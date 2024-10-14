Налоговые изменения в России с 2025 года: новые ставки, вычеты и налоговые обязательства для бизнеса и граждан

С 01.01.2025 существенно расширяется прогрессивная шкала ставок по НДФЛ

Вместо двух ставок — 13% и 15% — для основных видов доходов налоговых резидентов России вводится пять различных ставок, каждая из которых применяется к превышению суммового порога предыдущей (п. 1 ст. 224 НК):

13% — для доходов до 2,4 млн руб. включительно;

15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год включительно;

18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год включительно;

20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год включительно;

22% — свыше 50 млн руб. в год (п. 2.1 ст. 210 НК).

Для доходов в виде оплаты труда лиц, работающих на Крайнем Севере, а также участников СВО сохранятся текущие ставки налогообложения: 13% — до 5 млн руб. включительно; 15% — свыше этой суммы (п. 1.2 ст. 224, п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК).

Кроме того, для отдельных видов доходов налоговых резидентов России, таких как: доходы от продажи имущества; страховые доходы; доходы от долевого участия (дивиденды); доходы по операциям с ценными бумагами, долями и ПФИ; отдельные виды материальной выгоды; доходы по операциям РЕПО и процентам по вкладам, установлены следующие ставки (п. 6 ст. 210 НК):

13% — для доходов до 2,4 млн руб. включительно;

15% — свыше этой суммы (п. 1.1 ст. 224 НК).

Также изменены ставки по доходам отдельных налоговых нерезидентов России. Так, доходы ВКС, иностранных граждан, работающих по найму, экипажей судов и беженцев будут облагаться по пяти основным налоговым ставкам. По этим же ставкам будут облагаться доходы работников, осуществляющих трудовую деятельность из-за рубежа, а также лиц, оказывающих из-за рубежа услуги по Интернету с использованием российских доменных имен.

С 01.01.2025 увеличены размеры стандартного вычета на второго и последующих детей

На второго ребенка вычет увеличен с 1 400 до 2 800 руб. На третьего и каждого следующего ребенка — с 3 000 до 6 000 руб. Кроме того, с 6 000 до 12 000 руб. увеличен вычет на каждого ребенка-инвалида. Также с 350 тыс. до 450 тыс. руб. увеличен совокупный доход, после достижения которого вычет перестает применяться. Вычет будет предоставляться работодателем (налоговым агентом) без подачи заявления от налогоплательщика — работника (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

С 01.01.2025 вводится новый стандартный налоговый вычет

Налоговый вычет в размере 18 000 руб. за налоговый период предоставляется лицам, сдавшим нормативы ГТО и подтвердившим полученный знак отличия, при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации.