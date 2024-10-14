Налоговые изменения в России с 2025 года: новые ставки, вычеты и налоговые обязательства для бизнеса и граждан

С 1 января 2025 года в России вступают в силу важные изменения в налоговом законодательстве, которые касаются как физических, так и юридических лиц. Прогрессивная шкала ставок по НДФЛ, повышение налогов на прибыль, новые вычеты, изменения в системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, а также введение туристического налога — все это значительно повлияет на финансовое планирование и налоговые обязательства. В данной статье мы подробно рассмотрим ключевые изменения в налоговой системе, которые вступают в силу в 2025 году, и объясним, как они могут затронуть налогоплательщиков.
НДФЛ
С 01.01.2025 существенно расширяется прогрессивная шкала ставок по НДФЛ
Вместо двух ставок — 13% и 15% — для основных видов доходов налоговых резидентов России вводится пять различных ставок, каждая из которых применяется к превышению суммового порога предыдущей (п. 1 ст. 224 НК):
13% — для доходов до 2,4 млн руб. включительно;
15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год включительно;
18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год включительно;
20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год включительно;
22% — свыше 50 млн руб. в год (п. 2.1 ст. 210 НК).
Для доходов в виде оплаты труда лиц, работающих на Крайнем Севере, а также участников СВО сохранятся текущие ставки налогообложения: 13% — до 5 млн руб. включительно; 15% — свыше этой суммы (п. 1.2 ст. 224, п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК).
Кроме того, для отдельных видов доходов налоговых резидентов России, таких как: доходы от продажи имущества; страховые доходы; доходы от долевого участия (дивиденды); доходы по операциям с ценными бумагами, долями и ПФИ; отдельные виды материальной выгоды; доходы по операциям РЕПО и процентам по вкладам, установлены следующие ставки (п. 6 ст. 210 НК):
13% — для доходов до 2,4 млн руб. включительно;
15% — свыше этой суммы (п. 1.1 ст. 224 НК).
Также изменены ставки по доходам отдельных налоговых нерезидентов России. Так, доходы ВКС, иностранных граждан, работающих по найму, экипажей судов и беженцев будут облагаться по пяти основным налоговым ставкам. По этим же ставкам будут облагаться доходы работников, осуществляющих трудовую деятельность из-за рубежа, а также лиц, оказывающих из-за рубежа услуги по Интернету с использованием российских доменных имен.
С 01.01.2025 увеличены размеры стандартного вычета на второго и последующих детей
На второго ребенка вычет увеличен с 1 400 до 2 800 руб. На третьего и каждого следующего ребенка — с 3 000 до 6 000 руб. Кроме того, с 6 000 до 12 000 руб. увеличен вычет на каждого ребенка-инвалида. Также с 350 тыс. до 450 тыс. руб. увеличен совокупный доход, после достижения которого вычет перестает применяться. Вычет будет предоставляться работодателем (налоговым агентом) без подачи заявления от налогоплательщика — работника (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК).
С 01.01.2025 вводится новый стандартный налоговый вычет
Налоговый вычет в размере 18 000 руб. за налоговый период предоставляется лицам, сдавшим нормативы ГТО и подтвердившим полученный знак отличия, при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации.
Изменения в исчисление НДФЛ налоговыми агентами
При исчислении НДФЛ налоговый агент на основании заявления налогоплательщика учитывает фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы физического лица (п. 11 ст. 266 НК). С налогового периода до 31 января года, следующего за истекшим налоговым периодом, увеличен срок, по истечении которого налоговый агент обязан уведомить налоговый орган о невозможности удержать НДФЛ (п. 5 ст. 266 НК). Также расширен список налоговых агентов. Теперь к ним отнесены: иностранные организации, если они выплачивают доход налогоплательщику, который оказывает из-за рубежа услуги по Интернету с использованием российских доменных имен (норма необходимости обложения таких доходов также вступает в силу с 01.01.2025); российские организации, если они предоставляют технические возможности для оказания подобных услуг (п. 1.1. ст. 266 НК).
Доходы от майнинга облагаются НДФЛ
Доходом от источников в России признаются доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате осуществления майнинга цифровой валюты в России (пп. 9.3 п. 1 ст. 208 НК). Такие доходы признаются доходами в натуральной форме, а стоимость цифровой валюты определяется исходя из рыночной котировки такой цифровой валюты на дату фактического получения соответствующего дохода (п. 1 ст. 211 НК). В то же время предоставлен налоговый вычет в размере документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением майнинга такой цифровой валюты (пп. 5 п. 1 ст. 220 НК).
Изменения в порядок определения или расчета необлагаемых НДФЛ доходов
С 01.01.2025 освобождение от уплаты НДФЛ с доходов от реализации долей в уставном капитале или акций в связи с владением ими более 5 лет предоставляется только налогоплательщику – налоговому резиденту России (п. 17.2 ст. 217 НК). Кроме того, установлено ограничение на размер освобождения — 50 млн руб. Также изменен порядок расчета трехкратного необлагаемого НДФЛ заработка при увольнении. Теперь он рассчитывается в порядке, аналогичном порядку, применяемому при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком (п. 1 ст. 217 НК).
Изменены суммы фиксированной прибыли КИК на 2025 год
Одна КИК – 27 990 000 руб., две КИК – 52 718 000 руб., три КИК – 75 445 300 руб., четыре КИК – 98 172 600 руб., для пяти и более КИК, – 120 899 900 руб. (п. 2 ст. 227.2 НК).
Налог на прибыль
Ставки налога на прибыль увеличатся
С 01.01.2025 повышается общая ставка налога на прибыль с 20% до 25% (п. 1 ст. 284 НК). Повышенные 5% будут зачисляться в федеральный бюджет: с 01.01.2025 вместо существующих 2% в федеральный бюджет будет направлено 7% (8% в 2025 – 2030 годах). Ставка налога для IT компаний также будет увеличена на 5%: с 0% до 5%. Повышенные 5% также будут направлены в федеральный бюджет. Кроме того, установлено ограничение – такая ставка будет применяться только до 2030 года. После 2030 года IT компании будут обязаны применять общую ставку – 25% (п. 1.15 ст. 284 НК). Также повышена на 5% ставка и ограничено 2027 годом ее применение для российских организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Теперь такая ставка составит 8%. Зачисляться налог будет также в федеральный бюджет (п. 1.16 ст. 284 НК). Помимо этого на 5% до 20% увеличена ставка, которая применятся к процентным доходам от государственных и муниципальных ценных бумаг и облигациям с ипотечным покрытием (пп. 1 п. 4 ст. 284 НК).
Другие изменения в отдельных ставках налога
Для организаций, включенных в реестр малых технологических компаний, законами субъектов в 2025 – 2030 годах может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов (п. 1.8-5 ст. 284 НК). Установлена пониженная с 50% до 40% ставка по доходам от добычи углеводородного сырья на новом морском месторождении. Ставка применяется с 8го по 12 налоговые периоды с даты начала добычи такого сырья (п. 1.4 ст. 284 НК). Доходы от деятельности по освоению участков недр при выполнении отдельных условий облагаются по ставке 20% (п. 1.17-1 ст. 284 НК). Доходы от транспортировки нефти, в налоговых периодах 2025 – 2030 годов облагаются по ставке 40% (п. 1.19 ст. 284 НК).
Введен федеральный инвестиционный вычет
В дополнение к существующему региональному инвестиционному налоговому вычету введен федеральный инвестиционный вычет (ст. 286. 2 НК). Выбрать можно только один из вычетов. С помощью федерального вычета можно уменьшить налог на прибыль (авансовый платеж), который зачисляется в федеральный бюджет, на определенные расходы. В частности, расходы: на приобретение, сооружение, изготовление, доставку определенных ОС и доведение их до состояния, пригодного к использованию, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение таких ОС и (или) НМА Применять вычет вправе налогоплательщики, у которых ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности указан один из следующих видов деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
научные исследования и разработки;
деятельность в сфере телекоммуникаций;
деятельность в области информационных технологий.
Освобождение от налога участника Технополиса «Эра»
Организация, получившая статус участника Технополиса «Эра» имеет право на освобождение от исполнения обязанностей плательщика налога на прибыль на 10 лет (ст. 246.1-1. НК).
Увеличены повышающие коэффициенты
Повышающий коэффициент, который применяется к расходам на связанным с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных увеличен с 1,5 до 2. Также расширено применение этого коэффициента на расходы на приобретение программно-аппаратных комплексов, а также на адаптацию и модификацию программ для ЭВМ и баз данных (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК). Помимо этого, с 1,5 до 2 увеличен повышающих коэффициент, применяемый к расходам на НИОКР (абз. 1 п. 7 ст. 262 НК).
Продлен текущий порядок учета курсовых разниц
До 2027 года продлен порядок учета курсовых разниц, при котором курсовые разницы, возникшие на конец месяца, включают в расходы/доходы на дату погашения долга (пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК).
Расширена возможность применения ставки 0% к доходам от обращающихся акций
С 01.01.2025 ставка 0% по операциям с обращающимися акциями применяется независимо от состава активов эмитента, если налогоплательщиком реализовано не более 1% от общего числа акций. Сейчас такая ставка применяется только если в активах организации доля российской недвижимости не превышает 50% (п. 2 ст. 284.2 НК).
Ограничены расходы, которые можно учесть для целей налога на прибыль
Запрещено учитывать расходы на рекламу в Интернете если информация о такой рекламе не была представлена в Роскомнадзор или если рекламу разместили на ресурсе с ограниченным доступом или у иностранного лица, которое не исполнило требования законодательства РФ (п. 44 ст. 270 НК).
УСН
Увеличены лимиты, позволяющие применять УСН
Повышен с 12,5 до 337,5 млн руб. порог доходов, позволяющий перейти на УСН (п. 2 ст. 364.12 НК). При этом в случае если лицо утратило в 2024 году право на применение УСН в связи с превышением размера доходов, оно вправе вновь перейти на УСН с 01.01.2025, если сумма его доходов, по итогам 9 месяцев 2024 года не превысила 337,5 млн руб.
Со 100 до 130 человек увеличена средняя численность работников организации, которая позволяет применять УСН (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК).
Остаточная стоимость основных средств также повышена со 150 млн руб. до 200 млн руб. В этот лимин не включается стоимость российского высокотехнологичного оборудования (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).
С 200 млн руб. до 450 млн руб. повышен порог доходов, который позволяет продолжать применять УСН (п. 4 ст. 346.13 НК). При превышении порога право применения УСН будет утрачиваться с начала следующего месяца, а не квартала как было до 01.01.2025 (ст. 346.13 НК).
Уплата НДС
Лиц, применяющих УСН, обяжут уплачивать НДС, если сумма доходов превысила 60 млн руб. До 01.01.2025 плательщики УСН освобождены от уплаты НДС вне зависимости от суммы доходов (п. 1 ст. 145 НК). При этом плательщику предоставят выбор применять обычные ставки НДС, но иметь возможность применить вычет по НДС, либо применять пониженные ставки (5% при доходах от 60 млн до 250 млн руб. в год и 7% – от 250 млн до 450 млн руб. в год), но лишиться такого права. Применявшиеся ранее повышенные ставки УСН отменены. Обычные ставки: для объекта обложения «доходы» – 6%, для объекта обложения «доходы минус расходы» – 15% (ст. 346.20 НК).
Другие налоги и взносы
На всей территории России вводится туристический налог
С 2025 вместо курортного сбора, который действовал только на территории отдельных курортных регионов, введут туристический налог, который будет действовать на всей территории страны. Плательщиками налога будут организации и физические лица, оказывающие услуги, по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения включенных в специальный реестр.
Налоговой базой будет стоимость оказываемой услуги без учета НДС. Ставки устанавливаются муниципальными образованиями и могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средства размещения. Отдельные льготы установлены в НК для инвалидов и ветеранов, дополнительные льготы будут установлены муниципалитетами самостоятельно. В 2025 году ставка не должна превышать 1%. В дальнейшем предполагается постепенное увеличение ставок в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, с 2029 года – 5%. Кроме того, установлен минимальный налог – 100 рублей в сутки. Налог уплачивается ежеквартально, но не по месту регистрации налогоплательщика, а по месту нахождения имущества (средства размещения).
Автоматизированная УСН
Возможность применения автоматизированной упрощенной системы распространили на все регионы и продлили до 2027 года (ст. 6 Федерального закона от 29.10.2024 N 362-ФЗ).
Налог на имущество и земельный налог для дорогостоящих объектов
Для объектов, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, если такая стоимость превышает 300 млн руб., установлена повышенная граница налоговой ставки в 2,5 % (п. 1.3 ст. 380 НК). Для земельных участков, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб., граница ставки также повышена и составит 1,5% (пп. 1 п. 1 ст. 394 НК).
Страховые взносы
Повышен лимит применения пониженных тарифов страховых взносов для субъектов МСП. Лимит вместо однократного размера МРОТ составит полуторократный (пп. 17 п.1 ст. 427 НК). Кроме того, для субъектом МСП, основным видом деятельности которых является один из видов экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства», применяется единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 % в отношении части выплат, превышающих полуторократный МРОТ. Также от страховых взносов будет освобождены централизованные религиозные организации (пп. 23 п. 1, п. 2.6 ст. 427 НК).
Существенное увеличение различных видов госпошлин
Так, за регистрацию сделок с дорогой недвижимостью размер пошлины будет зависеть от кадастровой стоимости недвижимости и для юридического лица может составить до 1 млн. руб, а для физического – до 500 тыс. руб.
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