была инициирована директором, привела к изменению финансового положения, ее нельзя признать единственной предпосылкой банкротства. 4. Не забыли про Администрацию: доказали, что согласно Уставу МУП все решения по подобным сделкам принимает учредитель, в данном случае - Администрация. То есть директор не особо что-то и решал. 5. Клиент брал займ не для того, чтобы купить себе дорогой автомобиль или организовать корпоратив с приглашенными звездами, а хотел развивать предприятие. А условия сделки не свидетельствуют о ее убыточности или кабальности. То есть это - обычная хозяйственная деятельность. 6. После получения займа МУП перечислил 7 500 000 рублей Администрации в качестве доходов, полученных от финансово-хозяйственной деятельности. Конкурсный управляющий пытался признать эту сделку недействительной, но суд ему отказал. Это стало еще одним доводом в защиту нашего клиента.

Итог: к субсидиарке привлечен директор, но не наш клиент

Теперь вспомним про “последнего” директора - того, который к сделке отношения не имел, но документы управляющему не передал. Чтобы сместить акценты со своего клиента, мы обратили внимание суда на его преемника. Действия “последнего” директора однозначно подпадали под основания для привлечения к субсидиарке. Так и получилось. В результате в отношении нашего клиента и Администрации конкурсному управляющему в удовлетворении требований суд отказал, а другой директор будет отвечать.

Конкурсный управляющий долго не сдавался

После решения суда первой инстанции последовала апелляционная и кассационная жалобы. Но суды полностью поддержали нас. Решение устояло, а апелляция и кассация в своих актах повторили выводы первой инстанции. Наш клиент избежал субсидиарной ответственности, когда шансы были призрачными.

Дела о субсидиарке непредсказуемы